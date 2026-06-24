Hallgatólagosan elfogadta a képviselőház a Románia és a Moldovai Köztársaság egyesüléséről szóló törvénytervezetet

Hallgatólagosan elfogadta szerdai ülésén a képviselőház a Románia és a Moldovai Köztársaság egyesüléséről szóló törvénytervezetet.

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A jogszabályjavaslatot az SOS Románia nyújtotta be a parlamentbe április 14-én. A szenátus szerdai ülését vezető Natalia Intotero közölte, hogy a tervezet megvitatásának határideje lejárt, így az hallgatólagosan elfogadottnak minősül – írja az Agerpres.

A jogszabályjavaslat szerint a román parlament megerősíti elkötelezettségét a helsinki EBESZ-konferencia záróokmányába foglaltak mellett, amely