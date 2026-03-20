Változások lesznek a szejkefürdői útszakaszon

Legutóbb múlt héten volt baleset a Szejkén

Legutóbb múlt héten volt baleset a Szejkén

Fotó: László Ildikó

Sebességmérőket helyezhetnek ki Szejkefürdőre, hogy csökkentsék a balesetek számát, döntötték el csütörtökön a székelyudvarhelyi városházán szervezett találkozón.

Simon Virág

2026. március 20., 19:202026. március 20., 19:20

A szejkefürdői útszakasz biztonságosabbá tétele érdekében szerveztek találkozót csütörtökön a székelyudvarhelyi városházán. Jelen voltak többek között a Hargita megyei kormányhivatal, a regionális útügyi igazgatóság, a székelyudvarhelyi állami és helyi rendőrség, a helyi önkormányzat és a közlekedési bizottság képviselői.

Az állami rendőrség tájékoztatása szerint sok a koccanásos baleset a szejkefürdői útszakaszon, de minden évben előfordulnak sérüléssel járó esetek is. Szakács-Paál István polgármester hangsúlyozta, a város számára elsődleges, hogy gyorsan megvalósítható intézkedésekkel javítsák az autósok, kerékpárosok és
gyalogosok biztonságát – olvasható a székelyudvarhelyi RMDSZ közleményében.

Mire lehet számítani Szejkefürdőn?

A tanácskozáson jelenlévők az alábbi rövid távú lépésekben állapodtak meg:

  • a rendőrségi jóváhagyást követően az útügyi igazgatóság megerősíti az 50 km/órás sebességhatárt jelző táblák számát,

  • és a gyalogátkelő előtti szakaszon mindkét irányban 30 km/órás korlátozó táblát helyez ki,

  • ugyanakkor rezgő burkolati jeleket festenek fel a gyalogátkelő előtti útszakaszon, mindkét forgalmi sávban,

  • valamint új, a gyalogátkelő jelenlétére figyelmeztető közúti jelzéseket helyeznek ki.

  • A város vállalta, hogy az átkelőket még jobban megvilágítja, ugyanakkor

  • a székelyudvarhelyi önkormányzat kezdeményezi két fix sebességmérő készülék beszerzését és kihelyezését.

korábban írtuk

Felborult és a kerekeire fordult vissza a frontális ütközés után az autó – térfigyelő kamera rögzítette a szejkei balesetet
Felborult és a kerekeire fordult vissza a frontális ütközés után az autó – térfigyelő kamera rögzítette a szejkei balesetet

A balesetet rögzítő térfigyelő kamerás felvételt látva Székelyudvarhely polgármestere azt írta, hogy kérni fogják a Szejkefürdőn a szigorúbb ellenőrzést, az országos útügynek is jelezve igényüket.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Közlekedés
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

A rovat további cikkei

2026. március 20., péntek

Elpusztult facsemetéket pótoltak a Szarkakőnél

Ötszáz kocsánytalan tölgyet ültetett el a korábban elpusztult facsemeték helyett a Rotary Club székelyudvarhelyi csapata, valamint annak ifjúsági szervezete pénteken a Szarkakő aljánál. Az alkalmat az erdők világnapja szülte.

2026. március 20., péntek

2026. március 19., csütörtök

Gumiabroncsok gyúltak ki egy székelyudvarhelyi ház pincéjében

Tűz ütött ki egy székelyudvarhelyi lakóház pincéjében csütörtök este, két esetkocsi is a helyszínre sietett.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Hozzálátnak a tavaszi lombtalanításhoz, gyűjtik a zöldhulladékot Székelyudvarhelyen

Megkezdődik a tavaszi lombtalanítás március 23. és 27. között Székelyudvarhelyen, ez idő alatt a lakók kihelyezhetik a zöldhulladékot.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Egyedülálló szülőket várnak lelki feltöltődésre Székelyudvarhelyen

Bátorító és erőforrás-kereső alkalmat szervez a jövő héten a székelyudvarhelyi Egyedülálló Szülők Klubja azok számára, akik szeretnének megállni egy pillanatra, feltöltődni és új erőt meríteni a mindennapokhoz.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 18., szerda

Bemutatják Sófalvi András régész-történész új könyvét

Sófalvi András régész-történész történelmi tematikájú kötetét mutatják be március 20-án, pénteken 18 órakor a Haáz Rezső Múzeumban. A kiadvány több éves kutatómunka eredményeit összegzi a homoródszentmártoni templomvár esettanulmányaként.

2026. március 18., szerda

2026. március 16., hétfő

Egy új iskolaépület a jövőt jelenti

„Mi, magyarországiak tartozunk köszönettel az erdélyi magyarságnak, mert nemzethűségből és megmaradni akarásból ti adtok példát nekünk” – mondta Semjén Zsolt Székelyudvarhelyen, a református kollégium új épületének avatóünnepségén.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Húsz köbméternyi bükkfát foglaltak le Székelykeresztúr környékén

Tizenhat esetben szabtak ki bírságot, valamint szekereket és láncfűrészeket koboztak el a hatóságok az elmúlt hétvégén Székelykeresztúr környékén, ahol az ellenőrzések során kiderült: hivatalos iratok nélkül szállítottak faanyagot.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Udvarhelyszéken is elkezdik a Harvíz nagyberuházását

Az Udvarhelyszéket is érintő, mintegy háromszáz millió eurós beruházás révén új vízvezeték épül a zetevárljai víztározó és Székelyudvarhely között, valamint jelentős hálózatfejlesztések lesznek a térségben – jelentették be hétfőn Székelyudvarhelyen.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Lőgyakorlatot tartanak a Kerekerdőn

Lőgyakorlat kezdődik március 17-én, kedden reggel kilenc órakor a kerekerdői hegyivadász alakulatnál, amely délután négyig fog tartani – közli Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Nincs rendben a bentlakásomlás ügyében végzett nyomozás

A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásánál történt tragédia után több mint két évvel hirdettek ítéletet a per előkészítő ülése nyomán. Mint kiderült, problémák vannak a nyomozati anyagban, ennek egy részét kizárta a bíróság.

2026. március 16., hétfő

