A miniszterelnök szerint a kormány a héten dönthet az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentéséről

A kormány a következő napokban dönt az üzemanyagok, elsősorban a gázolaj jövedéki adójának csökkentéséről – jelentette ki hétfő este Ilie Bolojan miniszterelnök.
2026. március 31., 08:24
A kormányfő hétfő este a Digi24-nek nyilatkozva elmondta, hogy az intézkedéssel a fogyasztóknak kívánnak segíteni. Elmagyarázta, hogy
Bolojan szerint a gázolajra összpontosít a kormány, mert ennek az üzemanyagnak a drágulása az autósok kétharmadát érinti – számol be az Agerpres.
Elmondta azt is, hogy a jövedéki adó csökkentésének mértékéről a következő napokban döntenek, a pénzügyminisztérium jelenleg több változaton dolgozik. Emlékeztetett arra, hogy
Ezért a finanszírozásába az üzemanyagpiac egyes szereplőit is bevonják, különösen azokat a vállalatokat, amelyek a jelenlegi válsághelyzetben rendkívüli nyereségre tettek szert. Ezek a cégek hozzájárulhatnak egy úgynevezett szolidaritási alaphoz, amelyből az árcsökkentést fedezik – magyarázta.
A miniszterelnök közölte, hogy
Kitért arra is, hogy nem várható üzemanyaghiány, mivel ez a lépés átmeneti jellegű, és nem érinti hátrányosan a szerényebb nyereségű forgalmazókat.
Ilie Bolojan miniszterelnök szerint idén várhatóan enyhén emelkedni fog az infláció, ha a közel-keleti válság elhúzódik.
A kormányfő hétfő este a Digi24-nek nyilatkozva elmondta, hogy az infláció alakulása nagymértékben a Hormuzi-szoroson áthaladó kőolajszállítás helyreállásától függ. Ha ez két-három héten belül bekövetkezik, az olajválság hatása mérsékelt maradhat,
Bolojan elmondta, hogy az üzemanyagárak emelkedése közvetve az egész gazdaságra kihat, mivel a szállítási költségek növekedése beépül az árakba, és inflációs nyomást eredményez.
Hozzátette, hogy az üzemanyagok drágulása a mezőgazdaságban is érezteti hatását, különösen a műtrágyák árának 20-30 százalékos növekedése miatt, ami várhatóan a nyári és őszi termények árában is megjelenik.
A nyugdíj és a közalkalmazotti fizetés halmozását tiltó törvénytervezet készen van, és csak a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) véleményezésére várnak – jelentette ki hétfő este Ilie Bolojan miniszterelnök.
A kormány meghozott intézkedései mellett tovább emelkedett az üzemanyagok ára kedden. Hétfőn nem volt változás az árakban a szombati emelkedéshez képest.
Újabb körforgalom kialakítása van napirenden Csíkszeredában, ezúttal a Temesvári sugárút és a Szív utca kereszteződésében. Az előzetes mérések azt mutatják, hogy különösebb átalakítás nélkül végrehajtható a változtatás.
Mintegy 114 ezer gyógykezelési jegyet biztosít a kormány a nyugdíjasoknak 2026-ban az Országos Nyugdíjpénztáron keresztül – derül ki a munkaügyi minisztérium közvitára bocsátott tervezetéből.
A legfelsőbb bíróság hétfőn bejelentette, hogy beperelt a közigazgatási bíróságon a kormányt és a pénzügyminisztériumot a bírák és ügyészeknek megítélt bérjogosultságok 2026-ban esedékes kifizetésének elhalasztása miatt.
A benzin és a gázolaj áfájának általános csökkentése helyett egy célzott, ideiglenes és csak bizonyos árszintek átlépésekor alkalmazott intézkedés jelenti a fenntartható megoldást az üzemanyagok drágulására – véli az Intelligens Energia Egyesület elnöke.
Az üzemanyagár-emelkedések hatását fékezni hivatott újabb intézkedésekről tárgyaltak hétfői ülésükön a koalíciós pártok politikusai.
Összesen mintegy 2,5 millió euró névértékű hamis bankjegyet foglaltak le a román és a bolgár hatóságok a Suceava megyei „pénzgyár” ügyében indított nyomozás keretében – közölte hétfőn a Facebook-oldalán Cătălin Predoiu belügyminiszter.
Elkezdődött az A8-as autópálya Marosvásárhely–Târgu Neamț közötti, 64 kilométeres szakaszának tervezése, ami fontos lépés az Erdélyt Moldvával összekötő sztráda megépítésében – jelentette be Ciprian Șerban közlekedési miniszter hétfőn.
Országszerte változékony időjárásra lehet számítani a következő két hétben az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfői előrejelzése szerint.
