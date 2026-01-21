Esküvői kiállítással várják az érdeklődőket Székelyudvarhelyen

Archív
Fotó: Beliczay László
Két, egymáshoz szorosan kapcsolódó, esküvőre fókuszáló eseményt is szerveznek Székelyudvarhelyen: szerdán esküvőfotókból nyílik tárlat, hétvégén pedig esküvő kiállítást tartanak.
2026. január 21., 14:162026. január 21., 14:16
A II. Erdélyi Esküvőfotó Pályázat zsűrije által kiválasztott alkotások kiállítása január 21-én, szerdán 18 órától nyílik meg a a székelyudvarhelyi központi Vekker Kávézóban. A szervezők elmondása szerint a tárlat célja, hogy megmutassa, az esküvőfotó nem pusztán eseménydokumentálás, hanem önálló művészi kifejezési forma is. A bemutatott képek az érzelmeket, a
új nézőpontba helyezve az esküvői fotográfiát.
A programsorozat január 24–25-én a XV. Székelyudvarhelyi Esküvő Kiállítással folytatódik, amelyet az Areo Events rendezvényteremben tartanak. A jubileumi eseményen a látogatók átfogó képet kaphatnak az
A kiállításon az esküvői fotózás és videózás, dekoráció, ruhák, helyszínek, valamint számos kapcsolódó szolgáltatás képviselői mutatkoznak be.
