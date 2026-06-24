Kizárási eljárást indított a PNL Adrian Veștea támogatói ellen

Fotó: Haáz Vince
Megkezdődött a Nemzeti Liberális Pártban (PNL) az Adrian Veștea kormányát támogató párttagok kizárási eljárása, amelyet a párt új alapszabályának bukaresti törvényszéki bejegyzése után zárnak le – jelentette be Ionel Bogdan képviselő a PNL országos elnökségének keddi ülése után.
A politikus beszámolója szerint a vezető testület úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg több megyei szervezet ügyvivő vezetőségének mandátumát. A döntés Argeș, Brassó, Călărași, Galac, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, valamint Bukarest 2., 3., 4. és 5. kerületi szervezetét érinti.
Ezek többségét Adrian Veșteát támogató politikusok vezették:
Alina Gorghiu - Argeș,
Adrian Veștea - Brassó,
Hubert Thuma - Ilfov,
Ciprian Pandea - Călărași,
George Scarlat - Galac,
Toma Petcu - Giurgiu,
Ion Iordache - Gorj,
Dragoș Soare - Ialomița,
Monica Anisie - Bukarest 2. kerülete,
Andrei Baciu - Bukarest 3. kerülete,
Ionuț Stroe - Bukarest 4. kerülete,
Dan Meran - Bukarest 5. kerülete.
Ionel Bogdan tájékoztatása szerint a kongresszus után a PNL összes megyei szervezetének ideiglenes vezetése van, mert még nem tartottak belső választásokat.
A PNL rendkívüli kongresszusa vasárnap két határozatot fogadott el. Az egyik szerint kizárják a pártból azokat, akik részt vesznek a Szociáldemokrata Párttal (PSD) közös kormány létrehozásában, a másik pedig Adrian Veștea, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Thuma és Alina Gorghiu kilépését kéri a pártból – írja az Agerpres.
A keddi cotroceni-i konzultációk után egy pártközi megállapodáson alapuló kisebbségi kormány körvonalazódik, amelynek a megalakítását fel kell gyorsítani – közölte kedd este Nicușor Dan.
A kiskérődző-pestis elleni immunválaszt, azaz antitestek jelenlétét igazolták a laborvizsgálatok két különböző Hargita megyei legelőtesten tartott juhok néhány példányában. Az egyelőre még rejtély, hogy miként kerülhettek kapcsolatba a kórokozóval.
Több mint 2,25 milliárd euró érkezett Románia számlájára az országos helyreállítási terv PNRR keretében benyújtott negyedik kifizetési kérelem alapján – jelentette be kedden a Facebook-oldalán Dragoș Pîslaru.
Vegyék ki a barnamedvét a szigorúan védett fajok kategóriájából, és rugalmasabb kezelést tegyenek lehetővé azokban a tagállamokban, ahol a faj nem veszélyeztetett – ezekkel a kérésekkel fordult az Európai Bizottsághoz Tánczos Barna.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Nicușor Dan államfővel folytatott keddi egyeztetések után kijelentette, hogy két kisebbségikormány-változat képzelhető el, harmadik lehetőségként pedig egy „nagyon szűk többségű” kormány.
Jóváhagyta a Versenytanács a Carrefour Románia Pavăl Holding általi felvásárlását.
Tóvá alakult a marosvásárhelyi sürgősségi kórház mögötti parkoló a hétfő esti felhőszakadás után. A területre több környező telekről és a Molter Károly utcából is odafolyik az esővíz, ezért a leparkolt autók között nehéz bejutni a kórházba.
Az Európai Bizottság (EB) 2,25 milliárd eurót folyósított kedden Romániának az országos helyreállítási tervhez (PNRR) kapcsolódó negyedik kifizetési kérelem alapján.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion a keddi cotroceni-i konzultációk után kijelentette, hogy pártja nélkül nem lehet kormányt alakítani.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) tájékoztatta kedden az államfőt, hogy készen áll vállalni a kormányzást – nyilatkozta Sorin Grindeanu pártelnök a Nicușor Dannal a Cotroceni-palotában folytatott keddi egyeztetés után.
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