A bevásárlás mellé egy jó cselekedet is beleférhet

Tizenharmadik alkalommal szervez adománygyűjtést a székelyudvarhelyi Rotary Club és a Vöröskereszt az élelmezés és a kenyér világnapja alkalmából. A kezdeményezéshez a város több pontján is csatlakozhatnak a segíteni szándékozók.

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Idén is megszervezték a jótékonysági gyűjtést Székelyudvarhelyen, amelynek célja a nehéz helyzetben élő családok támogatása, valamint az élelmiszer-pazarlás és az éhezés problémájára való figyelemfelhívás.

Az adományokat a Lidl és a Kaufland áruházakban október 15-ig 9 és 20 óra között, pénteken pedig 9 és 14 óra között fogadják. A két Merkur áruházban csütörtökön 11 és 19 óra, pénteken 11 és 15 óra között lehet adakozni.

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A központi gyűjtést október 16-án, pénteken 10 és 16 óra között tartják a Kis Szent Teréz-plébánián, a Forrás utca 2. szám alatt – olvasható a kezdeményezők felhívásában.