Döntés született: a játékterem-tulajdonosoknak évente meg kell újítaniuk a működési engedélyüket

Hamarosan négyzetméter-alapon kiszámolt összegért válthatják ki éves működési engedélyüket a székelyudvarhelyi játékterem- és fogadóiroda-tulajdonosok – derült ki a lakossági fórumon, ahol a szerencsejátékokat szabályozó tervezetet is bemutatták.

Fülöp-Székely Botond 2026. április 10., 21:042026. április 10., 21:04

Jelenleg 150 nyerőgép van Székelyudvarhelyen, amelyek 17 helyszínen oszlanak el, azaz hat játékteremben és 11 fogadóirodában – közölte a felméréseik eredményét az eseményen Szakács-Paál István polgármester. Mint mondta, összesen hatvan alkalmazott dolgozik az iparágban. Érdemes azt is tudni, hogy a játéktermekből és irodákból

szinte semmilyen haszna nincs most az önkormányzatnak,

hiszen a vállalkozások más településeken vannak bejegyeztetve. Készülő szabályzat Az új jogszabályoknak köszönhetően az önkormányzat eldöntheti, hogy mely szerencsejátékokban érdekelt cégeknek ad működési engedélyt, ezért mekkora díjat kell fizetni, hol engedélyezi a játéktermek üzemeltetését, illetve azt, hogy mekkora adót rónak ki az üzemeltetőkre – magyarázta az elöljáró. Hirdetés Éppen ezért hónap végéig el kell fogadjanak egy határozattervezetet a helyi képviselők, amellyel szabályozzák mindezeket. A készülő dokumentum szerint

Székelyudvarhelyről nem fogják kitiltani a fogódóirodákat és játéktermeket,

már csak abból a meggondolásból sem, hogy már így is sokan online próbálják ki a szerencséjüket, ami kevésbé ellenőrizhető. Az sem mellékes ugyanakkor, hogy munkahelyek szűnnének meg. Ilyen drasztikus lépést egyébként nagyon kevés település fontolgat Romániában – jegyezte meg a polgármester.

Fotó: Olti Angyalka

Semmiképp sem szeretné ugyanakkor a városvezetés, hogy iskolák, lakónegyedek, kórházak, templomok, vonat- és buszállomások közelében működjenek ezek az egységek –

a bevásárlóközpontok környékéről viszont nem tiltják ki azokat.

Ezenkívül a város három főbb kijáratainál (a Szejkefürdő, Fenyéd és Felsőboldogfalva felől) engedélyeznék a működésüket. Szakács-Paál István azt is megjegyezte, hogy valószínűleg a későbbiekben kiveszik a tervezetből a Szejkefürdő környékét, hiszen egyik tanácsos, a fórumon is jelenlévő Hajdó Csaba nagyon ellenzi azt.

A tervezet szerint a játéktermek és fogadóirodák évente kell megújítsák a működési engedélyüket azért, hogy az önkormányzat folyamatosan ellenőrzés alatt tarthassa a helyzetet. Ezen dokumentum beszerzéséért

az egység nagyságának függvényében kell díjat fizetni a városkasszába,

amire négyzetméterenkénti árat határoztak meg. Utóbbi a játéktermek esetében 500 lej/négyzetméter, a lottózók és más fogadóirodák esetében 200 lej/négyzetméter. Az így befolyó összeg felét sporttevékenységekre és a szerencsejátékfüggők kezelésére kell fordítani. Időt kérnek Az eseményen jelenlévő vállalkozók között volt olyan, aki az új szabályozás miatt el kell költöztesse a cégét. Ő azt javasolta, hogy

a képviselők adjanak legalább egy éves haladékot az ilyen jellegű problémák megoldására.