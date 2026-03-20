Változások lesznek a szejkefürdői útszakaszon

Legutóbb múlt héten volt baleset a Szejkén
Fotó: László Ildikó
Sebességmérőket helyezhetnek ki Szejkefürdőre, hogy csökkentsék a balesetek számát, döntötték el csütörtökön a székelyudvarhelyi városházán szervezett találkozón.
A szejkefürdői útszakasz biztonságosabbá tétele érdekében szerveztek találkozót csütörtökön a székelyudvarhelyi városházán. Jelen voltak többek között a Hargita megyei kormányhivatal, a regionális útügyi igazgatóság, a székelyudvarhelyi állami és helyi rendőrség, a helyi önkormányzat és a közlekedési bizottság képviselői.
Az állami rendőrség tájékoztatása szerint sok a koccanásos baleset a szejkefürdői útszakaszon, de minden évben előfordulnak sérüléssel járó esetek is. Szakács-Paál István polgármester hangsúlyozta, a város számára elsődleges, hogy gyorsan megvalósítható intézkedésekkel javítsák az autósok, kerékpárosok és
gyalogosok biztonságát – olvasható a székelyudvarhelyi RMDSZ közleményében.
A tanácskozáson jelenlévők az alábbi rövid távú lépésekben állapodtak meg:
a rendőrségi jóváhagyást követően az útügyi igazgatóság megerősíti az 50 km/órás sebességhatárt jelző táblák számát,
és a gyalogátkelő előtti szakaszon mindkét irányban 30 km/órás korlátozó táblát helyez ki,
ugyanakkor rezgő burkolati jeleket festenek fel a gyalogátkelő előtti útszakaszon, mindkét forgalmi sávban,
valamint új, a gyalogátkelő jelenlétére figyelmeztető közúti jelzéseket helyeznek ki.
A város vállalta, hogy az átkelőket még jobban megvilágítja, ugyanakkor
a székelyudvarhelyi önkormányzat kezdeményezi két fix sebességmérő készülék beszerzését és kihelyezését.
A balesetet rögzítő térfigyelő kamerás felvételt látva Székelyudvarhely polgármestere azt írta, hogy kérni fogják a Szejkefürdőn a szigorúbb ellenőrzést, az országos útügynek is jelezve igényüket.
