Aszfaltoznak, költöztetik a magasfeszültségű hálózatot a Marosvásárhely-Nyárádszereda autópálya-szakaszon

Naponta 800 munkás, több mint 700 munkagép dolgozik a Marosvásárhely-Nyárádszereda autópálya-szakasz építésén, ahol már elkezdték az aszfaltozást – közölte Horațiu Cosma, a szállításügyi minisztérium államtitkára a közösségi oldalán.
Sok még a tennivaló
Fotó: Horațiu Cosma közösségi oldala
Naponta 800 munkás, több mint 700 munkagép dolgozik a Marosvásárhely-Nyárádszereda autópálya-szakasz építésén, ahol már elkezdték az aszfaltozást – közölte Horațiu Cosma, a szállításügyi minisztérium államtitkára a közösségi oldalán.
Az A8-as Egyesülés Autópálya első kilométerei már körvonalazódnak Marosvásárhely és Nyárádszereda között – írja közösségi oldalán az államtitkár, kiemelve a Marosvásárhely és Nyárádszereda közötti 24 kilométeres szakasz több, mint fele elkészült már.
Fotó: Horațiu Cosma közösségi oldala
„Naponta közel 800 munkás, valamint több mint 700 munkagép és berendezés dolgozik az építkezésen. A kedvező időjárási körülményeket maximálisan kihasználva – néhány nehezebb hónap után –
Emellett elkezdődött az aszfaltozás is.
A hidak és felüljárók mintegy 65 százaléka kész van. A projekt egészéhez szükséges közel 600 hídgerendából már több mint 400 elkészült, és több mint 200-at már be is emeltek a helyére. Eddig összesen több mint 108 ezer köbméter betont építettek be” – fejtette ki az államtitkár.
Egyre több helyre kerül aszfalt az épülő autópályán
Fotó: Horațiu Cosma közösségi oldala
Az államtitkár szerint júliusban befejezik a nagyfeszültségű hálózatok átköltöztetését, és lehetővé válik a munkaterületek teljes megnyitása. Horațiu Cosma arról is beszámolt, hogy egyeztettek a kivitelezővel, hogy
Több szakaszon dolgoznak, van, ahol már aszfaltoznak
Fotó: Horațiu Cosma közösségi oldala
A cél az, hogy a szerződéses határidőhöz képest több hónapot nyerjenek, és a közlekedők minél hamarabb élvezhessék a beruházás előnyeit.
Az illetékes szerint minden adott ahhoz, hogy 2027 első felében már közlekedni lehessen az A8-as Egyesülés Autópálya első kilométerein, Marosvásárhely-Ákosfalva-Nyárádszereda között.
Fotó: Horațiu Cosma/Facebook
Fotó: Horațiu Cosma/Facebook
Fotó: Horațiu Cosma/Facebook
Fotó: Horațiu Cosma/Facebook
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