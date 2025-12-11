Az önkormányzat nyakán maradt a felújított mozi

Pénteken újra benépesül a nézőtér
Fotó: Haáz Vince
Húsz év kihagyás után pénteken újra filmvetítés lesz a szászrégeni Patria moziban. Az önkormányzatnak nem sikerült működtetőt találni, így egyelőre saját maga oldja meg a filmvetítéseket.
Miután felújították, májusban fel is avatták Szászrégenben azt a városi mozit, ami a 2000-es évek elején működött utoljára és hosszú ideig lakattal volt zárva.
Márk Endre polgármester kabinetfőnöke, Gál Előd a Székelyhonnak elmondta, hogy az elmúlt hónapokban
Az első kiíráson csak egy jelentkező volt, így a törvény értelmében meg kellett azt ismételni. A második alkalommal is ugyanaz a cég jelentkezett, akinek ajánlatát immár elfogadhatták. Még a szerződéskötés előtt kiderült a jelentkező számára, hogy
– azért ilyen magas, mert felújított épületről van szó. Ezt nem vállalta, visszalépett. Így nem maradt más hátra, mint az, hogy az önkormányzat saját maga fogja működteti a kéttermes mozit.
A szászrégeni moziban húsz év szünet után kezdődnek a vetítések
Fotó: Haáz Vince
Gál Elődtől megtudtuk, hogy pénteken este lesz a hivatalos megnyitó, akkor a Sárga nyakkendő című román filmet fogják vetíteni, ami a világ egyik legelismertebb karmesterének, Sergiu Celibidachének az életét mutatja be. A filmet hét év alatt forgatták, és Serge Ioan Celebidachi, a karmester fia rendezte. Az idős karmestert John Malkovich játssza. A szászrégeni megnyitón részt vesznek a film készítői is.
A tervek szerint egész decemberben nemcsak hétvégén, hanem hétköznaponként is lesznek vetítések.
Az illetékes elmondta, hogy egyelőre nem tudják, hogy januártól mikor lesznek filmvetítések, ez attól is függ, hogy mekkora az érdeklődés, a filmforgalmazó, akitől beszerzik az alkotásokat, milyen rendszerességgel biztosítja azokat.
Arra számítanak, hogy nemcsak a szászrégeniek, de a környező nagyközségek lakói is eljárnak majd moziba, hiszen a legközelebbi filmszínház Marosvásárhelyen és Maroshévízen van.
