SMS-jegyvásárlás indul a székelyudvarhelyi buszokon

Az Urbana Transport tájékoztatása szerint az utasok a 7445-ös számra küldött OD60 üzenettel vásárolhatnak jegyet, amely 60 percig érvényes. A jegyvásárlás a járműveken és a megállókban elhelyezett QR-kódok beolvasásával is elindítható. A jegy ára 0,42 euró + áfa, és kizárólag romániai hálózatban regisztrált telefonszámról érhető el.

Felszálláskor és ellenőrzéskor az utas köteles bemutatni a jegyvásárlást visszaigazoló SMS-t, amely tartalmazza a jegykódot és az érvényességi időt.