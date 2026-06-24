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Tovább fokozódik a hőség

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Újabb sárga jelzésű hőségriasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM): szerdán nyolc megyében, csütörtökön pedig az ország több mint háromnegyedében lesz érvényben a figyelmeztetés.

Székelyhon

2026. június 24., 12:022026. június 24., 12:02

Az előrejelzés szerint szerdán 12 és 21 óra között Erdély északi és északnyugati térségeiben, Körösvidéken, a Bánság északi részén, valamint Máramarosban az ilyenkor szokásosnál jóval magasabb hőmérsékletekre, fokozott hőterhelésre kell számítani, a hőmérséklet-páratartalom index eléri a kritikus 80 egységet.

A nappali csúcshőmérséklet 30 és 35 Celsius-fok között alakul.

A hőségriasztás Beszterce-Naszód, Máramaros, Szatmár, Szilágy, Kolozs, Bihar, Arad és Temes megyére vonatkozik.

Csütörtökön 12 és 21 óra között a Bánságban, Körösvidéken, Máramarosban, Olténiában, Munténiában, Dobrudzsában, Erdély nagy részén, valamint Moldva déli és keleti régióiban lesz érvényben sárga jelzésű hőségriasztás.

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Az érintett térségekben a nappali csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, a legmagasabb értékek nyugaton és északnyugaton várhatók, ahol elszórtan kánikula is lehet. A síkvidéki területeken fokozott hőterhelésre kell számítani, a hőmérséklet-páratartalom index (HPI) ugyanis eléri, helyenként kissé meg is haladja a kritikus 80 egységet. Emellett

szerda 10 órától csütörtök 21 óráig az ország nagy részén hőségre, kánikulára és fokozott hőterhelésre vonatkozó figyelmeztetés lesz érvényben.

A hőterhelés főként a nyugati és a déli síkvidéki területeken lesz a legjelentősebb.

A nappali csúcshőmérséklet 25 és 35 fok között alakul, az alacsonyabb értékeket a medencékben, a legmagasabbakat az ország nyugati és északnyugati részén mérik – írja az Agerpres a meteorológiai szolgálat közleményére hivatkozva.

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