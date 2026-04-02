Új csapat, régi adósságok: több előadónak is tartozik több éve a marosvásárhelyi Street Festival

Koszorus Krisztina (Koszika) is a Street Festival rendszeres fellépői között volt, bár a 2022-es honoráriumával még tartoznak neki

Bár teljesen lecserélődött a marosvásárhelyi Street Festival szervezőcsapata, az előző kiadás szervezői máig adósak több fellépőnek. Az adóssággal maradt előadók nem a jelenlegi szervezőkön vernék el a port, de felháborítja őket a kiszolgáltatott helyzet.

Hajnal Csilla 2026. április 02., 13:332026. április 02., 13:33

Miután többször kitörölték a hozzászólását, le is tiltották a marosvásárhelyi Street Festival közösségi oldaláról azt az előadót, aki nyilvánosan megkérdezte, hogy a 2022-ben fellépett zenekarokat vajon sikerül-e idén kifizetni.

Koszorus Krisztina – Koszika – marosvásárhelyi énekesnő

rendszeres fellépője volt tavalyig a Street Festivalnak Marosvásárhelyen, annak ellenére, hogy a 2022-es fesztiválon való előadását nem fizették ki.

A 2024-es fellépésért is csak 2025-ben érkezett meg a fizetsége, bár a számlán egy hónapos kifizetési határidő szerepelt.

Fotó: Haáz Vince

A Székelyhonnak bevallotta, ahányszor kérte a szervezőktől a szerződésbe foglalt honoráriumát,

mindig akadt valami kifogásuk, hogy miért nincs pénz, és mindig csak az ígéretekkel maradt.

A neki járó pénzt azóta sem kapta meg, és az akkori főszervezőt azóta sem sikerült elérnie. De nem is ez borította ki most Koszorús Krisztinát, hanem ahogy ő maga fogalmazott:

miután negyvenszer kerestem már őket, utána kommenteltem a Street Festival Facebook bejegyzése alá, amit háromszor töröltek, majd elegánsan letiltottak az oldalról.”

Az énekesnő azt is hozzátette, nem az a célja, hogy bosszút álljon bárkin, vagy a fesztiválnak keresztbe tegyen, de úgy érezte, nem volt átlátható a kommunikációjuk feléje, és megpróbálták elhallgattatni azzal, hogy letiltották a fesztivál közösségi oldaláról. Úgy véli, meghaladja őt a probléma, hiszen

mások is jelezték, hogy nem kapták meg a 2022-es fellépés óta a nekik járó honoráriumot.

Csak jogi úton tudják visszaszerezni Marosvásárhelyen idén nyáron hatodik alkalommal készülnek megszervezni az utcazene-fesztivált, ahol tavaly is több mint 30 koncert, lemezlovasok, showműsorok, gyerekprogramok, néptánc várta a látogatókat. A mintegy tizenöt-húszezer résztvevőt vonzó fesztivált

önkormányzati támogatásból, valamint partnerek és szponzorok támogatásából valósítják meg, a fesztivál szervezőcsapata azonban azóta teljesen kicserélődött.

2024-ben már a jelenlegi csapat vette át a szervezést, bár akkor is több hónapos késéssel fizették ki a fellépőket, mert ők is késve kapták meg a pénzt az önkormányzattól, de végül kifizették a 2024-es fesztivál közreműködőit, így Koszorus Krisztinát is – magyarázta a Székelyhon megkeresésére Nagy Botond, a fesztivál jelenlegi főszervezője.

„Mi azt kértük a régi szervezőktől, amikor a fesztivált átvettük, hogy adjanak egy listát, mert tudtuk mi is, és hallottuk több helyről, hogy adósságokat halmoztak fel. Ezt sajnos nem kaptuk meg akkor sem és utána sem, ezért nem igazán tudjuk, hogy valójában kiknek tartoztak, vagy kiknek fizettek, mert többen vannak.

Szervezőkként azt tudjuk tenni most, és azt is fogjuk kezdeményezni, hogy megkérjük azokat, akik kifizetetlenül maradtak, hogy küldjenek egy szerződés-másolatot, és megpróbálunk segíteni nekik jogi úton, mert a pénzüket csak jogi úton fogják tudni megkapni”

– nyilatkozta Nagy Botond főszervező. Hozzátette, ők továbbra is kitartanak amellett, hogy helyi előadókat szeretnének elsősorban látni a fellépők között. Kommunikációs hiba történt A fesztivál jelenlegi csapata kommunikációs hibát követett el azzal, hogy előbb törölte többször is a hozzászólását, majd letiltotta Koszorús Krisztinát a fesztivál közösségi oldaláról. Nagy Botond bevallotta, ez egy nagyon rossz döntés volt a kommunikációs kollégái részéről, és

ők nem kérték, és ezután sem fogják kérni, hogy a negatív kritikákat töröljék.