A kisebbségi kormány megalakításáról egyeztet szerdán Ilie Bolojan, Dominic Fritz és Kelemen Hunor

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) vezetője, Dominic Fritz és Kelemen Hunor szövetségi elnök szerdán egyeztet a kisebbségi kormány megalakításáról és a miniszterelnök-jelöltről.

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Az USR kategorikusan elutasítja egy egyszínű PSD-kormány támogatását – ismerteti az Agerpres . A párt álláspontját azután ismertették, hogy Dumitru Coarnă független képviselő a keddi cotroceni-i konzultációk után kijelentette:

Kedd este Nicușor Dan közölte, hogy a cotroceni-i konzultációk után egy pártközi megállapodáson alapuló kisebbségi kormány körvonalazódik, amelynek a megalakítását fel kell gyorsítani.

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Az X-en közzétett bejegyzésében az államfő arra kérte a parlamenti pártokat, hogy kezdjenek egyeztetéseket a megállapodás aláírásáról, majd tegyenek javaslatokat az egyezség alapján támogatott kisebbségi kormány összetételére.