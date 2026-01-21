Rovatok
Esküvői kiállítással várják az érdeklődőket Székelyudvarhelyen

Archív • Fotó: Beliczay László

Archív

Fotó: Beliczay László

Két, egymáshoz szorosan kapcsolódó, esküvőre fókuszáló eseményt is szerveznek Székelyudvarhelyen: szerdán esküvőfotókból nyílik tárlat, hétvégén pedig esküvő kiállítást tartanak.

Székelyhon

2026. január 21., 14:16

2026. január 21., 14:242026. január 21., 14:24

A II. Erdélyi Esküvőfotó Pályázat zsűrije által kiválasztott alkotások kiállítása január 21-én, szerdán 18 órától nyílik meg a a székelyudvarhelyi központi Vekker Kávézóban. A szervezők elmondása szerint a tárlat célja, hogy megmutassa, az esküvőfotó nem pusztán eseménydokumentálás, hanem önálló művészi kifejezési forma is. A bemutatott képek az érzelmeket, a

megismételhetetlen pillanatokat és az emberi kapcsolatok finom részleteit ragadják meg,

új nézőpontba helyezve az esküvői fotográfiát.

A programsorozat január 24–25-én a XV. Székelyudvarhelyi Esküvő Kiállítással folytatódik, amelyet az Areo Events rendezvényteremben tartanak. A jubileumi eseményen a látogatók átfogó képet kaphatnak az

aktuális trendekről, szolgáltatásokról és inspirációkról.

A kiállításon az esküvői fotózás és videózás, dekoráció, ruhák, helyszínek, valamint számos kapcsolódó szolgáltatás képviselői mutatkoznak be.

Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban
Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
Egyszerre játszik a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda a Román Kupában
Adóemelés: népszavazást ír ki a polgármester Sepsiszentgyörgyön a közfelháborodás nyomán
Több alapembere nélkül is nyerni tudott Bukarestben a Csíkszeredai Sportklub
Sándor Ella: Édesapám árnyékában
2026. január 21., szerda

Adóemelések: a fogyatékkal élőket sújtó döntések a legelkeserítőbbek

A kisvárosok és községek elöljárói is aggodalommal figyelik a 2026-os adóemelések hatásait. Úgy látják: a kormányzati döntés éppen a legkiszolgáltatottabb rétegeket, köztük a fogyatékkal élőket bünteti a leginkább.

2026. január 21., szerda

Hirdetés
2026. január 20., kedd

Több lábujját kellett amputálni fagyási sérülés miatt egy embernek Udvarhelyen

Az elmúlt napokban a rendkívüli hideg miatt több ember is kórházi kezelésre szorult Hargita megyében, főként kihűlés és fagyási sérülések következtében.

2026. január 20., kedd

2026. január 19., hétfő

Három kiskorú tolvajt értek tetten az egyik székelyudvarhelyi áruházban

Édességeket és fülhallgatót próbált ellopni hétfőn délután három kiskorú az egyik székelyudvarhelyi áruházból, azonban a pénztárnál feltartóztatták őket.

2026. január 19., hétfő

2026. január 19., hétfő

Többnapos programsorozattal ünneplik a magyar kultúra napját Székelyudvarhelyen

Könyvbemutatók, kiállítások, színházi előadás, gálaest és várostörténeti konferencia is szerepel a magyar kultúra napja alkalmából szervezett székelyudvarhelyi rendezvénysorozat programjában, amely január 20. és 24. között várja az érdeklődőket.

2026. január 19., hétfő

2026. január 18., vasárnap

SMS-jegyvásárlás indul a székelyudvarhelyi buszokon

Hétfőtől SMS-alapú jegyvásárlási lehetőséget vezet be a székelyudvarhelyi helyi közszállítást működtető Urbana Transport.

2026. január 18., vasárnap

2026. január 17., szombat

Áramszünet nyolc településen, több mint 1500 fogyasztó érintett

Az áramszolgáltatótól kapott tájékoztatás szerint nyolc Hargita megyei településen összesen 19 transzformátorállomás maradt áramellátás nélkül szombat este.

2026. január 17., szombat

2026. január 16., péntek

Ingyenes segítséget nyújtanak a magyar állampolgárság igényléséhez Udvarhelyszéken

Az Eurotrans Alapítvány legközelebb Udvarhelyszéken nyújt ingyenes segítséget a magyar állampolgárság igényléséhez, beleértve a szükséges fordításokat is.

2026. január 16., péntek

2026. január 16., péntek

Ideiglenes megoldásokkal kezelik az Orbán Balázs utcai kátyúproblémát Székelyudvarhelyen

Közlekedési gondokat okoznak a kátyúk Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli kijáratánál, az Orbán Balázs utcában. A félbehagyott munka miatt csaknem járhatatlanná vált az útszakasz, a városháza és a kivitelező viszont dolgoznak a megoldáson.

2026. január 16., péntek

2026. január 14., szerda

Adófizetői kedv Székelyudvarhelyen: „kevesebb úgysem lesz, de több még lehet”

A jelentős emelések ellenére nem torpant meg az adófizetői kedv Székelyudvarhelyen: szerdán sorokban álltak az emberek a polgármesteri hivatal kasszái előtt. A többségnek az volt a legfontosabb, hogy legalább a tízszázalékos kedvezményt megkapják.

2026. január 14., szerda

2026. január 12., hétfő

Ittas sofőröket kaptak el a rendőrök Székelyudvarhelyen és Zetelakán

Alig három óra különbséggel két ittas sofőrt is elkaptak a rendőrök Székelyudvarhelyen és Zetelakán a hétvégén.

2026. január 12., hétfő

