Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Viharriasztás van érvényben Hargita és Kovászna megyére is

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Sárga jelzésű viharriasztást adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Erdély, Moldova, Dobrudzsa, Munténia, és Olténia 23 megyéjének egyes térségeire.

Székelyhon

2026. június 24., 12:352026. június 24., 12:35

A figyelmeztető előrejelzés szerint 12 és 21 óra között Olténia és Dobrudzsa északi részén, Munténia északi és északkeleti régióiban, Moldova déli térségeiben és a hegyvidék nagy részén zivatarokra kell számítani.

Az érintett térségekben

villámlásokkal és 50-70 km/órás széllökésekkel kísért felhőszakadások, helyenként szélviharok és jégeső várható.

Rövid idő alatt 15-25 liter, kisebb területeken 40-50 liter csapadék hullhat négyzetméterenként.

Hirdetés

A sárga jelzésű viharriasztás többek között Kovászna, Hargita, Hunyad, Fehér, Kolozs, Szeben, Brassó, Tulcea, Brăila, Galac, Ialomița, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Gorj, Mehedinți, Krassó-Szörény,Suceava, Neamț és Bákó megyére vonatkozik.

Belföld Időjárás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Villámáradásokkal járt a heves zápor Udvarhelyszéken
Román kézbe kerülhet a Székelyföldön is jelen levő hipermarket-hálózat
Kölcsönjátékos érkezett a Puskás Akadémiától az FK Csíkszeredához
Ázsiai vendégmunkások Romániában: mennyivel keresnek jobban, mint otthon?
Hiába az egykapuzás, Anglia nem bírt Ghánával
Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Villámáradásokkal járt a heves zápor Udvarhelyszéken
Székelyhon

Villámáradásokkal járt a heves zápor Udvarhelyszéken
Román kézbe kerülhet a Székelyföldön is jelen levő hipermarket-hálózat
Székelyhon

Román kézbe kerülhet a Székelyföldön is jelen levő hipermarket-hálózat
Kölcsönjátékos érkezett a Puskás Akadémiától az FK Csíkszeredához
Székely Sport

Kölcsönjátékos érkezett a Puskás Akadémiától az FK Csíkszeredához
Ázsiai vendégmunkások Romániában: mennyivel keresnek jobban, mint otthon?
Krónika

Ázsiai vendégmunkások Romániában: mennyivel keresnek jobban, mint otthon?
Hiába az egykapuzás, Anglia nem bírt Ghánával
Székely Sport

Hiába az egykapuzás, Anglia nem bírt Ghánával
Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Nőileg

Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 24., szerda

Nem kicsit emelkedett tavaly a romániai háztartások átlagjövedelme, de a kiadások is nőttek

A múlt évben 9399 lej volt a romániai háztartások havi átlagjövedelme, 13,6 százalékkal nagyobb mint 2024.ben; a kiadások átlagösszege 8037 lej volt, ami a jövedelem 85,5 százalékát jelentette.

Nem kicsit emelkedett tavaly a romániai háztartások átlagjövedelme, de a kiadások is nőttek
Nem kicsit emelkedett tavaly a romániai háztartások átlagjövedelme, de a kiadások is nőttek
2026. június 24., szerda

Nem kicsit emelkedett tavaly a romániai háztartások átlagjövedelme, de a kiadások is nőttek
Hirdetés
2026. június 24., szerda

Aszfaltoznak, költöztetik a magasfeszültségű hálózatot a Marosvásárhely-Nyárádszereda autópálya-szakaszon

Naponta 800 munkás, több mint 700 munkagép dolgozik a Marosvásárhely-Nyárádszereda autópálya-szakasz építésén, ahol már elkezdték az aszfaltozást – közölte Horațiu Cosma, a szállításügyi minisztérium államtitkára a közösségi oldalán.

Aszfaltoznak, költöztetik a magasfeszültségű hálózatot a Marosvásárhely-Nyárádszereda autópálya-szakaszon
Aszfaltoznak, költöztetik a magasfeszültségű hálózatot a Marosvásárhely-Nyárádszereda autópálya-szakaszon
2026. június 24., szerda

Aszfaltoznak, költöztetik a magasfeszültségű hálózatot a Marosvásárhely-Nyárádszereda autópálya-szakaszon
2026. június 24., szerda

Tovább fokozódik a hőség

Újabb sárga jelzésű hőségriasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM): szerdán nyolc megyében, csütörtökön pedig az ország több mint háromnegyedében lesz érvényben a figyelmeztetés.

Tovább fokozódik a hőség
Tovább fokozódik a hőség
2026. június 24., szerda

Tovább fokozódik a hőség
2026. június 24., szerda

A kisebbségi kormány megalakításáról egyeztet szerdán Ilie Bolojan, Dominic Fritz és Kelemen Hunor

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) vezetője, Dominic Fritz és Kelemen Hunor szövetségi elnök szerdán egyeztet a kisebbségi kormány megalakításáról és a miniszterelnök-jelöltről.

A kisebbségi kormány megalakításáról egyeztet szerdán Ilie Bolojan, Dominic Fritz és Kelemen Hunor
A kisebbségi kormány megalakításáról egyeztet szerdán Ilie Bolojan, Dominic Fritz és Kelemen Hunor
2026. június 24., szerda

A kisebbségi kormány megalakításáról egyeztet szerdán Ilie Bolojan, Dominic Fritz és Kelemen Hunor
Hirdetés
2026. június 24., szerda

Kizárási eljárást indított a PNL Adrian Veștea támogatói ellen

Megkezdődött a Nemzeti Liberális Pártban (PNL) az Adrian Veștea kormányát támogató párttagok kizárási eljárása, amelyet a párt új alapszabályának bukaresti törvényszéki bejegyzése után zárnak le – jelentette be Ionel Bogdan képviselő.

Kizárási eljárást indított a PNL Adrian Veștea támogatói ellen
Kizárási eljárást indított a PNL Adrian Veștea támogatói ellen
2026. június 24., szerda

Kizárási eljárást indított a PNL Adrian Veștea támogatói ellen
2026. június 23., kedd

Kisebbségi kormány körvonalazódik, ugyanazt a pártot nevesítették többen is

A keddi cotroceni-i konzultációk után egy pártközi megállapodáson alapuló kisebbségi kormány körvonalazódik, amelynek a megalakítását fel kell gyorsítani – közölte kedd este Nicușor Dan.

Kisebbségi kormány körvonalazódik, ugyanazt a pártot nevesítették többen is
Kisebbségi kormány körvonalazódik, ugyanazt a pártot nevesítették többen is
2026. június 23., kedd

Kisebbségi kormány körvonalazódik, ugyanazt a pártot nevesítették többen is
2026. június 23., kedd

Kiskérődző-pestis nyomaira bukkantak Hargita megyében

A kiskérődző-pestis elleni immunválaszt, azaz antitestek jelenlétét igazolták a laborvizsgálatok két különböző Hargita megyei legelőtesten tartott juhok néhány példányában. Az egyelőre még rejtély, hogy miként kerülhettek kapcsolatba a kórokozóval.

Kiskérődző-pestis nyomaira bukkantak Hargita megyében
Kiskérődző-pestis nyomaira bukkantak Hargita megyében
2026. június 23., kedd

Kiskérődző-pestis nyomaira bukkantak Hargita megyében
Hirdetés
2026. június 23., kedd

Nyugdíjra is fordít Románia a ma kapott több mint kétmilliárd euróból

Több mint 2,25 milliárd euró érkezett Románia számlájára az országos helyreállítási terv PNRR keretében benyújtott negyedik kifizetési kérelem alapján – jelentette be kedden a Facebook-oldalán Dragoș Pîslaru.

Nyugdíjra is fordít Románia a ma kapott több mint kétmilliárd euróból
Nyugdíjra is fordít Románia a ma kapott több mint kétmilliárd euróból
2026. június 23., kedd

Nyugdíjra is fordít Románia a ma kapott több mint kétmilliárd euróból
2026. június 23., kedd

Levetetné Tánczos Barna a barnamedvét a szigorúan védett fajok listájáról

Vegyék ki a barnamedvét a szigorúan védett fajok kategóriájából, és rugalmasabb kezelést tegyenek lehetővé azokban a tagállamokban, ahol a faj nem veszélyeztetett – ezekkel a kérésekkel fordult az Európai Bizottsághoz Tánczos Barna.

Levetetné Tánczos Barna a barnamedvét a szigorúan védett fajok listájáról
Levetetné Tánczos Barna a barnamedvét a szigorúan védett fajok listájáról
2026. június 23., kedd

Levetetné Tánczos Barna a barnamedvét a szigorúan védett fajok listájáról
2026. június 23., kedd

Az RMDSZ három kormányváltozatot javasolt az államfőnek

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Nicușor Dan államfővel folytatott keddi egyeztetések után kijelentette, hogy két kisebbségikormány-változat képzelhető el, harmadik lehetőségként pedig egy „nagyon szűk többségű” kormány.

Az RMDSZ három kormányváltozatot javasolt az államfőnek
Az RMDSZ három kormányváltozatot javasolt az államfőnek
2026. június 23., kedd

Az RMDSZ három kormányváltozatot javasolt az államfőnek
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!