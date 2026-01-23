Adóváltozások idéntől: beszűkült a trükközők mozgástere – videó

Elmúltak már azok az idők, amikor az adóhatóságnak nem volt megfelelő rálátása a cégek pénzügyeire, derült ki az RMKT székelyudvarhelyi szervezetének az adózási változások ismertetéséről szóló rendezvényén.

A múlt év végi adószabályokkal kapcsolatos legfontosabb változások nem az adókulcsokkal kapcsolatosak, hanem a rossz adózókat próbálja az adóhatóság (ANAF) több irányból megfogni a szigorítások által.

„A nagy részük arról szól, hogy bizonyos eseteket próbál korlátozni az ANAF. Ha például én eladom egy hajléktalannak a cégemet, vagy ha feketézek, vagyis költségem van, bevételem nincs, veszteséges vagyok, pakolom bele a pénzt a cégbe, zsonglőrködök – tehát ezeket a rossz magaviseleteket próbálja az adóhatóság korlátozni” – vezette fel az előadás témáját Szilágyi István. Az adószakértő, közgazdász, valamint az eBillio online számlázási platform üzemeltetője a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) székelyudvarhelyi szervezetének és az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozások Szövetsége (UKKSZ) közös rendezvényén tartott előadást az utóbbi időszakban megjelent törvények által hozott adózási változásokról. Az ANAF sokkal jobban digitalizál, mint amennyire gondoljuk Most már tudjuk, hogy az online ellenőrzés nemcsak az elvárt szinten, hanem az fölött van, nagyon sok információja van már az adóhatóságnak, és tudja is azokat használni – hangzott el az előadáson. A Bookingtól, Airbnb-től kikért adatok alapján több ezer, az adóhatóság előtt addig ismeretlen szállásadót azonosított az ANAF,

a nagyvárosokban Uber- és Bolt-taxisokat ellenőriztek tömegesen,

és már az Európában is bejegyzett kriptovaluta-tőzsdék adataihoz is van hozzáférése a hatóságnak. 2025 végén pedig megjelent egy törvény arról is, hogy azok a kriptotőzsdék is adatokat kell bekérjenek a felhasználóktól, amelyek nem Európa területén működnek, és az adóhatóságnak információkat kell adjanak a tranzakciók végértékéről – mondott néhány újdonságot, illetve példákat az elmúlt évből Szilágyi István. SAF-T-os részletek a könyvelésben „Általános szabály most már, hogy az ANAF jobban ismeri a te cégedet, mint amennyire te ismered” – mondta azzal kapcsolatban, hogy a könyvelők által az adóhatósághoz online benyújtott SAF-T-nyilatkozatok alapján mennyire részletes képet tud alkotni az ANAF az adott cégről. A változásokat illetően kitért a múlt év végén megjelent törvény által bevezetett egyik új fogalomra, a nettó eszközértékre (activ net). Ez egy cég esetében a teljes eszközállomány és az összes tartozás különbségét jelenti: előbbiből kivonjuk az utóbbit, a kapott eredmény a nettó eszközérték.

„A nettó eszközértéknél az lesz problémás, ha az eredmény, amit kapunk, kevesebb mint a törzstőkénk fele. Az tudja nagyon lecsökkenteni ezt az értéket, ha a cég veszteséges volt az elmúlt időszakban folyamatosan” – magyarázta Szilágyi István. Az ezzel kapcsolatos egyik legfontosabb korlátozás az, hogy

ha egy vállalkozó kölcsön adott a saját cégének, a tartozást idéntől már csak akkor fizetheti vissza magának, ha vállalkozása nettó eszközértéke nem kevesebb a törzstőke felénél.

„Ráadásul azt mondja a törvény, hogy ezt az éves mérleg alapján kell megállapítani. Ebben pedig az a rossz, hogy az ember éves mérleget évente készít, vagyis ha én tavaly rosszul zártam az évet, és most valamit szeretnék javítani, és mondjuk valamilyen úton-módon nyereségre teszek szert, az én értelmezésem szerint akkor is hiába billent helyre az egyensúly a mérlegben, idén úgyse vehetek ki több saját pénzt, csak majd jövőben, amikor a következő éves mérlegem jó lesz” – magyarázta a szakember. Hirdetés A mikrovállalkozási adót fizető cégek is változásokkal kell számoljanak – valószínűleg csökkenni is fog az ilyen vállalkozások száma –, ugyanis lecsökkent ez az adónem esetében a bevétel felső határértéke.

Ha valakinek két cége van, amelyeknek az összesített éves forgalma túllépte a 100 ezer eurót tavaly, az már nem fizethet mikroadót,

kiesik ebből a rendszerből és profitadó-fizetővé válik. Testkamerás ellenőrzések A hatósági ellenőrzések módja is változik, és ezt a cégek egy részénél meg is fogják tapasztalni. Három ellenőrzési szervnél – a vámhivatalnál, a munkaügyi felügyelőségnél és az adóhatóság adócsalás elleni főigazgatóságánál (DGAF) – kötelező lesz a testkamera használata.

Ha valaki látott már munkaügyi ellenőrzést, akkor képzelje hozzá, hogy testkamera rögzíti, ahogy az érkező ellenőr az első alkalmazottat elkezdi kérdezni, az nem tud románul, az sem tudja, mennyi fizetést kap, és azt sem, hogy hánytól hányig dolgozik – ebből elég rosszul is ki lehet néha jönni, hívta fel a figyelmet az adószakértő. A bírságokat illetően is szigorítások történtek:

számos pénzügyi büntetés esetében eltörölték azt a lehetőséget, hogy az érintett vállalkozás a bírság minimumának a felét fizethesse be, ha 15 napon belül törleszti azt.

Azaz már nem úszhatnak meg egy tízezer lejes bírságot ötezer lej törlesztésével, a teljes értéket kell befizessék.

A feketemunka esetében megduplázódott a bírság értéke: az eddigi 20 ezer lej helyett 40 ezer lejt fizetnek minden feketén foglalkoztatott dolgozó után a törvénysértés elkövetői. Változások az egyéni vállalkozások esetében A nyugdíjbiztosítást (CAS) illetően lényegében nincsenek olyan változások, amelyek érintenék az egyéni vállalkozókat – a nyugdíjbiztosítást a minimálbér alapján számítják ki egy lépcsőzetes rendszerben, de sem a minimálbér, sem a plafonértékek nem változtak, így az egyéni vállalkozások által fizetendő nyugdíjbiztosítás sem. Az egészségbiztosítási (CASS) járulék a nagy, 60 minimálbér összegét (243 ezer lejt) meghaladó éves jövedelmet megvalósító egyéni vállalkozások esetében nő, ugyanis tavaly ezek legfeljebb 60 minimálbér után fizettek 10 százalékos egészségbiztosítási hozzájárulást, ám ez a plafonérték 72 minimálbérre nőtt, a járulék maximális értéke pedig 24 300 lejről 29 160-ra. Az előadáson elhangzott témákat egyébként példákkal illusztrálva online platformján is részletesen kibontotta az adószakértő.

Az egyéni vállalkozások egy kategóriáját érinti jobban a változás: azokat, amelyek jövedelemnorma szerint adóznak, azaz fix adózásúak. Ezt csak bizonyos tevékenységek esetében engedi meg a törvény, és csak 25 ezer eurót meg nem haladó éves jövedelem esetében – ha ezt meghaladja, a vállalkozás a következő évtől már nem maradhat fix adózású. „Ami nagy változás, hogy úgy működik ez a fix adó, hogy minden megyében kiközlik januárban, hogy arra az évre mennyi az összeg, amire a fix adót ki kell számolni. Most a változás azt mondja, hogy ez nem lehet kisebb, mint a minimálbér. Ez pedig azt jelenti, hogy minden jövedelemnorma szerinti adózó nyugdíjbiztosítást is kell fizessen, vagyis

minden jövedelemnorma szerint adózó egyéni vállalkozó 12 ezer lejjel többet fog fizetni évente, például tavalyhoz képest, mert nyugdíjbiztosítást kötelező módon kell fizessen”

– ismertette az érintettek számára nem túl szívderítő változást Szilágyi István. Mikroadó: van egy kedvező változás is A mikroadó-fizetést lehetővé tevő felső jövedelmi határérték 100 ezer euróra való csökkentése mellett egy kedvező változás is történt. Ebben az adózási kategóriában mindeddig 1 százalék helyett 3 százalékos mikroadót kellett fizessenek azok a cégek, amelyeknek a forgalma meghaladta a 60 ezer eurót. Ezt a küszöböt viszont eltörölték, így az említett vállalkozások is csak 1 százalékos mikroadót kell fizessenek – részletezte a kevés jó hír egyikét az adózási szakértő.

Fontos azzal is számolni, hogy

az újonnan alapított cégek törzstőkéje nem lehet kevesebb 500 lejnél,

és ha a vállalkozás éves forgalma meghaladja a 400 ezer lejt – függetlenül attól, hogy új cég vagy régi –, akkor legalább 5000 lejre kell növelje a törzstőkét. Mivel az említett értéket még egy kisbolt forgalma is meghaladja, szinte minden vállalkozást érinteni fog ez a előírás – mondta Szilágyi István, azt tanácsolva a vállalkozóknak, hogy ugyan ráér 2027-ben megnövelni a törzstőkét, ám ha idén valamilyen más ügyben el kell menniük a cégbíróságra, jobb egyúttal a törzstőkeemelést is lejáratni. 16 százalékra nőtt az osztalékadó Idéntől 16 százalékra nőtt az osztalékadó is, de néhány napja még maradt azoknak a vállalkozóknak, akik a 2024-es profitjukból osztalékot számolnának a korábbi, 10 százalékos adóval. Ez azt jelenti, hogy ha valaki még nem oldotta ezt meg, és van nyeresége, az hétfőig még lejelentheti, és a tavalyelőtti nyereségéből kiosztott osztalékra csak 10 százalék adót kell fizessen. Erre ez az utolsó lehetőség – hívta fel a figyelmet Szilágyi. A tulajdonosnak adott egyéb juttatások adója is 16 százalékos már – ha a tranzakció nem piaci áron történik –, ezzel pedig

a trükközéseknek akar elejébe menni az állam.

Vannak olyan leleményes vállalkozók, akik felteszik maguknak a kérdést, hogy mi lenne, ha nem osztalékot vennének ki a saját cégükből, hanem eladnának a vállalkozásnak például egy lapátot 20 ezer lejért.

„Mivel az én cégem, ezért azt csinálja, amit én mondok, eladom a lapátot 20 ezer lejért, a cégem kifizeti nekem a 20 ezer lejt, én pedig nem osztalékot vettem ki, hanem megkaptam a lapátom árát. Most viszont az van, hogy

ha az adóhatóság azt látja, hogy nem piaci áron történt a tranzakció, akkor a különbségre 16 százalék adót fizettet.”

A nettó eszközérték egyébként visszaköszön az osztalékfizetésnél is: „nem adhatok a saját cégemnek osztalékot addig, amíg a korábbi évek veszteségét nem fedezem, vagy addig, ameddig a nettó eszközérték kisebb, mint a törzstőke fele”. Hajléktalanoknak „eladott”, adósságban úszó cégek – a trükk már a múlté Azt is megpróbálja megakadályozni az adóhatóság, hogy az állami irányába eladósodott cégektől könnyen meg lehessen „szabadulni”. A korábbi módszer – hajléktalanoknak „eladott” cégek, amelyektől lehetetlen volt behajtani a korábban felhalmozott adótartozásokat – ismerős lehet a híradásokból.

A többségi tulajdonrészt eladásához most már kötelezően be kell mutatni egy pénzügyi igazolást arról, hogy van-e adótartozása a cégnek. Ha van, a pénzügy garanciát fog kérni, a garancia értéke pedig megegyezik majd az adótartozás összegével. Csak ennek a befizetése után hagyja jóvá a pénzügy a vállalkozás átírását a cégbíróságon. Az adószakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy

akinek esetleg inaktív cége van, jobb ha maga néz utána ennek és felszámolja, ugyanis az adóhatóság megkezdi ezek a felszámolását.

Több pénz marad helyben, de ez több könyvelői munkát is követel A településeknek nagy bevétele származik az ott dolgozó munkavállalók bére utáni adóból. Az olyan cégek, vállalatok, amelyek csak kirendeltséget, fiókot működtetnek az adott településen, mindeddig csak akkor fizették helybe a bérek utáni adót, ha legalább öt ember foglalkoztattak ott.

Ez megváltozott, már egy alkalmazott esetén is helyben marad az adó, ám ennek érdekében elkülönített könyvelést kell vezetni. Ez pedig egy adminisztratív terhet jelent azoknak a kis cégeknek is, amelyek például két-három kisboltot működtetnek több szomszédos településen, de még azoknak is, amelyeknek az adott település több pontján van üzlete – részletezte a törvénymódosítás lényegét a szakember. „Egy másik adminisztratív szabály, hogy

minden cégnek kötelező módon bankszámlája kell legyen.

Ha elgondolkozunk a saját vállalkozásainkon, akkor felmerülhet a kérdés, hogy miért kellett erre jogszabály, de vannak olyan vállalkozások, ahol úgy érezték, hogy készpénzzel mindent meg tudtak idáig oldani, őket akarják valamiképpen a bankszámlák felé terelni.” Az újonnan alapított cégek 60 napon belül kell bankszámlát nyissanak. A kártyaolvasókkal, illetve az e célt szolgáló eszközökkel kapcsolatban pedig az a nagy változás, hogy nagyjából általánosan kötelezővé vált a használatuk. Ez alól csak azok az egyéni vállalkozások képeznek kivételt, amelyek nincsenek a cégbíróságon bejegyezve, valamint az egyesületek, alapítványok. E-számla-beküldés: időt nyertek a vállalkozások Korábban öt naptári napon belül kellett elküldjék a pénzügynek az elektronikus számlákat a vállalkozások, ám ez az időablak a gyakorlatban nagyon beszűkült bizonyos esetekben. Ha például a számlakiállítás napját két munkaszüneti nap követte, majd a hétvége – ami például az év végi ünnepek idején nem ritka –, akkor az érintett cégnek egy napja marat az e-számlák továbbítására. Az új törvény viszont már munkaszüneti napokban méri a határidőt, azaz 5 munkanapon belül kell eleget tegyenek kötelezettségüknek a vállalkozások.

