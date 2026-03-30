Közvetlen kapcsolatot biztosít Európa számos nagyvárosával a marosvásárhelyi repülőtér

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Ezer utas fordult meg a marosvásárhelyi reptéren Virágvasárnap, ez volt az első nap, amikor elindult a bázisgép és újraindultak a járatok. Mint elhangzott: a légikikötő Erdély kapuja, és a turistának meg kell mutatni a régió értékeit.

Simon Virág

2026. március 30., 15:03

2026. március 30., 15:512026. március 30., 15:51

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Március utolsó hétvégéjén érkezett meg a Wizz Air bázisgép Marosvásárhelyre és a járatok újraindulásának első napján már ezer utas fordult meg a légikikötőben. Harminchárom fős csapat dolgozik, több váltásban a gépen, sokan közülük visszajöttek, hazajöttek Marosvásárhelyre más településekről.

Hétfőn kisebb ünnepséget szerveztek a járatok újraindulására, annak örömére, hogy

Hirdetés

Magyarországra, Olaszországba, Angliába, Belgiumba, Franciaországba, Németországba lehet repülni és nyáron charterjáratok is lesznek.

Olasz zene fogadta hétfőn délben az utasokat és a sajtótájékoztatóra érkezőket a marosvásárhelyi repülőtér várótermében. Kevéssel dél előtt Párizsból érkezett a repülő és egy órán belül indult tovább Rómába.

A Maros megyei tanács alelnöke, Csibi Attila Zoltán köszöntőjében arról beszélt: örül, hogy utazásra kész marosvásárhelyiekkel találkozott a reptéren, hiszen hosszú munka előzte meg a kilenc járat indulását.

Idézet
Közvetlen kapcsolatot biztosítunk Európával a marosvásárhelyiek, Maros megyeiek, de az egész régió lakosai számára. Fontos, hogy használjuk ki ezeket a lehetőségeket.

De nemcsak innen lehet utazni, hanem Erdélyt is meg lehet látogatni, azt szeretnénk, hogy minél több turista látogasson ide. A valódi fejlődés az, ha nemcsak innen elutazunk, hanem másokat is ide tudunk hívni, hogy megnézzék a város, a megye, a régió, Székelyföld értékeit” – jelentette ki a megyei tanács alelnöke.

Marosvásárhely alpolgármestere bizakodó: az új járatok gazdasági fellendülést is hoznak

Marosvásárhely alpolgármestere bizakodó: az új járatok gazdasági fellendülést is hoznak

Idézet
A régió, egész Székelyföld felszállópályára került azzal, hogy a marosvásárhelyi repülőtéren új járatok indultak”

– értékelte Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester, aki szerint az, hogy Marosvásárhelyről Európa számos városába el lehet jutni kedvezni fog a turizmus fellendülésének és a gazdasági fejlődésnek is.

Novák Anastazia: biztonsági okokból szüneteltetjük a ciprusi járatot

Novák Anastazia: biztonsági okokból szüneteltetjük a ciprusi járatot

Biztonsági okokból vették ki a ciprusi járatot

Novák Anastasia, a Wizz Air fenntarthatóságért felelős és kommunikációs igazgatója is köszöntötte a jelenlevőket, bemutatva, hogy milyen fejlesztések vannak a társaságnál. Megtudtuk, hogy új gépeket vásárolnak és kilencezer alkalmazottból valamivel több, mint ezer romániai.

A Marosvásárhelyre helyezett bázisgépen harminchárom alkalmazott fog dolgozni, legtöbben marosvásárhelyiek, egy részük más városból tért haza.

El sem indult, máris törölték: nem lehet nyáron Ciprusra repülni Marosvásárhelyről

Indoklás nélkül törölte a Wizz Air légitársaság a marosvásárhelyi repülőtér kínálatából a Ciprusra induló járatot április 22. és szeptember 16. között – erősítette meg a Székelyhonnak Peti András, a repülőtér igazgatója.

Az illetékes elmondta, hogy elsősorban biztonsági okokból szüneteltetik, április 19-szeptember 20. között a Ciprusra induló járatot Marosvásárhelyről. Tájékoztatása szerint szeptembertől újra lehet majd oda repülni.

Ami a repülőjegyek árát illeti, figyelembe véve az üzemanyag árának folyamatos emelkedését, a kommunikációs igazgató arról beszélt, hogy

a kedvezményes árú jegyek mindig a járatok meghirdetésekor vannak, vagy amikor még messze van az indulás napja.

Ahogy nő az érdeklődés a járat iránt nőnek az árak is. „A repülőjegy-árak mindig dinamikusak” – fogalmazott Novák Anastasia.

Peti András elmondta: kilenc új járat indult a reptérről

Érdemes transzferbusszal érkezni

A repülőtér igazgatója, Peti András a Székelyhonnak elmondta:

egyelőre nem lehet folyadékot átvinni a biztonsági kapun, de folyamatban van az engedély beszerzése.

Addig is a váróteremben egy helyen lehet innivalót és élelmiszert vásárolni. Bár megszervezték a versenytárgyalást újabb három vendéglátói hely megnyitására, a szerződés aláírása előtt a cég visszalépett, így most a mással tárgyalnak. Ottjártunkkor megnéztük az árakat:

egy fél literes víz tíz lej (két euró), míg egy üdítő 15 lejbe kerül.

Az illetékestől megtudtuk, hogy egyelőre nincsenek parkolási gondok, mindenki talált megállóhelyet, aki autóval érkezett a légikikötőhöz.

Amennyiben nagyobb lesz a forgalom a repülőtérrel szomszédos telek tulajdonosa megengedi, hogy az alkalmazottak ott parkoljanak.

Az is elhangzott, hogy Marosvásárhelyről érdemes transzferbusszal érkezni a repülőtérre, ez a Kultúrpalotától indul és egy jegy ára tíz lej. A parkolódíj a reptéren: egy napra negyvenkét lej, egytől három napig százöt lej.

Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés
