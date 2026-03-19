Hozzálátnak a tavaszi lombtalanításhoz, gyűjtik a zöldhulladékot Székelyudvarhelyen

Fotó: László Ildikó

Megkezdődik a tavaszi lombtalanítás március 23. és 27. között Székelyudvarhelyen, ez idő alatt a lakók kihelyezhetik a zöldhulladékot.

Székelyhon

2026. március 19., 16:122026. március 19., 16:12

A kertes házaknál háztartásonként legfeljebb egy köbméter zöldhulladék helyezhető ki, az adott utcára érvényes hulladékszállítási napon. A tömbházaknál a lakók a gyűjtőpontok mellé tehetik le az összegyűjtött zöldhulladékot a jövő hét folyamán – olvasható a polgármesteri hivatal közösségi oldalán.

A tavaszi takarítás naponta 7 és 13 óra között zajlik.

Ütemezés:

  • március 30., hétfő: Építők utca, Szabók utca, Asztalosok utca, Fazakasok utca

  • március 31., kedd: Győzelem utca (a Forrás és a Lakatosok utca között), Lakatosok utca, Lakatos István utca, Cipészek utca, Kós Károly utca

  • április 1., szerda: Kisköved utca, Győzelem utca (a Kisköved és a Forrás utca között), Céhek utca

  • április 2., csütörtök: Virágok sétánya, Téglavetők bejárat, Ifjúság bejárat, Gyepes bejárat, Haáz Rezső utca, Forrás utca

  • április 7., kedd: Győzelem utca (a Kisköved utca és a Gábor Áron utca között), Függetlenség sugárút (a Győzelem utca és a Tábor utca között)

  • április 8., szerda: Függetlenség sugárút (a Tábor utca és a József Attila utca között), Ady Endre utca (a Tábor utca és a Függetlenség sugárút között)

  • április 9., csütörtök: Tábor utca (a Függetlenség sugárút és a Bethlen Gábor utca között), Szarkakő utca, Testvériség utca, Tavasz sétány, Béke utca

  • április 10., péntek: Szentjános utca, Rózsa utca, Szentimre utca

  • április 13., hétfő: Csereháti rész (a Marin Preda Líceum és a Kiss Gergely utca között), Kuvar utca, Csere utca, Imecs László őrmester utca

  • április 14., kedd: Kiss Gergely utca, Árpád tér

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. március 19., csütörtök

Egyedülálló szülőket várnak lelki feltöltődésre Székelyudvarhelyen

Bátorító és erőforrás-kereső alkalmat szervez a jövő héten a székelyudvarhelyi Egyedülálló Szülők Klubja azok számára, akik szeretnének megállni egy pillanatra, feltöltődni és új erőt meríteni a mindennapokhoz.

2026. március 18., szerda

Bemutatják Sófalvi András régész-történész új könyvét

Sófalvi András régész-történész történelmi tematikájú kötetét mutatják be március 20-án, pénteken 18 órakor a Haáz Rezső Múzeumban. A kiadvány több éves kutatómunka eredményeit összegzi a homoródszentmártoni templomvár esettanulmányaként.

2026. március 16., hétfő

Egy új iskolaépület a jövőt jelenti

„Mi, magyarországiak tartozunk köszönettel az erdélyi magyarságnak, mert nemzethűségből és megmaradni akarásból ti adtok példát nekünk” – mondta Semjén Zsolt Székelyudvarhelyen, a református kollégium új épületének avatóünnepségén.

2026. március 16., hétfő

Húsz köbméternyi bükkfát foglaltak le Székelykeresztúr környékén

Tizenhat esetben szabtak ki bírságot, valamint szekereket és láncfűrészeket koboztak el a hatóságok az elmúlt hétvégén Székelykeresztúr környékén, ahol az ellenőrzések során kiderült: hivatalos iratok nélkül szállítottak faanyagot.

2026. március 16., hétfő

Udvarhelyszéken is elkezdik a Harvíz nagyberuházását

Az Udvarhelyszéket is érintő, mintegy háromszáz millió eurós beruházás révén új vízvezeték épül a zetevárljai víztározó és Székelyudvarhely között, valamint jelentős hálózatfejlesztések lesznek a térségben – jelentették be hétfőn Székelyudvarhelyen.

2026. március 16., hétfő

Lőgyakorlatot tartanak a Kerekerdőn

Lőgyakorlat kezdődik március 17-én, kedden reggel kilenc órakor a kerekerdői hegyivadász alakulatnál, amely délután négyig fog tartani – közli Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

2026. március 16., hétfő

Nincs rendben a bentlakásomlás ügyében végzett nyomozás

A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásánál történt tragédia után több mint két évvel hirdettek ítéletet a per előkészítő ülése nyomán. Mint kiderült, problémák vannak a nyomozati anyagban, ennek egy részét kizárta a bíróság.

2026. március 16., hétfő

„Tetőzött” a baj a felújítás alatt álló Orbán Balázs Általános Iskolában

Váratlan problémába ütközött a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola korszerűsítése, ez miatt elhúzódik a munkálat befejezése. Az, hogy mikor térhetnek vissza a diákok a megújult iskolaépületbe, közvetve egy szakértői véleménytől függ.

2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

2026. március 15., vasárnap

Feleki Miklós színművész, honvéd szobrát leplezték le Nagygalambfalván

Feleki Miklós színművész szobrát is felavatták vasárnap Nagygalambfalván a március 15-i események részeként, ami nem is lehetett volna aktuálisabb, hiszen a helyi születésű jeles személyiség honvédként vett részt az 1848–49-es szabadságharcban.

