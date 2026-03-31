A miniszterelnök szerint a kormány a héten dönthet az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentéséről

A kormány a következő napokban dönt az üzemanyagok, elsősorban a gázolaj jövedéki adójának csökkentéséről – jelentette ki hétfő este Ilie Bolojan miniszterelnök.

Székelyhon 2026. március 31., 08:242026. március 31., 08:24 2026. március 31., 08:262026. március 31., 08:26

A kormányfő hétfő este a Digi24-nek nyilatkozva elmondta, hogy az intézkedéssel a fogyasztóknak kívánnak segíteni. Elmagyarázta, hogy

felmerült az üzemanyagok áfájának csökkentése is, de ezt a megoldást az uniós szabályok és a Románia elleni túlzottdeficit-eljárás miatt elvetették a koalícióban.

Bolojan szerint a gázolajra összpontosít a kormány, mert ennek az üzemanyagnak a drágulása az autósok kétharmadát érinti – számol be az Agerpres. Elmondta azt is, hogy a jövedéki adó csökkentésének mértékéről a következő napokban döntenek, a pénzügyminisztérium jelenleg több változaton dolgozik. Emlékeztetett arra, hogy

az adócsökkentés bevételkiesést jelent az állam számára, ezért fontos, hogy az intézkedés költségvetési fedezettel rendelkezzen.

Ezért a finanszírozásába az üzemanyagpiac egyes szereplőit is bevonják, különösen azokat a vállalatokat, amelyek a jelenlegi válsághelyzetben rendkívüli nyereségre tettek szert. Ezek a cégek hozzájárulhatnak egy úgynevezett szolidaritási alaphoz, amelyből az árcsökkentést fedezik – magyarázta. A miniszterelnök közölte, hogy

az intézkedéscsomagot várhatóan a hét végéig elfogadja a kormány, így már a jövő héten hatályba léphet.

Kitért arra is, hogy nem várható üzemanyaghiány, mivel ez a lépés átmeneti jellegű, és nem érinti hátrányosan a szerényebb nyereségű forgalmazókat. Ha a közel-keleti válság elhúzódik, idén várhatóan emelkedni fog az infláció Ilie Bolojan miniszterelnök szerint idén várhatóan enyhén emelkedni fog az infláció, ha a közel-keleti válság elhúzódik. A kormányfő hétfő este a Digi24-nek nyilatkozva elmondta, hogy az infláció alakulása nagymértékben a Hormuzi-szoroson áthaladó kőolajszállítás helyreállásától függ. Ha ez két-három héten belül bekövetkezik, az olajválság hatása mérsékelt maradhat,

elhúzódása azonban számottevően növelheti az inflációt.