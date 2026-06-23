Nyugdíjra is fordít Románia a ma kapott több mint kétmilliárd euróból

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Fotó: Orbán Orsolya
Több mint 2,25 milliárd euró érkezett Románia számlájára az országos helyreállítási terv PNRR keretében benyújtott negyedik kifizetési kérelem alapján – jelentette be kedden a Facebook-oldalán Dragoș Pîslaru beruházásokért és európai projektekért felelős ügyvivő miniszter.
A tárcavezető bejegyzése szerint a kifizetési kérelmet teljes egészében jóváhagyta és teljes egészében kifizette az Európai Bizottság (EB). Ez 2,25 milliárd euró vissza nem térítendő európai uniós támogatást jelent.
Románia tavaly december 19-én nyújtotta be a negyedik kifizetési kérelmét, amelyet 38 mérföldkő és 24 célkitűzés megvalósítására alapozott. Az Európai Bizottság úgy ítélte meg, hogy Románia ezeket a vállalásait kielégítően teljesítette, így elrendelte az ezekhez kapcsolódó 2,25 milliárd euró maradéktalan kifizetését – írja az Agerpres hírügynökség.
Az EB keddi közleménye szerint a negyedik kifizetési kérelemhez kapcsolódó intézkedések
javítják az erdők fenntartható kezelését,
hozzájárulnak a közlekedés és az energiaágazat dekarbonizációjához,
illetve fejlesztik az adóigazgatást.
Emellett növelik a romániai állami nyugdíjrendszer fenntarthatóságát,
korszerűsítik az egészségügyi infrastruktúrát,
és javítják a fogyatékossággal élő személyek számára biztosított szociális infrastruktúrát.
Az intézkedések célja továbbá a digitalizáció előmozdítása,
az igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának növelése,
a korrupció elleni küzdelem erősítése
és az oktatási rendszer átfogó reformjának támogatása.
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