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Nem kicsit emelkedett tavaly a romániai háztartások átlagjövedelme, de a kiadások is nőttek

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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A múlt évben 9399 lej volt a romániai háztartások havi átlagjövedelme, 13,6 százalékkal nagyobb mint 2024.ben; a kiadások átlagösszege 8037 lej volt, ami a jövedelem 85,5 százalékát jelentette.

Székelyhon

2026. június 24., 13:252026. június 24., 13:25

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) szerdán közzétett adataiból kiderül, hogy 2025-ben a pénzbeli jövedelem háztartásonként átlagosan havi 8832 lejt tett ki (ami személyenként 3554 lejnek felel meg), míg a természetbeni jövedelem háztartásonként havi 566 lej (személyenként 228 lej) volt. Ez

14,7 százalékos növekedést, illetve 2,6 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest

– ismerteti az Agerpres.

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Az átlagban 6438 lejes összegű bruttó havi bérjövedelmek és a hozzájuk kapcsolódó egyéb bevételek a háztartások összes jövedelmének 68,5 százalékát jelentették. Emellett a szociális juttatásokból származó, átlagban 1878 lejes jövedelem (20 százalék), valamint a természetbeni jövedelem (6 százalék) is hozzájárult a háztartások teljes bevételéhez.

Lakóhely szerinti bontásban a városi háztartások havi jövedelme átlagban 10 732 lej volt a múlt évben, 1,4-szer nagyobb, mint a vidékieké.

Az egy főre jutó bevétel a városi háztartásokban 4489 lej volt, 1,5-ször nagyobb a vidéki háztartásokban regisztráltnál.

Városon a fizetések és a bér jellegű juttatások tették ki a teljes jövedelem 74,1 százalékát, vidéken ez az arány 14,3 százalékponttal kisebb volt. A szociális juttatásokból származó összegek részesedése a teljes jövedelemben 2,6 százalékponttal nőtt.

A természetbeni jövedelem az összbevétel 9,9 százalékát tette ki vidéken, ez az arány 2,8-szor volt nagyobb a városon jegyzettnél.

A háztartások átlagos havi pénzbeni kiadása 2025-ben 7582 lej (személyenként 3051 lej) volt, és 15,4 százalékkal haladta meg az előző évi kiadásokat.

A háztartások kiadásainak 60,1 százalékát (4833 lej) a fogyasztási kiadások tették ki tavaly, 33,6 százalékát (2699 lej) a helyi és központi adók, illetékek, társadalombiztosítási járulékok, 1,9 százalékát (150 lej) pedig a háztáji gazdálkodással kapcsolatos költségek (a tenyészállatok és baromfik etetésére, vetőmagra, állatorvosi szolgáltatásokra stb. fordított kiadások) – derül ki az INS adataiból.

Belföld Gazdaság
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