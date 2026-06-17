Finanszírozás nélkül maradt a fogyatékkal élők nappali foglalkoztatója Háromszéken

Ameddig nem születik valakinek a családjában fogyatékkal élő gyermek, nem tudja felmérni ennek a súlyát – mondta Makkai Péter

Lejárt a két intézmény szerződése, ezért májusra, júniusra és júliusra biztosan nincs állami finanszírozás a sepsiszentgyörgyi Írisz Ház és a baróti Laura Ház számára. A kiesés a felnőtt fogyatékkal élők nappali ellátását és családjaik mindennapjait is veszélyezteti.

Bodor Tünde 2026. június 17., 13:092026. június 17., 13:09

Miután a két intézménynek április 30-án lejárt a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatósággal kötött szerződése, májusra, júniusra és júliusra biztosan nem, de talán még augusztusra sem biztosított a felnőtt fogyatékkal élőket foglalkoztató egységek állami finanszírozása, ami ellehetetleníti a kedvezményezettek ellátását. A problémára Makkai Péter, a Diakónia Keresztény Alapítvány által működtetett sepsiszentgyörgyi Írisz Ház alapítója és igazgatója hívta fel a figyelmet, de ugyanebben a helyzetben van a hasonló profilú baróti Laura Ház is. Hirdetés Makkai Péter elmondta, a fogyatékkal élőkről az állam többféle formában gondoskodik: pénzbeli juttatásokkal, kedvezményekkel és szociális szolgáltatásokkal. Ez utóbbiakra a kormány a megyei tanácson keresztül folyósítja a pénzt a közvetlenül felelős megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóságnak.

Mivel idén nagyon későn született meg az országos költségvetés, és ennek nyomán még később a helyi, jelenleg is zajlik a szociális szolgáltatásokra kiírt licit.

Ez hosszadalmas, bürokratikus folyamat, és csak ennek lezárultával köthető szerződés az olyan szolgáltatókkal, mint az Írisz és a Laura Ház. Több tucat fogyatékkal élő ellátása van veszélyben Viszont addig is fenn kell tartani a tevékenységet, ami jelentős költséggel jár: tizenhat alkalmazott bérét kell fizetni a gyógytornásztól a szakácsnőn át a pszichológusig, csak ez a tétel több mint 130 ezer lej havonta. Ezen kívül az élelemre és a foglalkozások kellékeire is pénz kell.

Ötven sepsiszentgyörgyi és tizenöt baróti értelmi sérült felnőtt helyzete válik kérdésessé

– ennyien látogatják a nappali foglalkoztatót. Családjaik eddig is hozzájárultak a költségekhez, de állami támogatás híján legalább havi 1000 lejjel többet kellene fizetniük, amit legtöbbjük nem tud felvállalni. A fogyatékkal élők ellátása ugyanis pluszköltségekkel (gyógyszerek és terápiák árával), valamint jelentős időráfordítással jár. Ráadásul a fejkvótát az állam kiutalta a fogyatékkal élőknek, illetve a megyei önkormányzatoknak – mert joguk van ehhez a szolgáltatáshoz –, de a közbeszerzés lejárta után azt nem lehet visszamenőleg igényelni. Így ez az összeg a megyei tanács büdzséjében marad, miközben az Írisz Ház menedzsmentje rendkívüli nehézségekkel küzd.

Az ottani tevékenység fenntartása havi 150 ezer lej, amiből 65 ezer lejt összeadtak eddig a szülők,

de a fennmaradó részt az alapítványnak kell előteremtenie. A Diakónia csekély tartalékait azonban nem erre szeretné felhasználni, hanem fejlesztésre és más fontos humanitárius célokra – szögezte le az igazgató.

Szakácsnő, gyógytornász, pszichológus, és még sokan mások adják energiájukat, figyelmüket azoknak, akikhez kevésbé volt kegyes a sors Fotó: Irisz Ház - Diakónia/Facebook

„Még az sem jöhet szóba, mint végső megoldás, hogy a fogyatékkal élőket két hónapra hazaküldjük és bezárjuk az intézményeket, mert akkor elveszítjük a szociális szolgáltatói licencet, és mire véget ér a közbeszerzés, már nem lesz kivel szerződni” – tájékoztatott az ügy részleteiről Makkai Péter. Hargita megyében megoldható, Háromszéken nem Az igazgató azért is fel van háborodva, mert

Háromszéken nem tudják megoldani azt, ami Hargita megyében megoldható.

Ott hasonló helyzetben a finanszírozási problémát úgy oldották meg, hogy egy-egy hónapra meghosszabbították a meglévő szerződést, mert erre lehetőséget ad a törvény. Sőt, az is megoldható lett volna, hogy a közbeszerzést még azelőtt kiírja a szociális és gyermekvédelmi igazgatóság, mielőtt elfogadják a költségvetést, hiszen biztosak lehettek abban, hogy erre a szolgáltatásra megvan a pénz – vélekedik az Írisz Ház igazgatója. Bonyolódott a közbeszerzési eljárás Papp Adolf, a Kovászna Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője megkeresésünkre úgy nyilatkozott:

adminisztratív okai vannak a késésnek.

Mivel megnőtt a fejkvóta, vagyis az egy személy ellátására kiutalt támogatás, megnőttek a keretösszegek is, ilyen nagyságú összeget pedig már más típusú, sokkal bonyolultabb közbeszerzési eljárással lehet kiszerződni.Az eljárás hossza ugyanakkor az eddigi egyszerűsített eljárással szemben nem 15, hanem 45 nap. Jelenleg a letett ajánlatok elbírálása zajlik, de a bizottság még kiegészítéseket kér, és minden lépésre vonatkozóan be kell tartani egy bizonyos határidőt, amit nem lehet lerövidíteni az elektronikus procedúra keretében – közölte Papp Adolf. Mint mondta, a nonprofit szervezeteknek nincs kellő rutinjuk az ilyen pályázásban, ezért gyakran előfordul, hogy helyesbítésre és kiegészítésekre kéri fel őket a bírálóbizottság. Amíg ez a folyamat le nem zárul, a bizottsággal nincs sem belső, sem intézményen kívüli kommunikáció.

Nekünk mindenfajta szociális szolgáltatást egyszerre kell közbeszerzésre meghirdetni. Ezek csomagokba vannak szervezve. Ameddig ezeket a szolgáltatásokat törvényileg úgy kezeli az állam, mint az adminisztrációt vagy mint egy polgármesteri hivatal működését, nem tehetünk mást"