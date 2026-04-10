Nem tiltják ki a játéktermeket Székelyudvarhelyről, de szabályozzák a működésüket

Döntés született: a játékterem-tulajdonosoknak évente meg kell újítaniuk a működési engedélyüket

Döntés született: a játékterem-tulajdonosoknak évente meg kell újítaniuk a működési engedélyüket

Fotó: Olti Angyalka

Hamarosan négyzetméter-alapon kiszámolt összegért válthatják ki éves működési engedélyüket a székelyudvarhelyi játékterem- és fogadóiroda-tulajdonosok – derült ki a lakossági fórumon, ahol a szerencsejátékokat szabályozó tervezetet is bemutatták.

Fülöp-Székely Botond

2026. április 10., 21:042026. április 10., 21:04

Jelenleg 150 nyerőgép van Székelyudvarhelyen, amelyek 17 helyszínen oszlanak el, azaz hat játékteremben és 11 fogadóirodában – közölte a felméréseik eredményét az eseményen Szakács-Paál István polgármester. Mint mondta, összesen hatvan alkalmazott dolgozik az iparágban. Érdemes azt is tudni, hogy a játéktermekből és irodákból

szinte semmilyen haszna nincs most az önkormányzatnak,

hiszen a vállalkozások más településeken vannak bejegyeztetve.

Készülő szabályzat

Az új jogszabályoknak köszönhetően az önkormányzat eldöntheti, hogy mely szerencsejátékokban érdekelt cégeknek ad működési engedélyt, ezért mekkora díjat kell fizetni, hol engedélyezi a játéktermek üzemeltetését, illetve azt, hogy mekkora adót rónak ki az üzemeltetőkre – magyarázta az elöljáró.

Éppen ezért hónap végéig el kell fogadjanak egy határozattervezetet a helyi képviselők, amellyel szabályozzák mindezeket. A készülő dokumentum szerint

Székelyudvarhelyről nem fogják kitiltani a fogódóirodákat és játéktermeket,

már csak abból a meggondolásból sem, hogy már így is sokan online próbálják ki a szerencséjüket, ami kevésbé ellenőrizhető. Az sem mellékes ugyanakkor, hogy munkahelyek szűnnének meg. Ilyen drasztikus lépést egyébként nagyon kevés település fontolgat Romániában – jegyezte meg a polgármester.

Semmiképp sem szeretné ugyanakkor a városvezetés, hogy iskolák, lakónegyedek, kórházak, templomok, vonat- és buszállomások közelében működjenek ezek az egységek –

a bevásárlóközpontok környékéről viszont nem tiltják ki azokat.

Ezenkívül a város három főbb kijáratainál (a Szejkefürdő, Fenyéd és Felsőboldogfalva felől) engedélyeznék a működésüket.

Szakács-Paál István azt is megjegyezte, hogy valószínűleg a későbbiekben kiveszik a tervezetből a Szejkefürdő környékét, hiszen egyik tanácsos, a fórumon is jelenlévő Hajdó Csaba nagyon ellenzi azt.

A tervezet szerint a játéktermek és fogadóirodák évente kell megújítsák a működési engedélyüket azért, hogy az önkormányzat folyamatosan ellenőrzés alatt tarthassa a helyzetet. Ezen dokumentum beszerzéséért

az egység nagyságának függvényében kell díjat fizetni a városkasszába,

amire négyzetméterenkénti árat határoztak meg. Utóbbi a játéktermek esetében 500 lej/négyzetméter, a lottózók és más fogadóirodák esetében 200 lej/négyzetméter. Az így befolyó összeg felét sporttevékenységekre és a szerencsejátékfüggők kezelésére kell fordítani.

Időt kérnek

Az eseményen jelenlévő vállalkozók között volt olyan, aki az új szabályozás miatt el kell költöztesse a cégét. Ő azt javasolta, hogy

a képviselők adjanak legalább egy éves haladékot az ilyen jellegű problémák megoldására.

A polgármester arra kérte őt, hogy mindezt írásban is fogalmazza meg és mielőbb iktassa azt a városházán, ezt követően meglátják, hogy mit tehetnek.

Nem tisztult még le, hogy a játéktermek jövője kapcsán mi lenne a legbölcsebb döntés
Nem tisztult még le, hogy a játéktermek jövője kapcsán mi lenne a legbölcsebb döntés

Napirendre került a játéktermek korlátozása vagy kitiltása. Marosvásárhelyen már készül a tervezet, Koronkán teljes tiltásról szavazhatnak, Nyárádszeredában még mérlegelnek, Szászrégenben pedig a lakók egyértelműen az elköltöztetés mellett álltak ki.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
szóljon hozzá! Hozzászólások
Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert, miután öten is megsérültek egy balesetben
Lesodródott az útról egy fiatal sofőr Szépvíz közelében
Gerads-mesterhármassal, hosszabbításban nyerte a döntő első felvonását a GYHK
„Határtalanul magyarok”. Debreceni kampánygyűlésen Orbán Viktor és Kelemen Hunor
Labdarúgás, minden mennyiségben – a pénteki sportműsor
12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
2026. április 09., csütörtök

Gálakoncerttel zárul a IV. Korondi Nemzetközi Fúvószenekari Verseny

Ünnepi gálakoncerttel zárul a IV. Korondi Nemzetközi Fúvószenekari Verseny: az eseményt pénteken 19 órától tartják a korondi Pál Lajos Művelődési Otthonban.

2026. április 08., szerda

Bicikliút és járda épülhet az országút mentén Szentegyháza és a szelterszi eltérő között

Fontos pályázatot nyert a szentegyházi önkormányzat, amelyből járdát és bicikliutat építhetnek a 13A jelzésű országút mentén a település nyugati határától a szelterszi eltérőig. Mindemellett elektromos kerékpárokat is vásárolhatnak.

Segítséget nyújtanak levélszavazatok leadásában

A levélszavazatok leadásával kapcsolatos ügyintézésben nyújt segítséget az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezete. Az érdeklődők az azonosító nyilatkozat kitöltésében, valamint egyéb technikai kérdésekben is támogatást kaphatnak.

Csütörtökön szünetel a gázszolgáltatás Csekefalván

Munkálatok miatt szünetelni fog a földgázszolgáltatás a Szentábrahám községhez tartozó Csekefalván – tájékoztat közleményében a gázszolgáltató.

2026. április 07., kedd

Közvitát szerveznek Székelyudvarhelyen a játéktermek szabályozásáról

Székelyudvarhelyen közvitára bocsátják a játéktermek működésének szabályozását érintő kérdéseket.

2026. április 06., hétfő

Ahol éjfélkor kezdődik a locsolás és a lányokat is elkérik a háztól

A környéken egyedinek számító hagyomány él Bögözben, ahol húsvét vasárnapján éjfélkor gyűlnek össze locsolni a fiatalok és zenészek kíséretében éjszaka látogatnak el a lányos házakhoz. Idén mi is részt vettünk az eseményen.

2026. március 30., hétfő

Útfelújítás zajlik Parajd községben, ezért zárták le az utat Alsó- és Felsősófalva között

Habár az anyagiak utalásától függ, hogy mennyire sikerül haladni a munkálatokkal, jelenleg is zajlik az utcák felújítása Parajd községben. Ezen projekt miatt kellett lezárni az utat Alsó- és Felsősófalva között, ahol egy hidat fognak elbontani.

2026. március 29., vasárnap

Szünetelni fog az áramszolgáltatás Székelyudvarhelyen

Több utcában fog szünetelni az áramszolgáltatás kedden reggel kilenc és délután négy óra között, mivel karbantartási munkálatokat fog végezni a szolgáltató – tájékoztat Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

2026. március 28., szombat

Bejegyzetlen motorkerékpárral és jogosítvány nélkül is közlekedtek Udvarhelyszéken

Rendszám nélküli motorkerékpárral közlekedett egy férfi Székelyudvarhelyen, egy másik pedig vezetői engedély nélkül ült a kormányhoz Homoródszentmárton községben – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményéből.

2026. március 27., péntek

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

