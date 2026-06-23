Kisebbségi kormány körvonalazódik, ugyanazt a pártot nevesítették többen is

A keddi cotroceni-i konzultációk után egy pártközi megállapodáson alapuló kisebbségi kormány körvonalazódik, amelynek a megalakítását fel kell gyorsítani – közölte kedd este Nicușor Dan.

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Az X-en közzétett bejegyzésében az államfő arra kérte a parlamenti pártokat, hogy kezdjenek egyeztetéseket a megállapodás aláírásáról, majd tegyenek javaslatokat az egyezség alapján támogatott kisebbségi kormány összetételére.

A folyamatnak gyorsan kell lezajlania, mert az országnak sürgősen működőképes és stabil kormányra van szüksége

– idézi az államfőt az Agerpres hírügynökség.

Az újabb cotroceni-i konzultációk előzménye, hogy a parlament hétfőn elutasította Adrian Veștea kormányát. Adrian Veștea volt Nicușor Dan második miniszterelnök-jelöltje, miután Eugen Tomac visszaadta kormányalakítási megbízását.

Egyszínű PSD-kormány lesz?

Dumitru Coarnă független képviselő szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterelnök-jelöltjét bízza meg kormányalakítással Nicușor Dan államfő. A politikus ezt a következtetést a keddi cotroceni-i egyeztetéseken elhangzottak alapján vonta le.

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A Nicușor Dan államfővel tartott találkozó után a sajtónak elmondta, hogy várhatóan egyszínű PSD-kormány alakul, amelyhez parlamenti támogatást keresnek. A cotroceni-i egyeztetéseken ugyanis