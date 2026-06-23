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Kisebbségi kormány körvonalazódik, ugyanazt a pártot nevesítették többen is

A PSD lehet a befutó a kormánytisztségekre? Képünk illusztráció • Fotó: Gov.ro

A PSD lehet a befutó a kormánytisztségekre? Képünk illusztráció

Fotó: Gov.ro

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A keddi cotroceni-i konzultációk után egy pártközi megállapodáson alapuló kisebbségi kormány körvonalazódik, amelynek a megalakítását fel kell gyorsítani – közölte kedd este Nicușor Dan.

Székelyhon

2026. június 23., 21:292026. június 23., 21:29

2026. június 23., 21:292026. június 23., 21:29

Az X-en közzétett bejegyzésében az államfő arra kérte a parlamenti pártokat, hogy kezdjenek egyeztetéseket a megállapodás aláírásáról, majd tegyenek javaslatokat az egyezség alapján támogatott kisebbségi kormány összetételére.

Idézet
A folyamatnak gyorsan kell lezajlania, mert az országnak sürgősen működőképes és stabil kormányra van szüksége

– idézi az államfőt az Agerpres hírügynökség.

Az újabb cotroceni-i konzultációk előzménye, hogy a parlament hétfőn elutasította Adrian Veștea kormányát. Adrian Veștea volt Nicușor Dan második miniszterelnök-jelöltje, miután Eugen Tomac visszaadta kormányalakítási megbízását.

Egyszínű PSD-kormány lesz?

Dumitru Coarnă független képviselő szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterelnök-jelöltjét bízza meg kormányalakítással Nicușor Dan államfő. A politikus ezt a következtetést a keddi cotroceni-i egyeztetéseken elhangzottak alapján vonta le.

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A Nicușor Dan államfővel tartott találkozó után a sajtónak elmondta, hogy várhatóan egyszínű PSD-kormány alakul, amelyhez parlamenti támogatást keresnek. A cotroceni-i egyeztetéseken ugyanis

az államfő értésre adta, hogy az alkotmány 103. cikkének szellemében a legtöbb parlamenti mandátummal rendelkező párt miniszterelnök-jelöltjét bízza meg kormányalakítással.

„Így értettem. Remélem, jól értettem. Általában jól értem a dolgokat” – mondta sajtótájékoztatóján.

A függetlenek delegációjának tagja volt Andrei Csillag képviselő is, aki megerősítette a kisebbségi PSD-kormány forgatókönyvét. Közlése szerint az államfő szavaiból maga is arra következtetett, hogy szociáldemokrata miniszterelnök vezette kisebbségi kormány alakulhat, amelyet a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ támogatna a parlamentből.

Belföld Politika
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