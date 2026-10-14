A bevásárlás mellé egy jó cselekedet is beleférhet

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• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Tizenharmadik alkalommal szervez adománygyűjtést a székelyudvarhelyi Rotary Club és a Vöröskereszt az élelmezés és a kenyér világnapja alkalmából. A kezdeményezéshez a város több pontján is csatlakozhatnak a segíteni szándékozók.

Székelyhon

2026. október 14., 20:462026. október 14., 20:46

Idén is megszervezték a jótékonysági gyűjtést Székelyudvarhelyen, amelynek célja a nehéz helyzetben élő családok támogatása, valamint az élelmiszer-pazarlás és az éhezés problémájára való figyelemfelhívás.

A szervezők elsősorban

tartós élelmiszereket, jó állapotú gyermekjátékokat és gyermekkönyveket várnak.

A felajánlásokat az Udvarhelyszéki Nagycsaládosok Egyesületének juttatják el.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Az adományokat a Lidl és a Kaufland áruházakban október 15-ig 9 és 20 óra között, pénteken pedig 9 és 14 óra között fogadják. A két Merkur áruházban csütörtökön 11 és 19 óra, pénteken 11 és 15 óra között lehet adakozni.

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A központi gyűjtést október 16-án, pénteken 10 és 16 óra között tartják a Kis Szent Teréz-plébánián, a Forrás utca 2. szám alatt – olvasható a kezdeményezők felhívásában.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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