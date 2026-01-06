Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Úgy tűnik, hogy érdemes volt bevezetni a turisztikai adót Székelyudvarhelyen

Közel 200 ezer lej gyűlt össze a turisztikai adóból

Közel 200 ezer lej gyűlt össze a turisztikai adóból

Fotó: Beliczay László

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Közel 200 ezer lejes pluszbevételre tett szert a székelyudvarhelyi önkormányzat a 2025-től bevezetett turisztikai adónak köszönhetően – az összeget teljes egészében helyi idegenforgalmi fejlesztésekre fogják fordítani.

Fülöp-Székely Botond

2026. január 06., 11:582026. január 06., 11:58

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Új turisztikai adót vezetett be 2025-től a városvezetés Székelyudvarhelyen, amelynek értelmében

minden 14 évnél idősebb turista után 4 lejes illetéket kell befizessenek vendégéjszakánként a szállásadók.

A kapcsolódó határozattervezet elfogadásakor elhangzott, hogy a döntést a turisztikai egységekkel egyeztetve hozták meg. Azt is közölték ugyanakkor, hogy az így begyűlt összeget pályázatok révén fogják visszaosztani olyan rendezvények megszervezésére, amelyek turistákat fognak vonzani.

Hasznosnak bizonyult

A 2025-ös év utolsó tanácsülését vezető Berde Zoltán RMDSZ-es tanácsos elmondta, hogy bár a decemberi adatokat még nem összesítette a városháza, annyit már lehet tudni, hogy

eddig közel 200 ezer lejre tett szert az önkormányzat az említett turisztikai adónak köszönhetően.

Örömét fejezte ki ez ügyben, hiszen a pénzből erősíthetik a város idegenforgalmát.

Idézet
Ha lehet ilyet mondani, akkor ez egy jó adó, hiszen nem az udvarhelyi személyek kell befizessék, ellenben itt hasznosul”

– fogalmazott Szakács-Paál István polgármester. Megerősítette azt is, hogy ezúttal pályázatok révén osztják szét a pénzt a turisztikai egységek között, ám hosszabb távon

egy turisztikai desztinációs menedzsment (TDM) létrehozását tervezik, amely hasznosíthatja az összeget.

Ilyés Szabolcs RMDSZ-es képviselő kijelentette, hogy egy TDM létrehozása esetén mindenképp Erdélyben, illetve Székelyföldben kell gondolkodni, Székelyudvarhely nem elegendő ehhez. Szerinte ha régióra építik fel az elképzeléseket, akkor sokkal hatékonyabbak lehetnek. A polgármester válaszul közölte, hogy a TDM-et mindenképp a környékbeli polgármesterekkel közösen képzelték el, erről már zajlottak is egyeztetések.

Csíkszeredában két lej

A turisztikai adó bevezetése egyébként a csíkszeredai és gyergyószentmiklósi városvezetésnek is eszébe jutott, hiszen az ottani képviselők legutóbbi tanácsülésükön megszavaztak egy 2026-tól érvénybe lépő hasonló határozattervezetet. Ennek értelmében

a csíkszeredai, illetve gyergyószentmiklósi turisztikai egységekben fejenként és éjszakánként 2 lejt kell befizetniük a vendégeknek.

Az így befolyt összeget kizárólag a városok, illetve turisztikai desztinációként a csíki és gyergyói térség népszerűsítésére fordítják.

Hirdetés

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A héten még velünk marad a nagy tél, aztán jövő héten valamelyest enyhülni fog a hideg
Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat
Elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakos
Tiltakozás a helyi adók emelése ellen: utcára vonultak az emberek az egyik városban, kifütyülték a polgármestert
Már Törökországban gyakorol, három barátságos meccset játszik az FK Csíkszereda
Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
A héten még velünk marad a nagy tél, aztán jövő héten valamelyest enyhülni fog a hideg
Székelyhon

A héten még velünk marad a nagy tél, aztán jövő héten valamelyest enyhülni fog a hideg
Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat
Székelyhon

Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat
Elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakos
Székely Sport

Elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakos
Tiltakozás a helyi adók emelése ellen: utcára vonultak az emberek az egyik városban, kifütyülték a polgármestert
Krónika

Tiltakozás a helyi adók emelése ellen: utcára vonultak az emberek az egyik városban, kifütyülték a polgármestert
Már Törökországban gyakorol, három barátságos meccset játszik az FK Csíkszereda
Székely Sport

Már Törökországban gyakorol, három barátságos meccset játszik az FK Csíkszereda
Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Nőileg

Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 06., kedd

Pîslaru: az uniós források ötször gyorsabban érkeztek a román gazdaságba

A beruházásokért és uniós projektekért felelős miniszter, Dragoș Pîslaru szerint az elmúlt hat hónapban látványosan felgyorsult az európai uniós források beáramlása a román gazdaságba.

Pîslaru: az uniós források ötször gyorsabban érkeztek a román gazdaságba
Pîslaru: az uniós források ötször gyorsabban érkeztek a román gazdaságba
2026. január 06., kedd

Pîslaru: az uniós források ötször gyorsabban érkeztek a román gazdaságba
Hirdetés
2026. január 06., kedd

A bukaresti ítélőtábla elnöke a parlamentet és az ügyészséget okolja a korrupciós ügyek elévüléséért

A bukaresti ítélőtábla elnöke, Liana Arsenie visszautasította a Recorder oknyomozó portál állításait, amelyek szerint a bíróság vezetése a bírói tanácsok összetételének rendszeres módosításával befolyásolta a korrupciós ügyekben hozott döntéseket.

A bukaresti ítélőtábla elnöke a parlamentet és az ügyészséget okolja a korrupciós ügyek elévüléséért
A bukaresti ítélőtábla elnöke a parlamentet és az ügyészséget okolja a korrupciós ügyek elévüléséért
2026. január 06., kedd

A bukaresti ítélőtábla elnöke a parlamentet és az ügyészséget okolja a korrupciós ügyek elévüléséért
2026. január 06., kedd

Fagyveszély a vízvezetékeknél, és ami utána következik

A hét második felére Erdély-szerte komolyabb fagyok is várhatók, ezért érdemes gondoskodni a vízmérők, valamint a vízvezetékek és a szerelvények téliesítéséről.

Fagyveszély a vízvezetékeknél, és ami utána következik
Fagyveszély a vízvezetékeknél, és ami utána következik
2026. január 06., kedd

Fagyveszély a vízvezetékeknél, és ami utána következik
2026. január 05., hétfő

Sokan minél később fizetnének adót Csíkszeredában, így tiltakozva az emelés ellen

A közösségi oldalakon buzdítják egymást a csíkszeredaiak, hogy a helyi adókat minél később, csak év végén fizessék be, így tiltakozva az adóemelés ellen. Ez viszont nem befolyásolja a városháza működését – tudtuk meg.

Sokan minél később fizetnének adót Csíkszeredában, így tiltakozva az emelés ellen
Sokan minél később fizetnének adót Csíkszeredában, így tiltakozva az emelés ellen
2026. január 05., hétfő

Sokan minél később fizetnének adót Csíkszeredában, így tiltakozva az emelés ellen
Hirdetés
2026. január 05., hétfő

Ezt művelte Románia nyugati szomszédjában az extrém tél, ami ide érkezik: négy megye narancssárga kód alatt

Romániában jelenleg négy megye – Krassó-Szörény, Gorj, Hunyad és Mehedinți – áll másodfokú, narancssárga riasztás alatt, míg 32 megye (köztük a székelyföldiek is) elsőfokú, sárga riasztás alatt áll a kedvezőtlen időjárás miatt.

Ezt művelte Románia nyugati szomszédjában az extrém tél, ami ide érkezik: négy megye narancssárga kód alatt
Ezt művelte Románia nyugati szomszédjában az extrém tél, ami ide érkezik: négy megye narancssárga kód alatt
2026. január 05., hétfő

Ezt művelte Románia nyugati szomszédjában az extrém tél, ami ide érkezik: négy megye narancssárga kód alatt
2026. január 05., hétfő

Csökkent a születések száma, nőtt az elhalálozásoké Csíkszeredában

Harmincöt gyerekkel kevesebb született tavaly Csíkszeredában, mint 2024-ben, az elhalálozások száma viszont nőtt – derült ki a polgármester által közétett összesítésből, amelyben a legnépszerűbb neveket is közlik.

Csökkent a születések száma, nőtt az elhalálozásoké Csíkszeredában
Csökkent a születések száma, nőtt az elhalálozásoké Csíkszeredában
2026. január 05., hétfő

Csökkent a születések száma, nőtt az elhalálozásoké Csíkszeredában
2026. január 05., hétfő

Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat

Kihirdette hétfőn Nicușor Dan államfő a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó törvényt.

Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat
Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat
2026. január 05., hétfő

Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat
Hirdetés
2026. január 05., hétfő

Van egy terve az AUR-nak a drasztikusan megemelt adókkal szemben

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői hétfőn bejelentették, hogy megtámadják a bíróságon az ingatlan- és gépjárműadók emeléséről szóló önkormányzati határozatokat.

Van egy terve az AUR-nak a drasztikusan megemelt adókkal szemben
Van egy terve az AUR-nak a drasztikusan megemelt adókkal szemben
2026. január 05., hétfő

Van egy terve az AUR-nak a drasztikusan megemelt adókkal szemben
2026. január 05., hétfő

Jövő héttől lehet befizetni a megemelt adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön

Leghamarabb január 12-től lesz lehetőség törleszteni a helyi adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Akik március végéig eleget tesznek az éves adókötelezettségüknek, kedvezményben részesülnek.

Jövő héttől lehet befizetni a megemelt adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön
Jövő héttől lehet befizetni a megemelt adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön
2026. január 05., hétfő

Jövő héttől lehet befizetni a megemelt adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön
2026. január 05., hétfő

A 2026-os év leglátványosabb égi jelenségei

Részleges nap- és holdfogyatkozás, több bolygóegyüttállás, valamint meteorrajok is megfigyelhetők lesznek idén az égbolton.

A 2026-os év leglátványosabb égi jelenségei
A 2026-os év leglátványosabb égi jelenségei
2026. január 05., hétfő

A 2026-os év leglátványosabb égi jelenségei
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!