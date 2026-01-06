Úgy tűnik, hogy érdemes volt bevezetni a turisztikai adót Székelyudvarhelyen

Közel 200 ezer lejes pluszbevételre tett szert a székelyudvarhelyi önkormányzat a 2025-től bevezetett turisztikai adónak köszönhetően – az összeget teljes egészében helyi idegenforgalmi fejlesztésekre fogják fordítani.

Fülöp-Székely Botond 2026. január 06., 11:582026. január 06., 11:58

Új turisztikai adót vezetett be 2025-től a városvezetés Székelyudvarhelyen, amelynek értelmében

minden 14 évnél idősebb turista után 4 lejes illetéket kell befizessenek vendégéjszakánként a szállásadók.

A kapcsolódó határozattervezet elfogadásakor elhangzott, hogy a döntést a turisztikai egységekkel egyeztetve hozták meg. Azt is közölték ugyanakkor, hogy az így begyűlt összeget pályázatok révén fogják visszaosztani olyan rendezvények megszervezésére, amelyek turistákat fognak vonzani. Hasznosnak bizonyult A 2025-ös év utolsó tanácsülését vezető Berde Zoltán RMDSZ-es tanácsos elmondta, hogy bár a decemberi adatokat még nem összesítette a városháza, annyit már lehet tudni, hogy

eddig közel 200 ezer lejre tett szert az önkormányzat az említett turisztikai adónak köszönhetően.

Örömét fejezte ki ez ügyben, hiszen a pénzből erősíthetik a város idegenforgalmát.

Ha lehet ilyet mondani, akkor ez egy jó adó, hiszen nem az udvarhelyi személyek kell befizessék, ellenben itt hasznosul”

– fogalmazott Szakács-Paál István polgármester. Megerősítette azt is, hogy ezúttal pályázatok révén osztják szét a pénzt a turisztikai egységek között, ám hosszabb távon

egy turisztikai desztinációs menedzsment (TDM) létrehozását tervezik, amely hasznosíthatja az összeget.

Ilyés Szabolcs RMDSZ-es képviselő kijelentette, hogy egy TDM létrehozása esetén mindenképp Erdélyben, illetve Székelyföldben kell gondolkodni, Székelyudvarhely nem elegendő ehhez. Szerinte ha régióra építik fel az elképzeléseket, akkor sokkal hatékonyabbak lehetnek. A polgármester válaszul közölte, hogy a TDM-et mindenképp a környékbeli polgármesterekkel közösen képzelték el, erről már zajlottak is egyeztetések. Csíkszeredában két lej A turisztikai adó bevezetése egyébként a csíkszeredai és gyergyószentmiklósi városvezetésnek is eszébe jutott, hiszen az ottani képviselők legutóbbi tanácsülésükön megszavaztak egy 2026-tól érvénybe lépő hasonló határozattervezetet. Ennek értelmében

a csíkszeredai, illetve gyergyószentmiklósi turisztikai egységekben fejenként és éjszakánként 2 lejt kell befizetniük a vendégeknek.