Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőr is rendőrkézre került a hétvégén

Két közlekedési bűncselekmény miatt indítottak eljárást a rendőrök vasárnap Hargita megyében: egy férfit ittas vezetésen, egy fiatalt pedig jogosítvány nélküli autózáson értek.

Székelyhon 2026. március 30., 14:122026. március 30., 14:12

Vasárnap délelőtt Maroshévízen igazoltattak egy 41 éves helybéli férfit, aki személygépkocsit vezetett. A vizsgálatok során kiderült, hogy az illető ittasan ült a kormány mögé:

az alkoholszondás vizsgálat 0,45 mg/liter légalkoholszintet mutatott ki a leheletéből,

ezért a férfit kórházba szállították vérvételre. Az ügyben ittas járművezetés miatt indult eljárás. Ugyanezen a napon, a délutáni órákban Madéfalván állítottak meg a rendőrök egy 23 éves, gyergyóalfalvi fiatalt, aki autót vezetett. Az ellenőrzés során kiderült, hogy

nem rendelkezik vezetői engedéllyel.