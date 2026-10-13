Kitart a megszokottnál hidegebb idő, a hegyekben havazhat is

Fotó: Olti Angyalka
Megerősödő szélre, mérsékelt mennyiségű esőre, a hegyvidéken pedig havas esőre és havazásra figyelmeztető előrejelzést adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
A prognózis szerint kedd 10 óra és szerda 18 óra között Dobrudzsában, Moldva déli felében és Munténia keleti részén megerősödik a szél, a széllökések sebessége általában eléri a 45–55 km/órát. Kedden helyenként a Bánságban és a Körösvidéken is megerősödik a légmozgás, 35–45 km/órás széllökések várhatók.
A Bánsági-hegyvidék, a Déli-Kárpátok és a Kárpátkanyar magasabban fekvő részein 60–80 km/órás széllökésekre lehet számítani.
Kedden Olténia nagy részén és Dobrudzsában további mérsékelt mennyiségű eső várható, kisebb területeken 10–20 liter csapadék hullhat négyzetméterenként.
Az időjárás az ilyenkor megszokottnál hidegebb lesz – teszik hozzá a meteorológusok.
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