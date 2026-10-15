Fehérbe borult a Madarasi Hargita – videóval

Fehérbe borult a Madarasi Hargita csütörtök délutánra, miután a lehűlés és a csapadék havazást eredményezett.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Bejött a meteorológusok előrejelzése a lehűlést és a csapadék formáját illetően: mint kedden közölték ,

a magasabban fekvő területeken, általában 1500 méter fölött, elsősorban a Déli-Kárpátokban havas esőre és havazásra is számítani lehet.

Az időjárás az ilyenkor megszokottnál hidegebb lesz.”

korábban írtuk Kitart a megszokottnál hidegebb idő, a hegyekben havazhat is Megerősödő szélre, mérsékelt mennyiségű esőre, a hegyvidéken pedig havas esőre és havazásra figyelmeztető előrejelzést adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

A hó megjelent a Hargitán is, mind a Madarasi Hargitán található élő adású webkamerák (itt és itt), mind pedig a Facebook-posztok arról tanúskodnak, hogy fehérbe borult a táj.