Vállalja a kormányzást a PSD, Sorin Grindeanut javasolják miniszterelnök-jelöltnek

2026. június 23., kedd

Levetetné Tánczos Barna a barnamedvét a szigorúan védett fajok listájáról

Vegyék ki a barnamedvét a szigorúan védett fajok kategóriájából, és rugalmasabb kezelést tegyenek lehetővé azokban a tagállamokban, ahol a faj nem veszélyeztetett – ezekkel a kérésekkel fordult az Európai Bizottsághoz Tánczos Barna.