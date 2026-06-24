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Hallgatólagosan elfogadta a képviselőház a Románia és a Moldovai Köztársaság egyesüléséről szóló törvénytervezetet

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Hallgatólagosan elfogadta szerdai ülésén a képviselőház a Románia és a Moldovai Köztársaság egyesüléséről szóló törvénytervezetet.

Székelyhon

2026. június 24., 15:052026. június 24., 15:05

A jogszabályjavaslatot az SOS Románia nyújtotta be a parlamentbe április 14-én. A szenátus szerdai ülését vezető Natalia Intotero közölte, hogy a tervezet megvitatásának határideje lejárt, így az hallgatólagosan elfogadottnak minősül – írja az Agerpres.

A jogszabályjavaslat szerint a román parlament megerősíti elkötelezettségét a helsinki EBESZ-konferencia záróokmányába foglaltak mellett, amely

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elismeri a határok békés, diplomáciai úton történő módosításának lehetőségét, és Románia, valamint a Moldovai Köztársaság egyesüléséről határoz.

A tervezet ugyanakkor felhatalmazza a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el a tárgyalásokat a chișinăui hatóságokkal a Moldovai Köztársasággal való egyesülés véglegesítéséről.

A tervezetről a szenátus szavaz döntő házként.

Külföld Belföld
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