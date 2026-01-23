A Biblia és mesterséges intelligencia találkozása a református kollégiumok vetélkedőjén

A belvárosi templomban tartották a bibliaismereti vetélkedő megnyitóját
Fotó: László Ildikó
A mesterséges intelligencia segítségével kellett képregényt készítsenek a református kollégiumok diákjai, akik jelentkeztek az immár huszonötödik alkalommal, ezúttal Székelyudvarhelyen megszervezett bibliaismereti vetélkedőre.
A vendégek megérkezésével és közös istentisztelettel kezdődött pénteken délután Székelyudvarhelyen a XXV. Református Kollégiumok Bibliaismereti Vetélkedője. Idén tizenegy erdélyi és királyhágómelléki református kollégium négyfős diákcsapata és tanáraik vesznek részt a megmérettetésen.
A belvárosi református templomban dr. Kolumbán Vilmos az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét, majd a házigazda, a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium iskolalelkésze, Juhász Zoltán köszöntötte az egybegyűlteket. Az est a diákok számára korcsolyázással, a tanárok számára tanácskozással zárult.
Pénteken igét hallgatnak, szombaton a mesterséges intelligenciáról is beszélgetnek
Fotó: László Ildikó
Szombaton több felvonásban szervezik meg a vetélkedőt. Az idei bibliaismereti verseny témája: Ezékiel próféta könyve nyomában – Biblia, hit, történelem, kreativitás, mesterséges intelligencia. A diákok azonkívül, hogy alapos ismeretekkel kell rendelkezzenek a feladott bibliai könyvből,
A bibliai üzenet mellett a 459 éves magyar református múlt jelentős alakjai és eseményei, valamint a mának szóló üzenetek is meg kellett jelenjenek a képregényben.
Fotó: László Ildikó
A feladat célja az volt, hogy a diákok kreatívan, csapatban dolgozva mélyítsék el bibliaismeretüket, fedezzék fel egyház gazdag örökségét, és fogalmazzák meg, hogyan szól Isten napjainkban hozzájuk Ezékiel próféta könyvén keresztül.
Az eredményhirdetés szombaton kora délután lesz.
A marosvásárhelyi kollégisták és Benkő Mihály iskolalelkész is jelen volt
Fotó: László Ildikó
Tizenegy kollégiumból jöttek el a diákok
Fotó: László Ildikó
Kolumbán Vilmos református püspök
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
