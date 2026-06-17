Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Finanszírozás nélkül maradt a fogyatékkal élők nappali foglalkoztatója Háromszéken

Ameddig nem születik valakinek a családjában fogyatékkal élő gyermek, nem tudja felmérni ennek a súlyát – mondta Makkai Péter • Fotó: Irisz Ház - Diakónia/Facebook

Ameddig nem születik valakinek a családjában fogyatékkal élő gyermek, nem tudja felmérni ennek a súlyát – mondta Makkai Péter

Fotó: Irisz Ház - Diakónia/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Lejárt a két intézmény szerződése, ezért májusra, júniusra és júliusra biztosan nincs állami finanszírozás a sepsiszentgyörgyi Írisz Ház és a baróti Laura Ház számára. A kiesés a felnőtt fogyatékkal élők nappali ellátását és családjaik mindennapjait is veszélyezteti.

Bodor Tünde

2026. június 17., 13:092026. június 17., 13:09

Miután a két intézménynek április 30-án lejárt a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatósággal kötött szerződése, májusra, júniusra és júliusra biztosan nem, de talán még augusztusra sem biztosított a felnőtt fogyatékkal élőket foglalkoztató egységek állami finanszírozása, ami ellehetetleníti a kedvezményezettek ellátását.

A problémára Makkai Péter, a Diakónia Keresztény Alapítvány által működtetett sepsiszentgyörgyi Írisz Ház alapítója és igazgatója hívta fel a figyelmet, de ugyanebben a helyzetben van a hasonló profilú baróti Laura Ház is.

Hirdetés

Makkai Péter elmondta, a fogyatékkal élőkről az állam többféle formában gondoskodik: pénzbeli juttatásokkal, kedvezményekkel és szociális szolgáltatásokkal. Ez utóbbiakra a kormány a megyei tanácson keresztül folyósítja a pénzt a közvetlenül felelős megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóságnak.

Mivel idén nagyon későn született meg az országos költségvetés, és ennek nyomán még később a helyi, jelenleg is zajlik a szociális szolgáltatásokra kiírt licit.

Ez hosszadalmas, bürokratikus folyamat, és csak ennek lezárultával köthető szerződés az olyan szolgáltatókkal, mint az Írisz és a Laura Ház.

Több tucat fogyatékkal élő ellátása van veszélyben

Viszont addig is fenn kell tartani a tevékenységet, ami jelentős költséggel jár: tizenhat alkalmazott bérét kell fizetni a gyógytornásztól a szakácsnőn át a pszichológusig, csak ez a tétel több mint 130 ezer lej havonta. Ezen kívül az élelemre és a foglalkozások kellékeire is pénz kell.

Ötven sepsiszentgyörgyi és tizenöt baróti értelmi sérült felnőtt helyzete válik kérdésessé

– ennyien látogatják a nappali foglalkoztatót. Családjaik eddig is hozzájárultak a költségekhez, de állami támogatás híján legalább havi 1000 lejjel többet kellene fizetniük, amit legtöbbjük nem tud felvállalni. A fogyatékkal élők ellátása ugyanis pluszköltségekkel (gyógyszerek és terápiák árával), valamint jelentős időráfordítással jár.

Ráadásul a fejkvótát az állam kiutalta a fogyatékkal élőknek, illetve a megyei önkormányzatoknak – mert joguk van ehhez a szolgáltatáshoz –, de a közbeszerzés lejárta után azt nem lehet visszamenőleg igényelni. Így ez az összeg a megyei tanács büdzséjében marad, miközben az Írisz Ház menedzsmentje rendkívüli nehézségekkel küzd.

Az ottani tevékenység fenntartása havi 150 ezer lej, amiből 65 ezer lejt összeadtak eddig a szülők,

de a fennmaradó részt az alapítványnak kell előteremtenie. A Diakónia csekély tartalékait azonban nem erre szeretné felhasználni, hanem fejlesztésre és más fontos humanitárius célokra – szögezte le az igazgató.

Szakácsnő, gyógytornász, pszichológus, és még sokan mások adják energiájukat, figyelmüket azoknak, akikhez kevésbé volt kegyes a sors • Fotó: Irisz Ház - Diakónia/Facebook Galéria

Szakácsnő, gyógytornász, pszichológus, és még sokan mások adják energiájukat, figyelmüket azoknak, akikhez kevésbé volt kegyes a sors

Fotó: Irisz Ház - Diakónia/Facebook

„Még az sem jöhet szóba, mint végső megoldás, hogy a fogyatékkal élőket két hónapra hazaküldjük és bezárjuk az intézményeket, mert akkor elveszítjük a szociális szolgáltatói licencet, és mire véget ér a közbeszerzés, már nem lesz kivel szerződni” – tájékoztatott az ügy részleteiről Makkai Péter.

Hargita megyében megoldható, Háromszéken nem

Az igazgató azért is fel van háborodva, mert

Háromszéken nem tudják megoldani azt, ami Hargita megyében megoldható.

Ott hasonló helyzetben a finanszírozási problémát úgy oldották meg, hogy egy-egy hónapra meghosszabbították a meglévő szerződést, mert erre lehetőséget ad a törvény.

Sőt, az is megoldható lett volna, hogy a közbeszerzést még azelőtt kiírja a szociális és gyermekvédelmi igazgatóság, mielőtt elfogadják a költségvetést, hiszen biztosak lehettek abban, hogy erre a szolgáltatásra megvan a pénz – vélekedik az Írisz Ház igazgatója.

Bonyolódott a közbeszerzési eljárás

Papp Adolf, a Kovászna Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője megkeresésünkre úgy nyilatkozott:

adminisztratív okai vannak a késésnek.

Mivel megnőtt a fejkvóta, vagyis az egy személy ellátására kiutalt támogatás, megnőttek a keretösszegek is, ilyen nagyságú összeget pedig már más típusú, sokkal bonyolultabb közbeszerzési eljárással lehet kiszerződni.Az eljárás hossza ugyanakkor az eddigi egyszerűsített eljárással szemben nem 15, hanem 45 nap. Jelenleg a letett ajánlatok elbírálása zajlik, de a bizottság még kiegészítéseket kér, és minden lépésre vonatkozóan be kell tartani egy bizonyos határidőt, amit nem lehet lerövidíteni az elektronikus procedúra keretében – közölte Papp Adolf.

Mint mondta, a nonprofit szervezeteknek nincs kellő rutinjuk az ilyen pályázásban, ezért gyakran előfordul, hogy helyesbítésre és kiegészítésekre kéri fel őket a bírálóbizottság. Amíg ez a folyamat le nem zárul, a bizottsággal nincs sem belső, sem intézményen kívüli kommunikáció.

Idézet
Nekünk mindenfajta szociális szolgáltatást egyszerre kell közbeszerzésre meghirdetni. Ezek csomagokba vannak szervezve. Ameddig ezeket a szolgáltatásokat törvényileg úgy kezeli az állam, mint az adminisztrációt vagy mint egy polgármesteri hivatal működését, nem tehetünk mást"

– hangsúlyozta az igazgató.

Lenne egyszerűbb megoldás?

Ezekkel az érvekkel is vitába száll Makkai Péter, mert szerinte a törvény a szociális szolgáltatások beszerzésére egyszerűsített procedúrát ír elő, és nem is kellett volna a SEAP közbeszerzési portálon keresztül lebonyolítani azt. Ugyanakkor a szociális és gyermekvédelmi igazgatóság ezúttal két évre óhajt szerződni a civil szervezetekkel, így a keretösszeg is nagyobb.

Szerinte még az sem lett volna kötelező, hogy minden szolgáltatást egyszerre hirdessenek meg. Mint fogalmazott, úgy tűnik, hogy az érintett intézmények jogászai másként értelmezik az érintett paragrafusokat. Mindezek együtt vezetett ahhoz a helyzethez, amelynek következményeit a fogyatékkal élők, családjaik és a két említett civil szervezet érzi meg leginkább.

Háromszék Társadalom
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Holttestet találtak Csíkszereda egyik utcáján
Kilőtték a svájci turistára támadó medvét
Aláírt a Coronához a magyar válogatott csíkszeredai hokis
Elbuktak Nicușor Dan proxyjai, és az RMDSZ jól tette, hogy hozzájárult ehhez
Építkezik az FK Csíkszereda, az új vezetőedző több poszton is erősíteni akar
Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Holttestet találtak Csíkszereda egyik utcáján
Székelyhon

Holttestet találtak Csíkszereda egyik utcáján
Kilőtték a svájci turistára támadó medvét
Székelyhon

Kilőtték a svájci turistára támadó medvét
Aláírt a Coronához a magyar válogatott csíkszeredai hokis
Székely Sport

Aláírt a Coronához a magyar válogatott csíkszeredai hokis
Elbuktak Nicușor Dan proxyjai, és az RMDSZ jól tette, hogy hozzájárult ehhez
Krónika

Elbuktak Nicușor Dan proxyjai, és az RMDSZ jól tette, hogy hozzájárult ehhez
Építkezik az FK Csíkszereda, az új vezetőedző több poszton is erősíteni akar
Székely Sport

Építkezik az FK Csíkszereda, az új vezetőedző több poszton is erősíteni akar
Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Nőileg

Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 17., szerda

Európai uniós támogatással szervezhet programokat az időseknek a sepsiszentgyörgyi Diakónia

A Diakónia új, kétéves futamidejű programja azzal segít az időseknek, amire a leginkább szükségük van: közösséggel, élménnyel. A cél legalább 120 sepsiszentgyörgyi nyugdíjas aktivizálása és társadalmi kapcsolataik erősítése.

Európai uniós támogatással szervezhet programokat az időseknek a sepsiszentgyörgyi Diakónia
Európai uniós támogatással szervezhet programokat az időseknek a sepsiszentgyörgyi Diakónia
2026. június 17., szerda

Európai uniós támogatással szervezhet programokat az időseknek a sepsiszentgyörgyi Diakónia
Hirdetés
2026. június 16., kedd

Ifjú fogathajtók mutatkoznak be Oltszemen

Rekordszámú fogat nevezett be a július 10. és 12. között zajló országos és nemzetközi fogathajtó versenyre. Az oltszemi megmérettetés szokásosnál is több izgalmat ígér, hiszen a gyakorlott fogatok mellett a fiatalabb korosztály is pályára lép.

Ifjú fogathajtók mutatkoznak be Oltszemen
Ifjú fogathajtók mutatkoznak be Oltszemen
2026. június 16., kedd

Ifjú fogathajtók mutatkoznak be Oltszemen
2026. június 16., kedd

Egymásba rohant négy autó a rétyi körforgalomnál

Közúti baleset miatt lassult le a forgalom kedden délután Rétynél, a 11-es és a 13E jelzésű országutak kereszteződésénél. Négy autó ütközött össze, személyi sérülés nem történt.

Egymásba rohant négy autó a rétyi körforgalomnál
Egymásba rohant négy autó a rétyi körforgalomnál
2026. június 16., kedd

Egymásba rohant négy autó a rétyi körforgalomnál
2026. június 16., kedd

Kilőtték a Martonosba bejáró medvét, de van másik

A medve kiszámíthatatlan, a bajt pedig jobb megelőzni – vélekedett a berecki polgármester, és a sürgősségi bizottság egyhangú döntésével összhangban kilövette a faluba, a házak kertjébe bejáró medvét.

Kilőtték a Martonosba bejáró medvét, de van másik
Kilőtték a Martonosba bejáró medvét, de van másik
2026. június 16., kedd

Kilőtték a Martonosba bejáró medvét, de van másik
Hirdetés
2026. június 16., kedd

Gazdát cserélt a csaknem kétszáz embert foglalkoztató sepsiszentgyörgyi üzem

Sepsiszentgyörgyi üzemet vásárolt fel a Reed Capital magántőkelap – írja az MTI a profit.ro gazdasági portál beszámolója alapján.

Gazdát cserélt a csaknem kétszáz embert foglalkoztató sepsiszentgyörgyi üzem
Gazdát cserélt a csaknem kétszáz embert foglalkoztató sepsiszentgyörgyi üzem
2026. június 16., kedd

Gazdát cserélt a csaknem kétszáz embert foglalkoztató sepsiszentgyörgyi üzem
2026. június 15., hétfő

Sokat segíthet a pályaválasztásban: mentorprogram Háromszéken

Helyi vállalkozók és szakemberek segítik a háromszéki középiskolásokat a pályaválasztásban. A diákok személyes találkozókon ismerhetnek meg különféle szakmákat és életutakat.

Sokat segíthet a pályaválasztásban: mentorprogram Háromszéken
Sokat segíthet a pályaválasztásban: mentorprogram Háromszéken
2026. június 15., hétfő

Sokat segíthet a pályaválasztásban: mentorprogram Háromszéken
2026. június 15., hétfő

Múzeumok Éjszakája Sepsiszentgyörgyön

Tárlatvezetések, műhelyfoglalkozások, koncertek, filmvetítések és közös kvízjáték is várja az érdeklődőket június 20-án Sepsiszentgyörgyön, a Múzeumok Éjszakáján.

Múzeumok Éjszakája Sepsiszentgyörgyön
Múzeumok Éjszakája Sepsiszentgyörgyön
2026. június 15., hétfő

Múzeumok Éjszakája Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
2026. június 15., hétfő

Háromszék újabb csiszolt gyémántja lett a felújított szacsvai templom

Sok-sok elakadással, de reményen felüli eredménnyel zárult a Réty községhez tartozó szacsvai református templom felújítása. A Hívogató Románia program Szent László útjába belefoglalt istenháza értékes XIV. századi freskókat tárt az utókor elé.

Háromszék újabb csiszolt gyémántja lett a felújított szacsvai templom
Háromszék újabb csiszolt gyémántja lett a felújított szacsvai templom
2026. június 15., hétfő

Háromszék újabb csiszolt gyémántja lett a felújított szacsvai templom
2026. június 13., szombat

Végzett az első sportszakos és képzőművész évfolyam a sepsiszentgyörgyi Sapientián

Ballagási ünnepséget tartottak a Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Karán, szombaton. Az alkalom különlegessége, hogy idén végzett az első sport- és edzőszakos évfolyam, és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) művészképzésének hallgatói is.

Végzett az első sportszakos és képzőművész évfolyam a sepsiszentgyörgyi Sapientián
Végzett az első sportszakos és képzőművész évfolyam a sepsiszentgyörgyi Sapientián
2026. június 13., szombat

Végzett az első sportszakos és képzőművész évfolyam a sepsiszentgyörgyi Sapientián
2026. június 13., szombat

Perkői néptánctalálkozó: a néptánc és a népi kultúra nem múzeumi emlék, hanem élő hagyomány

Szombat délelőtt a helyi Borsika kisebb, illetve nagyobb táncosai léptek fel elsőként a Perkő nyergében felállított szabadtéri színpadon. Őket több mint negyven csoport követi a XX. Perkő – Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttesek Találkozóján.

Perkői néptánctalálkozó: a néptánc és a népi kultúra nem múzeumi emlék, hanem élő hagyomány
Perkői néptánctalálkozó: a néptánc és a népi kultúra nem múzeumi emlék, hanem élő hagyomány
2026. június 13., szombat

Perkői néptánctalálkozó: a néptánc és a népi kultúra nem múzeumi emlék, hanem élő hagyomány
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!