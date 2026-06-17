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Tragédia az országúton: két kamion ütközött frontálisan, az egyik sofőr életét vesztette

• Fotó: Krassó-Szörény megyei tűzoltóság

Fotó: Krassó-Szörény megyei tűzoltóság

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Egy férfi meghalt, két másik személy megsérült szerdán reggel két kamion frontális ütközése következtében a 6-os országúton, Zsuppa (Jupa) település közelében – közölte a Krassó-Szörény megyei rendőrség.

Székelyhon

2026. június 17., 11:002026. június 17., 11:00

Az első helyszíni vizsgálatok szerint egy 39 éves férfi által vezetett, Karánsebes felől Lugos irányába haladó nyerges vontató áttért a szembejövő forgalmi sávba, és összeütközött egy másik, egy üzbég állampolgár által vezetett kamionnal.

Az ütközés következtében a 39 éves sofőr életét vesztette

– írja a rendőrség tájékoztatása alapján az Agerpres.

A másik kamion vezetője és utasa is megsérült, őket kórházba szállították.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Belföld Baleset
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