Hirdetés

Aszfaltoznak, költöztetik a magasfeszültségű hálózatot a Marosvásárhely-Nyárádszereda autópálya-szakaszon Naponta 800 munkás, több mint 700 munkagép dolgozik a Marosvásárhely-Nyárádszereda autópálya-szakasz építésén, ahol már elkezdték az aszfaltozást – közölte Horațiu Cosma, a szállításügyi minisztérium államtitkára a közösségi oldalán. Simon Virág 2026. június 24., 12:342026. június 24., 12:34

Sok még a tennivaló Fotó: Horațiu Cosma közösségi oldala

Naponta 800 munkás, több mint 700 munkagép dolgozik a Marosvásárhely-Nyárádszereda autópálya-szakasz építésén, ahol már elkezdték az aszfaltozást – közölte Horațiu Cosma, a szállításügyi minisztérium államtitkára a közösségi oldalán.

Simon Virág 2026. június 24., 12:342026. június 24., 12:34

Az A8-as Egyesülés Autópálya első kilométerei már körvonalazódnak Marosvásárhely és Nyárádszereda között – írja közösségi oldalán az államtitkár, kiemelve a Marosvásárhely és Nyárádszereda közötti 24 kilométeres szakasz több, mint fele elkészült már.

Fotó: Horațiu Cosma közösségi oldala

Szakaszonként már aszfaltoznak „Naponta közel 800 munkás, valamint több mint 700 munkagép és berendezés dolgozik az építkezésen. A kedvező időjárási körülményeket maximálisan kihasználva – néhány nehezebb hónap után – Hirdetés

a földmunkák volumene havonta több mint 400 ezer köbméterrel növekszik.

Emellett elkezdődött az aszfaltozás is.

Júliusban közel 25 ezer tonna aszfaltkeverék elterítését tervezik, augusztusban pedig az ütem várhatóan mintegy 40 ezer tonnára emelkedik.

A hidak és felüljárók mintegy 65 százaléka kész van. A projekt egészéhez szükséges közel 600 hídgerendából már több mint 400 elkészült, és több mint 200-at már be is emeltek a helyére. Eddig összesen több mint 108 ezer köbméter betont építettek be” – fejtette ki az államtitkár.

Egyre több helyre kerül aszfalt az épülő autópályán Fotó: Horațiu Cosma közösségi oldala

A vártnál korábban lehet közlekedni? Az államtitkár szerint júliusban befejezik a nagyfeszültségű hálózatok átköltöztetését, és lehetővé válik a munkaterületek teljes megnyitása. Horațiu Cosma arról is beszámolt, hogy egyeztettek a kivitelezővel, hogy

kezelje prioritásként a Marosvásárhely és Ákosfalva közötti szakasz megvalósítását, amely a jövőben Marosvásárhely déli elkerülő útjaként fog működni.

Több szakaszon dolgoznak, van, ahol már aszfaltoznak Fotó: Horațiu Cosma közösségi oldala

A cél az, hogy a szerződéses határidőhöz képest több hónapot nyerjenek, és a közlekedők minél hamarabb élvezhessék a beruházás előnyeit. Az illetékes szerint minden adott ahhoz, hogy 2027 első felében már közlekedni lehessen az A8-as Egyesülés Autópálya első kilométerein, Marosvásárhely-Ákosfalva-Nyárádszereda között.

Fotó: Horațiu Cosma/Facebook

Fotó: Horațiu Cosma/Facebook

Fotó: Horațiu Cosma/Facebook