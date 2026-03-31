Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Tovább drágult kedden az üzemanyag

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A kormány meghozott intézkedései mellett tovább emelkedett az üzemanyagok ára kedden. Hétfőn nem volt változás az árakban a szombati emelkedéshez képest.

Székelyhon

2026. március 31., 08:552026. március 31., 08:55

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

9,32 lejbe kerül a benzin litere a csíkszeredai Lukoil-töltőállomásoknál, míg a legdrágábbnak számító MOL-kutaknál 9,50 lejbe kerül ez a típusú üzemanyag, míg hétfőn ez az ár 9 lej 28 bani és 9 lej 45 bani volt ez az ár.

korábban írtuk

Újabb lélektani határt közelít az üzemanyagok ára

Folytatódik az üzemanyagárak emelkedése: szombaton újabb 15 banival drágult a gázolaj, így literenkénti ára már minden székelyföldi töltőállomáson meghaladja a 10 lejt, míg a prémium gázolaj ára már csak pár banira van a 11 lejes lélektani határtól.

A dízel ára is emelkedett a csíkszeredai töltőállomásokon: míg hétfőn 10 lej 28 bani és 10 lej 44 bani között váltakoztak az árak, addig kedd reggelre tíz banival drágult a legolcsóbbnak számító Petromnál: itt 10 lej 38 baniért lehet a dízel literét tankolni, míg a Rompetrolnál 10 lej 49 baniba kerül ez a típusú üzemanyag.

Hirdetés

A székelyudvarhelyi üzemanyagtöltő állomásoknál a benzin ára nem változott, míg a dízelé néhány banival drágult: míg hétfőn 10,28 lej és 10,40 lej között váltakoztak az árak, addig kedden a legdrágábbnak számító MOL-nál 10,43 lejbe kerül a dízel litere.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 31., kedd

Várják a CSM véleményezését a nyugdíj és a közalkalmazotti fizetés halmozását tiltó törvénytervezethez

A nyugdíj és a közalkalmazotti fizetés halmozását tiltó törvénytervezet készen van, és csak a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) véleményezésére várnak – jelentette ki hétfő este Ilie Bolojan miniszterelnök.

Hirdetés
A miniszterelnök szerint a kormány a héten dönthet az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentéséről

A kormány a következő napokban dönt az üzemanyagok, elsősorban a gázolaj jövedéki adójának csökkentéséről – jelentette ki hétfő este Ilie Bolojan miniszterelnök.

Még egy körforgalom lesz Csíkszeredában

Újabb körforgalom kialakítása van napirenden Csíkszeredában, ezúttal a Temesvári sugárút és a Szív utca kereszteződésében. Az előzetes mérések azt mutatják, hogy különösebb átalakítás nélkül végrehajtható a változtatás.

2026. március 30., hétfő

Jó hír a nyugdíjasoknak: tízezrek kapnak gyógykezelési jegyet

Mintegy 114 ezer gyógykezelési jegyet biztosít a kormány a nyugdíjasoknak 2026-ban az Országos Nyugdíjpénztáron keresztül – derül ki a munkaügyi minisztérium közvitára bocsátott tervezetéből.

Hirdetés
Beperelte a kormányt a legfelsőbb bíróság a bértartozások ügyében

A legfelsőbb bíróság hétfőn bejelentette, hogy beperelt a közigazgatási bíróságon a kormányt és a pénzügyminisztériumot a bírák és ügyészeknek megítélt bérjogosultságok 2026-ban esedékes kifizetésének elhalasztása miatt.

Kiszámolták, mennyivel csökkennének az üzemanyagárak a jövedéki adó mérséklése esetén

A benzin és a gázolaj áfájának általános csökkentése helyett egy célzott, ideiglenes és csak bizonyos árszintek átlépésekor alkalmazott intézkedés jelenti a fenntartható megoldást az üzemanyagok drágulására – véli az Intelligens Energia Egyesület elnöke.

Üzemanyagárak és élelmiszerárak: újabb intézkedésekről tárgyaltak

Az üzemanyagár-emelkedések hatását fékezni hivatott újabb intézkedésekről tárgyaltak hétfői ülésükön a koalíciós pártok politikusai.

Hirdetés
Felszámolták a suceavai „pénzgyárat”, 2,5 millió eurónyi hamis bankjegy került elő

Összesen mintegy 2,5 millió euró névértékű hamis bankjegyet foglaltak le a román és a bolgár hatóságok a Suceava megyei „pénzgyár” ügyében indított nyomozás keretében – közölte hétfőn a Facebook-oldalán Cătălin Predoiu belügyminiszter.

Megkezdték a Maros és Hargita megyén áthaladó autópálya tervezését

Elkezdődött az A8-as autópálya Marosvásárhely–Târgu Neamț közötti, 64 kilométeres szakaszának tervezése, ami fontos lépés az Erdélyt Moldvával összekötő sztráda megépítésében – jelentette be Ciprian Șerban közlekedési miniszter hétfőn.

Idén sem fogja meghazudtolni magát április az időjárás tekintetében

Országszerte változékony időjárásra lehet számítani a következő két hétben az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfői előrejelzése szerint.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!