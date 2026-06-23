Kisebbségi kormány körvonalazódik, ugyanazt a pártot nevesítették többen is

A PSD lehet a befutó a kormánytisztségekre? Képünk illusztráció
Fotó: Gov.ro
A keddi cotroceni-i konzultációk után egy pártközi megállapodáson alapuló kisebbségi kormány körvonalazódik, amelynek a megalakítását fel kell gyorsítani – közölte kedd este Nicușor Dan.
2026. június 23., 21:292026. június 23., 21:29
2026. június 23., 21:292026. június 23., 21:29
Az X-en közzétett bejegyzésében az államfő arra kérte a parlamenti pártokat, hogy kezdjenek egyeztetéseket a megállapodás aláírásáról, majd tegyenek javaslatokat az egyezség alapján támogatott kisebbségi kormány összetételére.
– idézi az államfőt az Agerpres hírügynökség.
Az újabb cotroceni-i konzultációk előzménye, hogy a parlament hétfőn elutasította Adrian Veștea kormányát. Adrian Veștea volt Nicușor Dan második miniszterelnök-jelöltje, miután Eugen Tomac visszaadta kormányalakítási megbízását.
Dumitru Coarnă független képviselő szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterelnök-jelöltjét bízza meg kormányalakítással Nicușor Dan államfő. A politikus ezt a következtetést a keddi cotroceni-i egyeztetéseken elhangzottak alapján vonta le.
A Nicușor Dan államfővel tartott találkozó után a sajtónak elmondta, hogy várhatóan egyszínű PSD-kormány alakul, amelyhez parlamenti támogatást keresnek. A cotroceni-i egyeztetéseken ugyanis
„Így értettem. Remélem, jól értettem. Általában jól értem a dolgokat” – mondta sajtótájékoztatóján.
A függetlenek delegációjának tagja volt Andrei Csillag képviselő is, aki megerősítette a kisebbségi PSD-kormány forgatókönyvét. Közlése szerint az államfő szavaiból maga is arra következtetett, hogy szociáldemokrata miniszterelnök vezette kisebbségi kormány alakulhat, amelyet a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ támogatna a parlamentből.
A kiskérődző-pestis elleni immunválaszt, azaz antitestek jelenlétét igazolták a laborvizsgálatok két különböző Hargita megyei legelőtesten tartott juhok néhány példányában. Az egyelőre még rejtély, hogy miként kerülhettek kapcsolatba a kórokozóval.
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Jóváhagyta a Versenytanács a Carrefour Románia Pavăl Holding általi felvásárlását.
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