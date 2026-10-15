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Fehérbe borult a Madarasi Hargita – videóval

• Fotó: Madarasi Gyopár Panzió Webkamerája

Fotó: Madarasi Gyopár Panzió Webkamerája

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Fehérbe borult a Madarasi Hargita csütörtök délutánra, miután a lehűlés és a csapadék havazást eredményezett.

Székelyhon

2026. október 15., 18:512026. október 15., 18:51

2026. október 15., 18:552026. október 15., 18:55

Bejött a meteorológusok előrejelzése a lehűlést és a csapadék formáját illetően: mint kedden közölték,

Idézet
a magasabban fekvő területeken, általában 1500 méter fölött, elsősorban a Déli-Kárpátokban havas esőre és havazásra is számítani lehet.

Az időjárás az ilyenkor megszokottnál hidegebb lesz.”

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Megerősödő szélre, mérsékelt mennyiségű esőre, a hegyvidéken pedig havas esőre és havazásra figyelmeztető előrejelzést adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

A hó megjelent a Hargitán is, mind a Madarasi Hargitán található élő adású webkamerák (itt és itt), mind pedig a Facebook-posztok arról tanúskodnak, hogy fehérbe borult a táj.

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