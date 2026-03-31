Tovább drágult kedden az üzemanyag

Képünk illusztráció
Fotó: Kozán István
A kormány meghozott intézkedései mellett tovább emelkedett az üzemanyagok ára kedden. Hétfőn nem volt változás az árakban a szombati emelkedéshez képest.
9,32 lejbe kerül a benzin litere a csíkszeredai Lukoil-töltőállomásoknál, míg a legdrágábbnak számító MOL-kutaknál 9,50 lejbe kerül ez a típusú üzemanyag, míg hétfőn ez az ár 9 lej 28 bani és 9 lej 45 bani volt ez az ár.
Folytatódik az üzemanyagárak emelkedése: szombaton újabb 15 banival drágult a gázolaj, így literenkénti ára már minden székelyföldi töltőállomáson meghaladja a 10 lejt, míg a prémium gázolaj ára már csak pár banira van a 11 lejes lélektani határtól.
A dízel ára is emelkedett a csíkszeredai töltőállomásokon: míg hétfőn 10 lej 28 bani és 10 lej 44 bani között váltakoztak az árak, addig kedd reggelre tíz banival drágult a legolcsóbbnak számító Petromnál: itt 10 lej 38 baniért lehet a dízel literét tankolni, míg a Rompetrolnál 10 lej 49 baniba kerül ez a típusú üzemanyag.
A székelyudvarhelyi üzemanyagtöltő állomásoknál a benzin ára nem változott, míg a dízelé néhány banival drágult: míg hétfőn 10,28 lej és 10,40 lej között váltakoztak az árak, addig kedden a legdrágábbnak számító MOL-nál 10,43 lejbe kerül a dízel litere.
