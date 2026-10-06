Újabb történelmi mélyponton a lej az euróhoz képest

Jelentősen gyengült kedden a román deviza az euróhoz képest, amelynek az értéke a Román Nemzeti Bank középárfolyama szerint 2,21 banival (0,41 százalékkal) 5,3527 lejre emelkedett a hétfői 5,3306 lejről, újabb történelmi csúcsot érve el.

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A román fizetőeszköz gyengült az amerikai dollárhoz képest is, amelynek az árfolyama 0,47 banival (0,1 százalékkal) 4,7616 lejre emelkedett a hétfői 4,7569 lejről.

A svájci frankhoz képest viszont erősödött a lej; előbbi árfolyama 0,73 banival (0,13 százalékkal) 5,7285 lejre csökkent az előző nap jegyzett 5,7358 lejről.

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Az arany grammonkénti ára a hétfői 635,9834 lejről 635,8864 lejre csökkent kedden – ismerteti az Agerpres.