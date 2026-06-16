Több száz fiatalt vonna be új programjába az SZKA

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Fotó: Pexels
Nemzetközi pályázati támogatást nyert a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány (SZKA ). A féléves program a fenntarthatóság, az egészségmegőrzés és a fiatalok jövőbeli készségeinek fejlesztésére összpontosít.
2026. június 16., 09:112026. június 16., 09:11
2026. június 16., 09:282026. június 16., 09:28
Sikeresen pályázott a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány (SZKA) a Global Challenges Local Solutions (GCLS) nemzetközi program kilencedik támogatási körében. Az elnyert forrásból a Future Skills, Healthy Futures (Jövőkészségek, egészséges jövő) című projektet valósítják meg a következő hat hónapban.
A kezdeményezés célja, hogy
és megmutassa, miként válhatnak a globális kihívások helyi megoldásokká. A program az egészségmegőrzésre, a minőségi oktatásra és a fiatalok munkaerőpiaci felkészítésére helyezi a hangsúlyt.
A projekt részeként rövid videók, kisfilmek és podcastok készülnek majd, amelyek helyi kezdeményezéseket, jó gyakorlatokat és olyan embereket mutatnak be, akik aktívan hozzájárulnak közösségük fejlődéséhez.
A megvalósítás során több helyi partnerrel működnek együtt:
miközben helyi vállalkozások közreműködésével üzemlátogatások, pályaorientációs események is megvalósulnak.
A projekt várhatóan több mint 300 résztvevőt ér el közvetlenül, az elkészülő kommunikációs tartalmak és médiamegjelenések pedig legalább 10 ezer emberhez juttatják el a program üzenetét – írják közleményükben.
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