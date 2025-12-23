Rovatok
Videón a dálnoki láncbaleset néhány pillanata

• Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság

Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság

Fedélzeti kamerás videót osztottak meg a szombaton Dálnoknál történt láncbalesetről, amelyben hét autó volt érintett, és amelynek következtében négy felnőttet és egy kiskorút szállítottak kórházba.

Tamás Attila

2025. december 23., 22:492025. december 23., 22:49

2025. december 23., 22:542025. december 23., 22:54

A videón azok a pillanatok látszanak, amikor egy Volkswagen Golf típusú személyautó megáll az előtte levő jármű mögött, a következő másodpercekben pedig két balesetező személyautó löki előre a vétlen járművet az ütközési sebességtől.

korábban írtuk

Hét autó ütközött össze Dálnok községben – fotók
Hét autó ütközött össze Dálnok községben – fotók

Hét autó érintett abban a balesetben, amely szombaton délután történt Dálnok községben a 11-es országúton – közölte az országos rendőr-főkapitányság. A forgalom sokáig állt a baleset miatt.

Háromszék Baleset
