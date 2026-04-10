Döntés született: a játékterem-tulajdonosoknak évente meg kell újítaniuk a működési engedélyüket
Hamarosan négyzetméter-alapon kiszámolt összegért válthatják ki éves működési engedélyüket a székelyudvarhelyi játékterem- és fogadóiroda-tulajdonosok – derült ki a lakossági fórumon, ahol a szerencsejátékokat szabályozó tervezetet is bemutatták.
Jelenleg 150 nyerőgép van Székelyudvarhelyen, amelyek 17 helyszínen oszlanak el, azaz hat játékteremben és 11 fogadóirodában – közölte a felméréseik eredményét az eseményen Szakács-Paál István polgármester. Mint mondta, összesen hatvan alkalmazott dolgozik az iparágban. Érdemes azt is tudni, hogy a játéktermekből és irodákból
hiszen a vállalkozások más településeken vannak bejegyeztetve.
Az új jogszabályoknak köszönhetően az önkormányzat eldöntheti, hogy mely szerencsejátékokban érdekelt cégeknek ad működési engedélyt, ezért mekkora díjat kell fizetni, hol engedélyezi a játéktermek üzemeltetését, illetve azt, hogy mekkora adót rónak ki az üzemeltetőkre – magyarázta az elöljáró.
Éppen ezért hónap végéig el kell fogadjanak egy határozattervezetet a helyi képviselők, amellyel szabályozzák mindezeket. A készülő dokumentum szerint
már csak abból a meggondolásból sem, hogy már így is sokan online próbálják ki a szerencséjüket, ami kevésbé ellenőrizhető. Az sem mellékes ugyanakkor, hogy munkahelyek szűnnének meg. Ilyen drasztikus lépést egyébként nagyon kevés település fontolgat Romániában – jegyezte meg a polgármester.
Semmiképp sem szeretné ugyanakkor a városvezetés, hogy iskolák, lakónegyedek, kórházak, templomok, vonat- és buszállomások közelében működjenek ezek az egységek –
Ezenkívül a város három főbb kijáratainál (a Szejkefürdő, Fenyéd és Felsőboldogfalva felől) engedélyeznék a működésüket.
Szakács-Paál István azt is megjegyezte, hogy valószínűleg a későbbiekben kiveszik a tervezetből a Szejkefürdő környékét, hiszen egyik tanácsos, a fórumon is jelenlévő Hajdó Csaba nagyon ellenzi azt.
A tervezet szerint a játéktermek és fogadóirodák évente kell megújítsák a működési engedélyüket azért, hogy az önkormányzat folyamatosan ellenőrzés alatt tarthassa a helyzetet. Ezen dokumentum beszerzéséért
amire négyzetméterenkénti árat határoztak meg. Utóbbi a játéktermek esetében 500 lej/négyzetméter, a lottózók és más fogadóirodák esetében 200 lej/négyzetméter. Az így befolyó összeg felét sporttevékenységekre és a szerencsejátékfüggők kezelésére kell fordítani.
Az eseményen jelenlévő vállalkozók között volt olyan, aki az új szabályozás miatt el kell költöztesse a cégét. Ő azt javasolta, hogy
A polgármester arra kérte őt, hogy mindezt írásban is fogalmazza meg és mielőbb iktassa azt a városházán, ezt követően meglátják, hogy mit tehetnek.
Napirendre került a játéktermek korlátozása vagy kitiltása. Marosvásárhelyen már készül a tervezet, Koronkán teljes tiltásról szavazhatnak, Nyárádszeredában még mérlegelnek, Szászrégenben pedig a lakók egyértelműen az elköltöztetés mellett álltak ki.
Ünnepi gálakoncerttel zárul a IV. Korondi Nemzetközi Fúvószenekari Verseny: az eseményt pénteken 19 órától tartják a korondi Pál Lajos Művelődési Otthonban.
Fontos pályázatot nyert a szentegyházi önkormányzat, amelyből járdát és bicikliutat építhetnek a 13A jelzésű országút mentén a település nyugati határától a szelterszi eltérőig. Mindemellett elektromos kerékpárokat is vásárolhatnak.
A levélszavazatok leadásával kapcsolatos ügyintézésben nyújt segítséget az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezete. Az érdeklődők az azonosító nyilatkozat kitöltésében, valamint egyéb technikai kérdésekben is támogatást kaphatnak.
Munkálatok miatt szünetelni fog a földgázszolgáltatás a Szentábrahám községhez tartozó Csekefalván – tájékoztat közleményében a gázszolgáltató.
Székelyudvarhelyen közvitára bocsátják a játéktermek működésének szabályozását érintő kérdéseket.
A környéken egyedinek számító hagyomány él Bögözben, ahol húsvét vasárnapján éjfélkor gyűlnek össze locsolni a fiatalok és zenészek kíséretében éjszaka látogatnak el a lányos házakhoz. Idén mi is részt vettünk az eseményen.
Habár az anyagiak utalásától függ, hogy mennyire sikerül haladni a munkálatokkal, jelenleg is zajlik az utcák felújítása Parajd községben. Ezen projekt miatt kellett lezárni az utat Alsó- és Felsősófalva között, ahol egy hidat fognak elbontani.
Több utcában fog szünetelni az áramszolgáltatás kedden reggel kilenc és délután négy óra között, mivel karbantartási munkálatokat fog végezni a szolgáltató – tájékoztat Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.
Rendszám nélküli motorkerékpárral közlekedett egy férfi Székelyudvarhelyen, egy másik pedig vezetői engedély nélkül ült a kormányhoz Homoródszentmárton községben – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményéből.
Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.
