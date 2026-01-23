A Biblia és mesterséges intelligencia találkozása a református kollégiumok vetélkedőjén

A mesterséges intelligencia segítségével kellett képregényt készítsenek a református kollégiumok diákjai, akik jelentkeztek az immár huszonötödik alkalommal, ezúttal Székelyudvarhelyen megszervezett bibliaismereti vetélkedőre.

A vendégek megérkezésével és közös istentisztelettel kezdődött pénteken délután Székelyudvarhelyen a XXV. Református Kollégiumok Bibliaismereti Vetélkedője. Idén tizenegy erdélyi és királyhágómelléki református kollégium négyfős diákcsapata és tanáraik vesznek részt a megmérettetésen.

A belvárosi református templomban dr. Kolumbán Vilmos az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét, majd a házigazda, a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium iskolalelkésze, Juhász Zoltán köszöntötte az egybegyűlteket. Az est a diákok számára korcsolyázással, a tanárok számára tanácskozással zárult.