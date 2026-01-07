Rovatok
Újévi „dekoráció” festékszóróval a szászrégeni mozifalon

• Fotó: Márk Endre/Facebook

Fotó: Márk Endre/Facebook

Rongálással zárult a múlt év és azzal indult az idei is Szászrégenben: egy fiatal férfi festékszóróval fújta össze a mozi épületét. Az esetről a város polgármestere számolt be, a térfigyelő kamerák felvételei alapján az elkövetőt már azonosították.

Gergely Imre

2026. január 07., 12:262026. január 07., 12:26

2026. január 07., 12:282026. január 07., 12:28

Jó ötletnek tartotta egy fiatal férfi, hogy december 30-án éjjel és az új év első hajnalán a nemrégiben újranyitott szászrégeni Patria mozi falát „dekorálja” ki festékszóró spray-jel. Az esetről Márk Endre, a város polgármestere adott hírt a Facebook oldalán.

A városvezető által közzétett videókon, a térfigyelő kamera felvételén az látszik, hogy

december 30-án háromnegyed 1-kor egy illető a mozi bejáratánál az oszlopon „dolgozik”, majd elsején, háromnegyed kettőkor az intézmény falát fújta össze festékszóróval.

A mellékelt fotón az eredmény is látszik, a kék festékkel készített „alkotások” laikus szemmel nézve nem túl művésziek.

„Amíg mindenki örvend a hónak és a télnek, akad, aki úgy véli, a legjobb összefesteni a mozi falát. (Az illetőt azonosítottuk; a jogszabályok értelmében három- és hatezer lej közötti bírság, valamint a károk teljes megtérítése vár rá.)

Idézet
Ezúttal is köszönjük a városi és a helyi rendőrségnek a gyors azonosítást”

– fogalmazott bejegyzésében Szászrégen polgármestere.

korábban írtuk

Az önkormányzat nyakán maradt a felújított mozi
Az önkormányzat nyakán maradt a felújított mozi

Húsz év kihagyás után pénteken újra filmvetítés lesz a szászrégeni Patria moziban. Az önkormányzatnak nem sikerült működtetőt találni, így egyelőre saját maga oldja meg a filmvetítéseket.

Marosszék Szászrégen
