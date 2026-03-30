Beperelte a kormányt a legfelsőbb bíróság a bértartozások ügyében

A legfelsőbb bíróság hétfőn bejelentette, hogy beperelt a közigazgatási bíróságon a kormányt és a pénzügyminisztériumot a bírák és ügyészeknek megítélt bérjogosultságok 2026-ban esedékes kifizetésének elhalasztása miatt.

A keresetben az intézmény többek között azt kéri a bukaresti ítélőtáblától, hogy kötelezze a kormányt a bértartozások kifizetéséhez szükséges összegek biztosítására, és szabjon ki bírságot Ilie Bolojan miniszterelnökre és a pénzügyminiszterre, ha nem hajtják végre a bírósági döntést – írja az Agerpres.

A kereset benyújtásának előzménye, hogy a 2026-os állami költségvetés tervezetének első változatában a tavalyinál hozzávetőlegesen 50 százalékkal nagyobb összeget, csaknem 5 milliárd lejt különítettek el az idei évre legfelsőbb bíróság számára. A többletforrásokat a bírák és ügyészek számára, jogerős bírósági döntések alapján megítélt, visszamenőlegesen járó bértartozások kifizetésére szánták. Múlt héten azonban