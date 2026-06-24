Kelemen Hunor: az állam intézményein keresztül nagyon gyakran semmibe veszi az állampolgárt

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint a bizalomhiány a romániai társadalom „legsúlyosabb deficitje”, a legnagyobb gond pedig az, hogy az állam intézményein keresztül nagyon gyakran semmibe veszi az állampolgárt.

Székelyhon 2026. június 24., 14:172026. június 24., 14:17

A politikus szerdán az RFI-nek nyilatkozva kijelentette, hogy a bizalomhiány mindenütt érzékelhető. Szerinte az állam sem bízik a saját polgáraiban, abból indul ki, hogy biztosan hibáztak, legfeljebb még nem kapták őket rajta – számol be az Agerpres.

Hogyan bízzon az állampolgár az államban, amikor az állam az intézményein keresztül nagyon gyakran semmibe veszi az állampolgárt?”

– fogalmazott az RMDSZ elnöke, hozzátéve, hogy ez a semmibe vétel a bürokráciában, az arroganciában és a közönyben mutatkozik meg. Hirdetés Kelemen szerint a bizalom problémája a pártok között is fennáll. Úgy vélekedett, hogy a politikai osztályon belül sem lehet bizalom, ha

az egymással versengő pártok nem veszik figyelembe sem az elveket, sem az értékeket, sem a társadalom érdekeit, csak a saját érdekeiket.

A politikus szerint Romániában teljesen hiányzik az a társadalmi tőke, amely nélkül semmit sem lehet építeni. Hangsúlyozta, hogy a bizalom visszaszerzésének egyetlen módja a párbeszéd, a közös célok megtalálása, majd a kijelölt út következetes végigjárása. Az RMDSZ elnöke beszélt arról is, hogy a politika helyzetet stabilizáló megoldást jelenthetne a tavaly júniusig működő koalíció, vagyis a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek együttműködése. Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) kizárt minden együttműködést a PSD-vel.

Megértem és tiszteletben tartom az USR döntését, de ha senki nem enged egy kicsit az álláspontjából, nehéz lesz megoldást találni”