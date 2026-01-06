Úgy tűnik, hogy érdemes volt bevezetni a turisztikai adót Székelyudvarhelyen

Közel 200 ezer lej gyűlt össze a turisztikai adóból
Fotó: Beliczay László
Közel 200 ezer lejes pluszbevételre tett szert a székelyudvarhelyi önkormányzat a 2025-től bevezetett turisztikai adónak köszönhetően – az összeget teljes egészében helyi idegenforgalmi fejlesztésekre fogják fordítani.
Új turisztikai adót vezetett be 2025-től a városvezetés Székelyudvarhelyen, amelynek értelmében
A kapcsolódó határozattervezet elfogadásakor elhangzott, hogy a döntést a turisztikai egységekkel egyeztetve hozták meg. Azt is közölték ugyanakkor, hogy az így begyűlt összeget pályázatok révén fogják visszaosztani olyan rendezvények megszervezésére, amelyek turistákat fognak vonzani.
A 2025-ös év utolsó tanácsülését vezető Berde Zoltán RMDSZ-es tanácsos elmondta, hogy bár a decemberi adatokat még nem összesítette a városháza, annyit már lehet tudni, hogy
Örömét fejezte ki ez ügyben, hiszen a pénzből erősíthetik a város idegenforgalmát.
– fogalmazott Szakács-Paál István polgármester. Megerősítette azt is, hogy ezúttal pályázatok révén osztják szét a pénzt a turisztikai egységek között, ám hosszabb távon
Ilyés Szabolcs RMDSZ-es képviselő kijelentette, hogy egy TDM létrehozása esetén mindenképp Erdélyben, illetve Székelyföldben kell gondolkodni, Székelyudvarhely nem elegendő ehhez. Szerinte ha régióra építik fel az elképzeléseket, akkor sokkal hatékonyabbak lehetnek. A polgármester válaszul közölte, hogy a TDM-et mindenképp a környékbeli polgármesterekkel közösen képzelték el, erről már zajlottak is egyeztetések.
A turisztikai adó bevezetése egyébként a csíkszeredai és gyergyószentmiklósi városvezetésnek is eszébe jutott, hiszen az ottani képviselők legutóbbi tanácsülésükön megszavaztak egy 2026-tól érvénybe lépő hasonló határozattervezetet. Ennek értelmében
Az így befolyt összeget kizárólag a városok, illetve turisztikai desztinációként a csíki és gyergyói térség népszerűsítésére fordítják.
A beruházásokért és uniós projektekért felelős miniszter, Dragoș Pîslaru szerint az elmúlt hat hónapban látványosan felgyorsult az európai uniós források beáramlása a román gazdaságba.
A bukaresti ítélőtábla elnöke, Liana Arsenie visszautasította a Recorder oknyomozó portál állításait, amelyek szerint a bíróság vezetése a bírói tanácsok összetételének rendszeres módosításával befolyásolta a korrupciós ügyekben hozott döntéseket.
A hét második felére Erdély-szerte komolyabb fagyok is várhatók, ezért érdemes gondoskodni a vízmérők, valamint a vízvezetékek és a szerelvények téliesítéséről.
A közösségi oldalakon buzdítják egymást a csíkszeredaiak, hogy a helyi adókat minél később, csak év végén fizessék be, így tiltakozva az adóemelés ellen. Ez viszont nem befolyásolja a városháza működését – tudtuk meg.
Romániában jelenleg négy megye – Krassó-Szörény, Gorj, Hunyad és Mehedinți – áll másodfokú, narancssárga riasztás alatt, míg 32 megye (köztük a székelyföldiek is) elsőfokú, sárga riasztás alatt áll a kedvezőtlen időjárás miatt.
Harmincöt gyerekkel kevesebb született tavaly Csíkszeredában, mint 2024-ben, az elhalálozások száma viszont nőtt – derült ki a polgármester által közétett összesítésből, amelyben a legnépszerűbb neveket is közlik.
Kihirdette hétfőn Nicușor Dan államfő a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó törvényt.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői hétfőn bejelentették, hogy megtámadják a bíróságon az ingatlan- és gépjárműadók emeléséről szóló önkormányzati határozatokat.
Leghamarabb január 12-től lesz lehetőség törleszteni a helyi adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Akik március végéig eleget tesznek az éves adókötelezettségüknek, kedvezményben részesülnek.
Részleges nap- és holdfogyatkozás, több bolygóegyüttállás, valamint meteorrajok is megfigyelhetők lesznek idén az égbolton.
szóljon hozzá!