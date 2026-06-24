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A kisebbségi kormány megalakításáról egyeztet szerdán Ilie Bolojan, Dominic Fritz és Kelemen Hunor

• Fotó: Gönczy Tamás/RMDSZ

Fotó: Gönczy Tamás/RMDSZ

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A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) vezetője, Dominic Fritz és Kelemen Hunor szövetségi elnök szerdán egyeztet a kisebbségi kormány megalakításáról és a miniszterelnök-jelöltről.

Székelyhon

2026. június 24., 11:512026. június 24., 11:51

Az USR kategorikusan elutasítja egy egyszínű PSD-kormány támogatását – ismerteti az Agerpres. A párt álláspontját azután ismertették, hogy Dumitru Coarnă független képviselő a keddi cotroceni-i konzultációk után kijelentette:

várhatóan a PSD miniszterelnök-jelöltjét bízza meg kormányalakítással Nicușor Dan államfő.

Kedd este Nicușor Dan közölte, hogy a cotroceni-i konzultációk után egy pártközi megállapodáson alapuló kisebbségi kormány körvonalazódik, amelynek a megalakítását fel kell gyorsítani.

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Az X-en közzétett bejegyzésében az államfő arra kérte a parlamenti pártokat, hogy kezdjenek egyeztetéseket a megállapodás aláírásáról, majd tegyenek javaslatokat az egyezség alapján támogatott kisebbségi kormány összetételére.

Idézet
A tárgyalásokat gyorsan kell lebonyolítani, mert az országnak sürgősen működőképes és stabil kormányra van szüksége”

– írta Nicușor Dan.

Belföld
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