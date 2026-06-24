Kizárási eljárást indított a PNL Adrian Veștea támogatói ellen

Megkezdődött a Nemzeti Liberális Pártban (PNL) az Adrian Veștea kormányát támogató párttagok kizárási eljárása, amelyet a párt új alapszabályának bukaresti törvényszéki bejegyzése után zárnak le – jelentette be Ionel Bogdan képviselő a PNL országos elnökségének keddi ülése után.

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A politikus beszámolója szerint a vezető testület úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg több megyei szervezet ügyvivő vezetőségének mandátumát. A döntés Argeș, Brassó, Călărași, Galac, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, valamint Bukarest 2., 3., 4. és 5. kerületi szervezetét érinti.

Ezek többségét Adrian Veșteát támogató politikusok vezették:

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Alina Gorghiu - Argeș,

Adrian Veștea - Brassó,

Hubert Thuma - Ilfov,

Ciprian Pandea - Călărași,

George Scarlat - Galac,

Toma Petcu - Giurgiu,

Ion Iordache - Gorj,

Dragoș Soare - Ialomița,

Monica Anisie - Bukarest 2. kerülete,

Andrei Baciu - Bukarest 3. kerülete,

Ionuț Stroe - Bukarest 4. kerülete,

Dan Meran - Bukarest 5. kerülete.

Ionel Bogdan tájékoztatása szerint a kongresszus után a PNL összes megyei szervezetének ideiglenes vezetése van, mert még nem tartottak belső választásokat.

A PNL rendkívüli kongresszusa vasárnap két határozatot fogadott el. Az egyik szerint kizárják a pártból azokat, akik részt vesznek a Szociáldemokrata Párttal (PSD) közös kormány létrehozásában, a másik pedig Adrian Veștea, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Thuma és Alina Gorghiu kilépését kéri a pártból – írja az Agerpres.