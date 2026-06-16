Hol helyezkedik el Székelyudvarhely a turisztikai térképen? – tettük fel a kérdést Verzár Lóránt-Csongornak, a Septimia Hotels&Spa Resort alapítójának, aki az elmúlt években nemcsak vállalkozóként, hanem közösségépítőként is egyre hangsúlyosabb szerepet vállalt régiónkban. Beszélgetésünkből egy dolog biztosan kirajzolódott: egy igazi székely vállalkozó egész nap dolgozik elsősorban a családjáért, de ugyanígy a régió turizmusának fellendítéséért is.

Támogatói tartalom 2026. június 16., 09:002026. június 16., 09:00

– Udvarhelyszék, és azon belül Székelyudvarhely bár számtalan épített és természeti értékkel rendelkezik, mégis a múltban azt tapasztaltuk, hogy az ország más régióinak lakói és külföldi turisták számára nem feltétlenül vonzó turisztikai pont. Mit gondol, ez a tendencia ma is érvényes? – Több mint tizenöt évvel ezelőtt, amikor a turizmus világába beléptünk, és a Septimia is még csak az első vendégeit fogadta, Székelyudvarhely és Udvarhelyszék valóban még alig szerepelt Románia turisztikai térképén. Akkor a régió még nem bővelkedett olyan vendéglátóhelyekben, amelyek egyszerre tudnak minőségi szolgáltatásokat nyújtani mind a szállás, mind pedig a gasztronómia területén, megkoronázva mindezt wellness és élményforrásként szolgáló szolgáltatásokkal és közösségi terekkel. Pedig a romániai nagyvárosokból vagy külföldről érkező vendégek számára mindezek elengedhetetlenül szükségesek lettek volna már akkor is, hiszen az ő igényük az volt – és ez bizonyos tekintetben nem sokat változott a mai napig sem –, hogy egy helyen megtaláljanak mindent, ami egy igazán feltöltő kikapcsolódáshoz szükséges.

A mi vendéglátóhelyünk gyakorlatilag egy úttörő volt, hiszen az egyike volt azon első vendéglátóhelyeknek, amely a romániai, fővárosi és nyugati turisták igényeire kielégítően tudott válaszolni.

Talán mindennek köszönhető, hogy Székelyudvarhelyt és régióját sikerült felhelyezni arra a bizonyos turisztikai térképre. Az elmúlt másfél évtized során nemcsak egy egyszerű szálloda- vagy wellnessközpont épült fel, hanem egy olyan turisztikai és közösségi tér is, amelynek fejlődésével párhuzamosan maga Udvarhelyszék is egyre ismertebbé vált. A Septimia ma is olyan hely, ahol a vendégek jelentős része Románia más régióiból vagy külföldről érkezik – ez pedig egyértelmű visszajelzés arra, hogy a helyi értékek túlmutatnak a régió határain. – Az Önök vállalkozói elképzelése túlmutat az önös érdekeken. Milyen filozófia vezeti a mindennapi vállalkozói döntéseiket? – A Septimia nem csak a turizmusról szólt számunkra, ahogy maga a turizmus is összetettebb kérdés annál, minthogy szállást, étkezést vagy egyéb szolgáltatásokat biztosítsunk az utazni vágyóknak.

Mi nem csak egy vendéglátóhelyet szerettünk volna létrehozni, hanem olyan értékteremtő közeget, ahol a székely gasztronómia, a helyi tehetségek megmutatása és a közösségformálás egyszerre kap teret, miközben ezeket az értékeket megpróbáljuk a világi értékrendekbe beilleszteni.

Mindazok, akik ismerik a Septimia mindennapjait, pontosan tudják: az itt zajló munka sokkal több egy vállalkozás működtetésénél. Talán sokan nem is gondolják, hogy a háttérben milyen volumenű szervezés, fejlesztés zajlik nap mint nap. Ugyanakkor állandó együttműködések indítványozása, kapcsolatteremtés más közösségteremtőkkel, szervezetekkel. Nem utolsó sorban

különböző programjainknak köszönhetően pedig a fiatalabb generációk szemléletének alakítása is nagy hangsúlyt kap.

Mindezek a tevékenységek egy cél irányába mutatnak: Udvarhelyszéket közösségi, turisztikai és gasztronómiai szempontból egy erősebb régióvá tenni. Ez a szemlélet hívta életre a Székelyudvarhelyi Vendéglátóipari és Turisztikai Patronátus kezdeményezését is, amelynek célja, hogy a helyi turisztikai szereplők ne versenytársként tekintsenek egymásra, hanem partnerként lássák egymást.

Fotó: Septimia Resort

– A folyamatos fejlődési vágy hamarosan életre hív egy újabb projektet, a Septimia Oázist. Meséljen, kérem, erről a kezdeményezésről! – A Septimia Oázis nem egy újonnan felépített világ lesz, hanem egy új életérzés a már ismert és szeretett terekben, egy a megszokottól eltérő, egy rendkívüli helyszín, ahova megérkezve a kapun kívül hagyjuk a napi gondokat, a rutint, és megtaláljuk a nekünk is kijáró kényeztetést. Egy olyan koncepciót álmodtunk meg, amely a pihenésre, a feltöltődésre és a közösségi, családi kikapcsolódásra helyezi a hangsúlyt. Az oázis szó ebben az esetben nem egzotikus luxust jelent, hanem kiszakadást a hétköznapokból.

A mi vendéglátóhelyünk különlegessége pontosan abból fakad, hogy egyszerre vagyunk a város része, mégis képesek vagyunk a hozzánk betérő vendégeket elszigetelni a város zakatoló tempójától.

A városban lakók néhány perc alatt megérkezhetnek hozzánk otthonaikból vagy munkahelyeikről, mégis rövid időn belül egy teljesen más térélmény fogadja őket: nagy zöld területek, nyitott égbolt, napfény, friss levegő, csillogó víztükrök, szabadtéri pihenés és egy nyugodtabb ritmus. Ezt az érzést szeretné tovább erősíteni a Septimia Oázis.

A fűtött nagymedence, a gyermekmedence, a szauna, a sós vizes dézsák, a masszázs, a sportolási lehetőségek és a Septimia díjnyertes gasztronómiája együtt egy olyan közeget alkotnak, ahol az embernek nem kell több órát utaznia azért, hogy kiszakadjon a szürke mindennapokból.

A nyári időszak hangulatát pedig az éjszakába nyúló fürdőzések, strandbulik, zenés esti műsoros programok és fesztiválok teszik még különlegesebbé. A cél azonban ennél is mélyebb. Azt szeretnénk, hogy az ebben a térben megtermelt turisztikai értékek vissza legyenek forgatva a helyi közösség életébe is, hogy a helyiek ne csupán szemlélői, hanem aktív részesei legyenek annak a fejlődésnek, amelyet az elmúlt tizenöt év munkája elindított.

Fotó: Septimia Resort

– Milyen események várhatóak a nyári időszakban a rendezvényturizmus jegyében? – Az idei évben egy olyan találkozási ponttá szeretnénk válni, amely ideális helyszíne lehet konferenciáknak, szakmai eseményeknek, esküvőknek, keresztelőknek és nagyobb közösségi rendezvényeknek is. Ennek egyik fontos eseménye lesz a Septimia Experience Day, amely új szemszögből mutatja be a rendezvényekkel kapcsolatos lehetőségeket a helyi közösségnek és a partnereknek. De

nemcsak rendezvényeket szeretnénk szervezni, hanem olyan élményeket is biztosítani a hozzánk látogatóknak, ahol valódi közösségi találkozások és kapcsolódások valósulhatnak meg.