Tavaly 31 ezerre volt tehető a betöltetlen állások száma Romániában a statisztikák szerint, ami ötezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban.

A betöltetlen állások múlt évre becsült aránya 0,60 százalék volt, ami éves összevetésben 0,10 százalékpontos csökkenést jelent – idézi az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn ismertetett adatait az Agerpres.

Az INS közlése szerint 2025-ben a betöltetlen munkahelyek aránya a villamosenergia-termelés és -szolgáltatás, valamint a hő-, gáz- és melegvíz-szolgáltatás terén (1,77 százalék), a közigazgatásban (1,21 százalék), a tudományos és műszaki tevékenységek ágazatában (1,04 százalék), valamint a szállításban és raktározásban (1,02 százalék) és a pénzügyi tranzakciók és biztosítások ágazatában volt a legnagyobb.