Több száz fiatalt vonna be új programjába az SZKA

Nemzetközi pályázati támogatást nyert a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány (SZKA ). A féléves program a fenntarthatóság, az egészségmegőrzés és a fiatalok jövőbeli készségeinek fejlesztésére összpontosít.

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Sikeresen pályázott a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány (SZKA) a Global Challenges Local Solutions (GCLS) nemzetközi program kilencedik támogatási körében. Az elnyert forrásból a Future Skills, Healthy Futures (Jövőkészségek, egészséges jövő) című projektet valósítják meg a következő hat hónapban.

és megmutassa, miként válhatnak a globális kihívások helyi megoldásokká. A program az egészségmegőrzésre, a minőségi oktatásra és a fiatalok munkaerőpiaci felkészítésére helyezi a hangsúlyt.

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A projekt részeként rövid videók, kisfilmek és podcastok készülnek majd, amelyek helyi kezdeményezéseket, jó gyakorlatokat és olyan embereket mutatnak be, akik aktívan hozzájárulnak közösségük fejlődéséhez.

A megvalósítás során több helyi partnerrel működnek együtt: