Új csapat, régi adósságok: több előadónak is tartozik több éve a marosvásárhelyi Street Festival

Koszorus Krisztina (Koszika) is a Street Festival rendszeres fellépői között volt, bár a 2022-es honoráriumával még tartoznak neki • Fotó: Haáz Vince

Koszorus Krisztina (Koszika) is a Street Festival rendszeres fellépői között volt, bár a 2022-es honoráriumával még tartoznak neki

Fotó: Haáz Vince

Bár teljesen lecserélődött a marosvásárhelyi Street Festival szervezőcsapata, az előző kiadás szervezői máig adósak több fellépőnek. Az adóssággal maradt előadók nem a jelenlegi szervezőkön vernék el a port, de felháborítja őket a kiszolgáltatott helyzet.

Hajnal Csilla

2026. április 02., 13:332026. április 02., 13:33

Miután többször kitörölték a hozzászólását, le is tiltották a marosvásárhelyi Street Festival közösségi oldaláról azt az előadót, aki nyilvánosan megkérdezte, hogy a 2022-ben fellépett zenekarokat vajon sikerül-e idén kifizetni.

Koszorus Krisztina – Koszika – marosvásárhelyi énekesnő

rendszeres fellépője volt tavalyig a Street Festivalnak Marosvásárhelyen, annak ellenére, hogy a 2022-es fesztiválon való előadását nem fizették ki.

A 2024-es fellépésért is csak 2025-ben érkezett meg a fizetsége, bár a számlán egy hónapos kifizetési határidő szerepelt.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

A Székelyhonnak bevallotta, ahányszor kérte a szervezőktől a szerződésbe foglalt honoráriumát,

mindig akadt valami kifogásuk, hogy miért nincs pénz, és mindig csak az ígéretekkel maradt.

A neki járó pénzt azóta sem kapta meg, és az akkori főszervezőt azóta sem sikerült elérnie.

De nem is ez borította ki most Koszorús Krisztinát, hanem ahogy ő maga fogalmazott:

miután negyvenszer kerestem már őket, utána kommenteltem a Street Festival Facebook bejegyzése alá, amit háromszor töröltek, majd elegánsan letiltottak az oldalról.”

Az énekesnő azt is hozzátette, nem az a célja, hogy bosszút álljon bárkin, vagy a fesztiválnak keresztbe tegyen, de úgy érezte, nem volt átlátható a kommunikációjuk feléje, és megpróbálták elhallgattatni azzal, hogy letiltották a fesztivál közösségi oldaláról. Úgy véli, meghaladja őt a probléma, hiszen

mások is jelezték, hogy nem kapták meg a 2022-es fellépés óta a nekik járó honoráriumot.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Csak jogi úton tudják visszaszerezni

Marosvásárhelyen idén nyáron hatodik alkalommal készülnek megszervezni az utcazene-fesztivált, ahol tavaly is több mint 30 koncert, lemezlovasok, showműsorok, gyerekprogramok, néptánc várta a látogatókat. A mintegy tizenöt-húszezer résztvevőt vonzó fesztivált

önkormányzati támogatásból, valamint partnerek és szponzorok támogatásából valósítják meg, a fesztivál szervezőcsapata azonban azóta teljesen kicserélődött.

2024-ben már a jelenlegi csapat vette át a szervezést, bár akkor is több hónapos késéssel fizették ki a fellépőket, mert ők is késve kapták meg a pénzt az önkormányzattól, de végül kifizették a 2024-es fesztivál közreműködőit, így Koszorus Krisztinát is – magyarázta a Székelyhon megkeresésére Nagy Botond, a fesztivál jelenlegi főszervezője.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

„Mi azt kértük a régi szervezőktől, amikor a fesztivált átvettük, hogy adjanak egy listát, mert tudtuk mi is, és hallottuk több helyről, hogy adósságokat halmoztak fel. Ezt sajnos nem kaptuk meg akkor sem és utána sem, ezért nem igazán tudjuk, hogy valójában kiknek tartoztak, vagy kiknek fizettek, mert többen vannak.

Szervezőkként azt tudjuk tenni most, és azt is fogjuk kezdeményezni, hogy megkérjük azokat, akik kifizetetlenül maradtak, hogy küldjenek egy szerződés-másolatot, és megpróbálunk segíteni nekik jogi úton, mert a pénzüket csak jogi úton fogják tudni megkapni”

– nyilatkozta Nagy Botond főszervező. Hozzátette, ők továbbra is kitartanak amellett, hogy helyi előadókat szeretnének elsősorban látni a fellépők között.

Kommunikációs hiba történt

A fesztivál jelenlegi csapata kommunikációs hibát követett el azzal, hogy előbb törölte többször is a hozzászólását, majd letiltotta Koszorús Krisztinát a fesztivál közösségi oldaláról. Nagy Botond bevallotta, ez egy nagyon rossz döntés volt a kommunikációs kollégái részéről, és

ők nem kérték, és ezután sem fogják kérni, hogy a negatív kritikákat töröljék.

A tények azonban önmagukért beszélnek: a fesztivál a régebbi évekből még mindig adósa több zenésznek és közreműködőnek – köztük hazai és külföldi előadóknak, valamint catering-szolgáltatóknak is, függetlenül attól, hogy jelenleg kik a szervezők.

Marosszék Marosvásárhely
1 hozzászólás Hozzászólások
Húsvétvasárnapi ételszentelés Csíkszereda főterén – itt követheti élőben
„Az ember sosem felejti el, hogy az ennivalója is Isten ajándéka” – ilyen volt a szabadtéri ételszentelés Csíkszeredában
Széteső keret, edzőváltások, túlterhelés – a Csíkszeredai Sportklub idényének értékelése
Szerbia: robbanóanyagot találtak a Magyarországra vezető gázinfrastruktúra közelében
Idén a Vasas nyerte büntetőkkel a Húsvét Kupát (videóval)
Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
Húsvétvasárnapi ételszentelés Csíkszereda főterén – itt követheti élőben
Székelyhon

Húsvétvasárnapi ételszentelés Csíkszereda főterén – itt követheti élőben
„Az ember sosem felejti el, hogy az ennivalója is Isten ajándéka” – ilyen volt a szabadtéri ételszentelés Csíkszeredában
Székelyhon

„Az ember sosem felejti el, hogy az ennivalója is Isten ajándéka” – ilyen volt a szabadtéri ételszentelés Csíkszeredában
Széteső keret, edzőváltások, túlterhelés – a Csíkszeredai Sportklub idényének értékelése
Székely Sport

Széteső keret, edzőváltások, túlterhelés – a Csíkszeredai Sportklub idényének értékelése
Szerbia: robbanóanyagot találtak a Magyarországra vezető gázinfrastruktúra közelében
Krónika

Szerbia: robbanóanyagot találtak a Magyarországra vezető gázinfrastruktúra közelében
Idén a Vasas nyerte büntetőkkel a Húsvét Kupát (videóval)
Székely Sport

Idén a Vasas nyerte büntetőkkel a Húsvét Kupát (videóval)
Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
Nőileg

Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
A rovat további cikkei

2026. április 05., vasárnap

Apáca: a hely, ahol húsvét vasárnapján leszámolnak az áruló kakassal

A barcasági Apácán a húsvéti kakaslövés éppúgy része az ünnepnek, mint a szemetelés és kapulopás, a piros tojás és a locsolkodás. A hagyomány világszinten egyedülálló, a jelképes bosszúállással több évszázados sérelemre emlékeznek.

Apáca: a hely, ahol húsvét vasárnapján leszámolnak az áruló kakassal
Apáca: a hely, ahol húsvét vasárnapján leszámolnak az áruló kakassal
2026. április 05., vasárnap

Apáca: a hely, ahol húsvét vasárnapján leszámolnak az áruló kakassal
Hirdetés
2026. április 05., vasárnap

Áldott húsvétot kíván Ilie Bolojan miniszterelnök

Ilie Bolojan miniszterelnök áldott ünnepeket kívánt a katolikus és protestáns híveknek, akik április 5-én ünneplik a húsvétot.

Áldott húsvétot kíván Ilie Bolojan miniszterelnök
Áldott húsvétot kíván Ilie Bolojan miniszterelnök
2026. április 05., vasárnap

Áldott húsvétot kíván Ilie Bolojan miniszterelnök
2026. április 05., vasárnap

Nicușor Dan szerint a NATO-hoz tartozás a jogállamiság közösségéhez való tartozás

Románia NATO-hoz vezető útja azon a mély meggyőződésen alapult, hogy az ország a demokrácia, a szabadság és a jogállamiság közösségéhez akar tartozni – üzente vasárnap Nicușor Dan a szövetség alapító okirata aláírásának 77. évfordulója alkalmából.

Nicușor Dan szerint a NATO-hoz tartozás a jogállamiság közösségéhez való tartozás
Nicușor Dan szerint a NATO-hoz tartozás a jogállamiság közösségéhez való tartozás
2026. április 05., vasárnap

Nicușor Dan szerint a NATO-hoz tartozás a jogállamiság közösségéhez való tartozás
2026. április 05., vasárnap

A békéért hirdet imavirrasztást XIV. Leó pápa jövő szombatra

XVI. Leó pápa húsvétvasárnapi beszédében bejelentette, hogy április 11-re imavirrasztást hirdet meg a békéért. A pápa mindenkit arra szólított fel, csatlakozzon az imához.

A békéért hirdet imavirrasztást XIV. Leó pápa jövő szombatra
A békéért hirdet imavirrasztást XIV. Leó pápa jövő szombatra
2026. április 05., vasárnap

A békéért hirdet imavirrasztást XIV. Leó pápa jövő szombatra
2026. április 05., vasárnap

A külképviseleteken kérhető a meg nem kapott választási levélcsomag pótlása

A levélben szavazó választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását a külképviseleteken vagy országgyűlési egyéni választókerületi választási irodákban.

A külképviseleteken kérhető a meg nem kapott választási levélcsomag pótlása
A külképviseleteken kérhető a meg nem kapott választási levélcsomag pótlása
2026. április 05., vasárnap

A külképviseleteken kérhető a meg nem kapott választási levélcsomag pótlása
2026. április 05., vasárnap

Néhány sofőr azt hitte, hogy neki nem árthat az alkohol

Tizennyolc éves, ittasan vezető sofőrt is lekapcsoltak a Hargita megyei rendőrök a húsvéti ünnepek során.

Néhány sofőr azt hitte, hogy neki nem árthat az alkohol
Néhány sofőr azt hitte, hogy neki nem árthat az alkohol
2026. április 05., vasárnap

Néhány sofőr azt hitte, hogy neki nem árthat az alkohol
2026. április 05., vasárnap

40-nel emelkedett a különnyugdíjasok száma az év elején

Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közölt adatai szerint februárban 11 898 személynek folyósítottak különnyugdíjat, 40-nel többnek, mint előző hónapban.

40-nel emelkedett a különnyugdíjasok száma az év elején
40-nel emelkedett a különnyugdíjasok száma az év elején
2026. április 05., vasárnap

40-nel emelkedett a különnyugdíjasok száma az év elején
2026. április 05., vasárnap

Ahol húsvétvasárnap reggel ezrek énekelik együtt a magyar és a székely himnuszt – videó

A húsvétvasárnapi szabadtéri ételszentelés legfelemelőbb pillanatai közé tartozik a magyar és a székely himnuszok eléneklése.

Ahol húsvétvasárnap reggel ezrek énekelik együtt a magyar és a székely himnuszt – videó
Ahol húsvétvasárnap reggel ezrek énekelik együtt a magyar és a székely himnuszt – videó
2026. április 05., vasárnap

Ahol húsvétvasárnap reggel ezrek énekelik együtt a magyar és a székely himnuszt – videó
2026. április 05., vasárnap

Szakértő: drágulni fognak az élelmiszerek az ortodox húsvét után

Az élelmiszerárak tavaly április óta mintegy 10 százalékkal emelkedtek, és ortodox húsvét után újabb drágulás jöhet az energia- és üzemanyagköltségek növekedése miatt – jelentette ki a vasárnap Agerpresnek Aurel Popescu.

Szakértő: drágulni fognak az élelmiszerek az ortodox húsvét után
Szakértő: drágulni fognak az élelmiszerek az ortodox húsvét után
2026. április 05., vasárnap

Szakértő: drágulni fognak az élelmiszerek az ortodox húsvét után
2026. április 05., vasárnap

Öt disznó veszett oda a petelei gazdaságban kiütött tűznél

Háziállatok is áldozatul estek annak a tűzvésznek, amely a Maros megyei Petelén ütött ki és amelyhez vasárnap kora hajnalban riasztották a szászrégeni tűzoltókat.

Öt disznó veszett oda a petelei gazdaságban kiütött tűznél
Öt disznó veszett oda a petelei gazdaságban kiütött tűznél
2026. április 05., vasárnap

Öt disznó veszett oda a petelei gazdaságban kiütött tűznél
Hirdetés
