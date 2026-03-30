Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőr is rendőrkézre került a hétvégén

Képünk illusztráció
Két közlekedési bűncselekmény miatt indítottak eljárást a rendőrök vasárnap Hargita megyében: egy férfit ittas vezetésen, egy fiatalt pedig jogosítvány nélküli autózáson értek.
Vasárnap délelőtt Maroshévízen igazoltattak egy 41 éves helybéli férfit, aki személygépkocsit vezetett. A vizsgálatok során kiderült, hogy az illető ittasan ült a kormány mögé:
ezért a férfit kórházba szállították vérvételre. Az ügyben ittas járművezetés miatt indult eljárás.
Ugyanezen a napon, a délutáni órákban Madéfalván állítottak meg a rendőrök egy 23 éves, gyergyóalfalvi fiatalt, aki autót vezetett. Az ellenőrzés során kiderült, hogy
Esetében engedély nélküli vezetés miatt indítottak eljárást – olvasható a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.
