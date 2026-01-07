Újévi „dekoráció” festékszóróval a szászrégeni mozifalon

Fotó: Márk Endre/Facebook
Rongálással zárult a múlt év és azzal indult az idei is Szászrégenben: egy fiatal férfi festékszóróval fújta össze a mozi épületét. Az esetről a város polgármestere számolt be, a térfigyelő kamerák felvételei alapján az elkövetőt már azonosították.
Jó ötletnek tartotta egy fiatal férfi, hogy december 30-án éjjel és az új év első hajnalán a nemrégiben újranyitott szászrégeni Patria mozi falát „dekorálja” ki festékszóró spray-jel. Az esetről Márk Endre, a város polgármestere adott hírt a Facebook oldalán.
A városvezető által közzétett videókon, a térfigyelő kamera felvételén az látszik, hogy
A mellékelt fotón az eredmény is látszik, a kék festékkel készített „alkotások” laikus szemmel nézve nem túl művésziek.
„Amíg mindenki örvend a hónak és a télnek, akad, aki úgy véli, a legjobb összefesteni a mozi falát. (Az illetőt azonosítottuk; a jogszabályok értelmében három- és hatezer lej közötti bírság, valamint a károk teljes megtérítése vár rá.)
– fogalmazott bejegyzésében Szászrégen polgármestere.
Húsz év kihagyás után pénteken újra filmvetítés lesz a szászrégeni Patria moziban. Az önkormányzatnak nem sikerült működtetőt találni, így egyelőre saját maga oldja meg a filmvetítéseket.
