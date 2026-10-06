Férjek, apák, fiúk is voltak – rendhagyó módon emlékeztek az aradi vértanúkra Székelyudvarhelyen

Fotó: Olti Angyalka
Nem a kivégzés, hanem az azt megelőző utolsó éjszaka felől közelítettek az aradi vértanúk történetéhez az október 6-i székelyudvarhelyi megemlékezésen. A Mire megvirrad című eseményen személyes történeteken keresztül idézték meg az aradi tizenhármat.
Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere beszédében úgy fogalmazott, ezúttal arra hívták az emlékezőket, hogy „mozdítsák el a történelmi távcsövet”: ne a bitófák és a sortűz felől tekintsenek vissza a vértanúkra, hanem az utolsó éjszakájuk felől. Arra az időre, amikor még nem történelmi alakokként, hanem
A polgármester szerint a szabadságharc tábornokai nem azért váltak hősökké, mert nem ismerték a félelmet, hanem azért, mert hitük, kötelességtudatuk és becsületük erősebb volt annál.
Fotó: Olti Angyalka
Örökségük sem pusztán vértanúságukban rejlik, hanem abban a példában, amelyet hátrahagytak: vannak értékek, amelyek fontosabbak a személyes érdekeknél, és ügyek, amelyekért érdemes áldozatot vállalni.
Szakács-Paál István a vértanúk üzenetét a jelenhez is kapcsolta. Mint mondta, a szabadság, a nyelv, a kultúra és az összetartozás nem marad fenn magától, ezeket minden nemzedéknek újra meg kell őriznie. „A szabadságot nem elég egyszer kivívni, ahogy
– fogalmazott.
Fotó: Olti Angyalka
Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának képviseletében Várnai Szabolcs konzul szólalt fel, aki az aradi vértanúk katonai tartását és becsületét állította beszéde középpontjába. Felidézte, hogy a kivégzés előtti éjszakán leveleket írtak szeretteiknek, imádkoztak, és egymást erősítették. Mint fogalmazott, fegyver nélkül, a halál árnyékában is katonák maradtak,
Úgy fogalmazott: a fegyvert le lehet tenni, a csatát el lehet veszíteni, de a katonai becsületet nem lehet elvenni attól, aki hű marad esküjéhez.
Fotó: Olti Angyalka
Beszédében arra is kitért, hogy a megtorlás végül éppen az ellenkező hatást érte el, mint amit elrendelői reméltek: az aradi tizenhármak a magyar szabadságharc mártírjaivá váltak.
A Mire megvirrad című megemlékezésen személyes történeteken és leveleken keresztül elevenítették fel a vértanúk utolsó éjszakáját. Az előadásban közreműködött Csorba Kristóf, a Tomcsa Sándor Színház színésze, a Székely Dalegylet férfikara Bartalis Izabella vezetésével, András Gergő, Hadnagy Dénes, Pálfi József és Tamás Albert szólisták. Zongorán kísérte Lokodi András, zenélt a Huzavona népizenekar, narrátor Orbán Ferenc Sarolta volt.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
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