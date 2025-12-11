Az önkormányzat nyakán maradt a felújított mozi

Húsz év kihagyás után pénteken újra filmvetítés lesz a szászrégeni Patria moziban. Az önkormányzatnak nem sikerült működtetőt találni, így egyelőre saját maga oldja meg a filmvetítéseket.

Simon Virág 2025. december 11., 19:402025. december 11., 19:40

Miután felújították, májusban fel is avatták Szászrégenben azt a városi mozit, ami a 2000-es évek elején működött utoljára és hosszú ideig lakattal volt zárva. Márk Endre polgármester kabinetfőnöke, Gál Előd a Székelyhonnak elmondta, hogy az elmúlt hónapokban

két közbeszerzést is szerveztek, hogy ki tudják választani a mozi működtetőjét.

Az első kiíráson csak egy jelentkező volt, így a törvény értelmében meg kellett azt ismételni. A második alkalommal is ugyanaz a cég jelentkezett, akinek ajánlatát immár elfogadhatták. Még a szerződéskötés előtt kiderült a jelentkező számára, hogy

nemcsak az épületet kell fenntartsa, illetve működtesse, hanem az előírásoknak megfelelően a mintegy 180 ezer lej körüli éves épületadó befizetése is az ő feladata

– azért ilyen magas, mert felújított épületről van szó. Ezt nem vállalta, visszalépett. Így nem maradt más hátra, mint az, hogy az önkormányzat saját maga fogja működteti a kéttermes mozit.

A filmeket egy kolozsvári filmforgalmazó biztosítja.

A szászrégeni moziban húsz év szünet után kezdődnek a vetítések Fotó: Haáz Vince

Most alakul a program Gál Elődtől megtudtuk, hogy pénteken este lesz a hivatalos megnyitó, akkor a Sárga nyakkendő című román filmet fogják vetíteni, ami a világ egyik legelismertebb karmesterének, Sergiu Celibidachének az életét mutatja be. A filmet hét év alatt forgatták, és Serge Ioan Celebidachi, a karmester fia rendezte. Az idős karmestert John Malkovich játssza. A szászrégeni megnyitón részt vesznek a film készítői is.

A nyitóhétvégén a fent említett film mellett, vígjátékokat és gyermekfilmeket is meg lehet nézni.