Viharriasztás van érvényben Hargita és Kovászna megyére is

Sárga jelzésű viharriasztást adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Erdély, Moldova, Dobrudzsa, Munténia, és Olténia 23 megyéjének egyes térségeire.

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A figyelmeztető előrejelzés szerint 12 és 21 óra között Olténia és Dobrudzsa északi részén, Munténia északi és északkeleti régióiban, Moldova déli térségeiben és a hegyvidék nagy részén zivatarokra kell számítani.

Az érintett térségekben