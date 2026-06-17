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Havi 500 lej körüli az a plusz szociális juttatás, amit a legszegényebb nyugdíjasok kapnak

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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Idén májusban 882 177 nyugdíjas részesült szociális juttatásban, 606-tal több, mint az előző hónapban – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) szerdán közzétett adataiból.

Székelyhon

2026. június 17., 12:032026. június 17., 12:03

Közülük 844 184-en az állami nyugdíjrendszerhez tartoztak, 37 993 személy pedig a mezőgazdaságban dolgozott korábban.

Az állami nyugdíjrendszerhez tartozó nyugdíjasok esetében a szociális juttatás átlagértéke 538 lej volt. A legmagasabb összegű juttatásokat Máramaros (631 lej), Hunyad (603 lej), Kolozs (596 lej), Prahova (594 lej) és Beszterce-Naszód (593 lej) megyében fizették ki.

A szociális juttatásban részesülő nyugdíjasok száma Bukarestben (40 159 személy), valamint Suceava (35 821), Iași (32 030), Dolj (30 250), Máramaros (28 900) és Prahova (28 206) megyében volt a legnagyobb – írja az Agerpres hírügynökség.

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A korábban a mezőgazdaságban dolgozó nyugdíjasok esetében a szociális pótlék átlagértéke 362 lej volt, és Ilfov megyében volt a legmagasabb az összeg (473 lej). A legtöbb kedvezményezett Iași (2934 személy), Botoșani (2365), Olt (2354) és Suceava (2144) megyében volt.

A nyugdíjpénztár közleményében emlékeztetett, hogy

az állami nyugdíjrendszer azon nyugdíjasainak jár a szociális juttatás, akiknek a nyugdíjból és más juttatásokból származó jövedelme összesítve nem éri el a havi 1281 lejt.

Belföld Társadalom
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