Gumiabroncsok gyúltak ki egy székelyudvarhelyi ház pincéjében

Tűz ütött ki egy székelyudvarhelyi lakóház pincéjében csütörtök este, két esetkocsi is a helyszínre sietett.

A székelyudvarhelyi Megálló utcában keletkezett tűz csütörtök este, a helyi hivatásos tűzoltók vonultak ki két esetkocsival.

A pincében tartott gumiabroncsok és egyéb ott tárolt tárgyak váltak a tűz martalékává, de a lángokat sikerült megfékezni – közölte a Hargita megyei tűzoltóság a Székelyhon megkeresésére.