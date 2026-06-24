Tovább fokozódik a hőség

Újabb sárga jelzésű hőségriasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM): szerdán nyolc megyében, csütörtökön pedig az ország több mint háromnegyedében lesz érvényben a figyelmeztetés.

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Az előrejelzés szerint szerdán 12 és 21 óra között Erdély északi és északnyugati térségeiben, Körösvidéken, a Bánság északi részén, valamint Máramarosban az ilyenkor szokásosnál jóval magasabb hőmérsékletekre, fokozott hőterhelésre kell számítani, a hőmérséklet-páratartalom index eléri a kritikus 80 egységet.

A hőségriasztás Beszterce-Naszód, Máramaros, Szatmár, Szilágy, Kolozs, Bihar, Arad és Temes megyére vonatkozik.

Csütörtökön 12 és 21 óra között a Bánságban, Körösvidéken, Máramarosban, Olténiában, Munténiában, Dobrudzsában, Erdély nagy részén, valamint Moldva déli és keleti régióiban lesz érvényben sárga jelzésű hőségriasztás.

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Az érintett térségekben a nappali csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, a legmagasabb értékek nyugaton és északnyugaton várhatók, ahol elszórtan kánikula is lehet. A síkvidéki területeken fokozott hőterhelésre kell számítani, a hőmérséklet-páratartalom index (HPI) ugyanis eléri, helyenként kissé meg is haladja a kritikus 80 egységet. Emellett