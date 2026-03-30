Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
Tavaly 31 ezerre volt tehető a betöltetlen állások száma Romániában a statisztikák szerint, ami ötezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban.
A betöltetlen állások múlt évre becsült aránya 0,60 százalék volt, ami éves összevetésben 0,10 százalékpontos csökkenést jelent – idézi az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn ismertetett adatait az Agerpres.
Az INS közlése szerint 2025-ben a betöltetlen munkahelyek aránya a villamosenergia-termelés és -szolgáltatás, valamint a hő-, gáz- és melegvíz-szolgáltatás terén (1,77 százalék), a közigazgatásban (1,21 százalék), a tudományos és műszaki tevékenységek ágazatában (1,04 százalék), valamint a szállításban és raktározásban (1,02 százalék) és a pénzügyi tranzakciók és biztosítások ágazatában volt a legnagyobb.
ezen a területen 0,52 százalékos volt az üres álláshelyek rátája.
A betöltetlen munkahelyek közel egynegyedét (23 százalék) a közszférában regisztrálták. A közigazgatásban 3300, az egészségügy és a szociális gondozás terén 2600, a tanügyben 1100 betöltetlen állás volt a múlt évben.
Az üres állások aránya az egyéb szolgáltatási tevékenységek (0,19 százalék) terén, a kitermelőiparban (0,20 százalék) és az ingatlanügyletek (0,22 százalék) terén volt a legkisebb – közölte az INS.
Két közlekedési bűncselekmény miatt indítottak eljárást a rendőrök vasárnap Hargita megyében: egy férfit ittas vezetésen, egy fiatalt pedig jogosítvány nélküli autózáson értek.
Megsérült hétfőn egy 15 éves lány, miután kiesett egy mozgó autóbuszból a 15A jelzésű országúton, a Beszterce-Naszód megyei Harina település közelében.
Az üzemanyag árának emelkedését fékező újabb intézkedésekről tárgyalnak hétfőn a Victoria-palotában a koalíciós pártok képviselői – értesült az Agerpres politikai forrásokból.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint hétfő reggel 10 órától kedd reggel 10 óráig a szél erősödése, mérsékelt csapadék, a hegyekben pedig havazás és hóréteg kialakulása várható.
Öt személy életét vesztette hétfő reggel egy Kolozs megyében történt közúti balesetben.
79 éves korában elhunyt Nádasdy Ádám nyelvész, költő, műfordító.
A romániaiak 89 százaléka elégedetlen azzal, ahogyan a kormány az üzemanyagválságot kezelte – derül ki a CURS egy friss felméréséből.
A kőolajat leszámítva nem áll rosszul Románia az energiahordozók terén, mégis egyre költségesebbek ezek a lakosság számára. Mi ennek az oka? – ehhez hasonló kérdésekkel fordultuk Antal Lóránthoz, a szenátus energiaügyi bizottságának elnökéhez.
A Richter-skála szerint 3,9-es erősségű földrengés történt vasárnap 17 óra 16 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Az üzemanyag-drágulás hatásait enyhítő intézkedések haladéktalan elfogadására szólította fel a miniszterelnököt és a pénzügyminisztert vasárnap Sorin Grindeanu.
szóljon hozzá!