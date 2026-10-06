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Férjek, apák, fiúk is voltak – rendhagyó módon emlékeztek az aradi vértanúkra Székelyudvarhelyen

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Nem a kivégzés, hanem az azt megelőző utolsó éjszaka felől közelítettek az aradi vértanúk történetéhez az október 6-i székelyudvarhelyi megemlékezésen. A Mire megvirrad című eseményen személyes történeteken keresztül idézték meg az aradi tizenhármat.

László Ildikó

2026. október 06., 20:012026. október 06., 20:01

Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere beszédében úgy fogalmazott, ezúttal arra hívták az emlékezőket, hogy „mozdítsák el a történelmi távcsövet”: ne a bitófák és a sortűz felől tekintsenek vissza a vértanúkra, hanem az utolsó éjszakájuk felől. Arra az időre, amikor még nem történelmi alakokként, hanem

férjekként, apákként, fiúkként és barátokként gondoltak szeretteikre.

A polgármester szerint a szabadságharc tábornokai nem azért váltak hősökké, mert nem ismerték a félelmet, hanem azért, mert hitük, kötelességtudatuk és becsületük erősebb volt annál.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Örökségük sem pusztán vértanúságukban rejlik, hanem abban a példában, amelyet hátrahagytak: vannak értékek, amelyek fontosabbak a személyes érdekeknél, és ügyek, amelyekért érdemes áldozatot vállalni.

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Szakács-Paál István a vértanúk üzenetét a jelenhez is kapcsolta. Mint mondta, a szabadság, a nyelv, a kultúra és az összetartozás nem marad fenn magától, ezeket minden nemzedéknek újra meg kell őriznie. „A szabadságot nem elég egyszer kivívni, ahogy

Idézet
az önazonosságot sem elég egyszer megörökölni minden nemzedéknek meg kell küzdenie érte a maga eszközeivel. Munkával, bátorsággal, összefogással és azzal a hittel, hogy a saját sorsunkról nekünk kell döntenünk”

– fogalmazott.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A halál árnyékában is katonák maradtak

Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának képviseletében Várnai Szabolcs konzul szólalt fel, aki az aradi vértanúk katonai tartását és becsületét állította beszéde középpontjába. Felidézte, hogy a kivégzés előtti éjszakán leveleket írtak szeretteiknek, imádkoztak, és egymást erősítették. Mint fogalmazott, fegyver nélkül, a halál árnyékában is katonák maradtak,

a kivégzésük pillanatában is megőrizték méltóságukat.

Úgy fogalmazott: a fegyvert le lehet tenni, a csatát el lehet veszíteni, de a katonai becsületet nem lehet elvenni attól, aki hű marad esküjéhez.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Beszédében arra is kitért, hogy a megtorlás végül éppen az ellenkező hatást érte el, mint amit elrendelői reméltek: az aradi tizenhármak a magyar szabadságharc mártírjaivá váltak.

A Mire megvirrad című megemlékezésen személyes történeteken és leveleken keresztül elevenítették fel a vértanúk utolsó éjszakáját. Az előadásban közreműködött Csorba Kristóf, a Tomcsa Sándor Színház színésze, a Székely Dalegylet férfikara Bartalis Izabella vezetésével, András Gergő, Hadnagy Dénes, Pálfi József és Tamás Albert szólisták. Zongorán kísérte Lokodi András, zenélt a Huzavona népizenekar, narrátor Orbán Ferenc Sarolta volt.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Megemlékezés
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