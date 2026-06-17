Tragédia az országúton: két kamion ütközött frontálisan, az egyik sofőr életét vesztette

Egy férfi meghalt, két másik személy megsérült szerdán reggel két kamion frontális ütközése következtében a 6-os országúton, Zsuppa (Jupa) település közelében – közölte a Krassó-Szörény megyei rendőrség.

Székelyhon 2026. június 17., 11:002026. június 17., 11:00

Az első helyszíni vizsgálatok szerint egy 39 éves férfi által vezetett, Karánsebes felől Lugos irányába haladó nyerges vontató áttért a szembejövő forgalmi sávba, és összeütközött egy másik, egy üzbég állampolgár által vezetett kamionnal.

Az ütközés következtében a 39 éves sofőr életét vesztette