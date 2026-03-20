Változások lesznek a szejkefürdői útszakaszon

Sebességmérőket helyezhetnek ki Szejkefürdőre, hogy csökkentsék a balesetek számát, döntötték el csütörtökön a székelyudvarhelyi városházán szervezett találkozón.

A szejkefürdői útszakasz biztonságosabbá tétele érdekében szerveztek találkozót csütörtökön a székelyudvarhelyi városházán. Jelen voltak többek között a Hargita megyei kormányhivatal, a regionális útügyi igazgatóság, a székelyudvarhelyi állami és helyi rendőrség, a helyi önkormányzat és a közlekedési bizottság képviselői.

Az állami rendőrség tájékoztatása szerint sok a koccanásos baleset a szejkefürdői útszakaszon, de minden évben előfordulnak sérüléssel járó esetek is. Szakács-Paál István polgármester hangsúlyozta, a város számára elsődleges, hogy gyorsan megvalósítható intézkedésekkel javítsák az autósok, kerékpárosok és

gyalogosok biztonságát – olvasható a székelyudvarhelyi RMDSZ közleményében.

Mire lehet számítani Szejkefürdőn?

A tanácskozáson jelenlévők az alábbi rövid távú lépésekben állapodtak meg:

a rendőrségi jóváhagyást követően az útügyi igazgatóság megerősíti az 50 km/órás sebességhatárt jelző táblák számát,

és a gyalogátkelő előtti szakaszon mindkét irányban 30 km/órás korlátozó táblát helyez ki,

ugyanakkor rezgő burkolati jeleket festenek fel a gyalogátkelő előtti útszakaszon, mindkét forgalmi sávban,

valamint új, a gyalogátkelő jelenlétére figyelmeztető közúti jelzéseket helyeznek ki.

A város vállalta, hogy az átkelőket még jobban megvilágítja, ugyanakkor

a székelyudvarhelyi önkormányzat kezdeményezi két fix sebességmérő készülék beszerzését és kihelyezését.