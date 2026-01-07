Újévi „dekoráció” festékszóróval a szászrégeni mozifalon

Rongálással zárult a múlt év és azzal indult az idei is Szászrégenben: egy fiatal férfi festékszóróval fújta össze a mozi épületét. Az esetről a város polgármestere számolt be, a térfigyelő kamerák felvételei alapján az elkövetőt már azonosították.

Jó ötletnek tartotta egy fiatal férfi, hogy december 30-án éjjel és az új év első hajnalán a nemrégiben újranyitott szászrégeni Patria mozi falát „dekorálja” ki festékszóró spray-jel. Az esetről Márk Endre, a város polgármestere adott hírt a Facebook oldalán.

A városvezető által közzétett videókon, a térfigyelő kamera felvételén az látszik, hogy