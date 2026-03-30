Közvetlen kapcsolatot biztosít Európa számos nagyvárosával a marosvásárhelyi repülőtér

Fotó: Haáz Vince
Ezer utas fordult meg a marosvásárhelyi reptéren Virágvasárnap, ez volt az első nap, amikor elindult a bázisgép és újraindultak a járatok. Mint elhangzott: a légikikötő Erdély kapuja, és a turistának meg kell mutatni a régió értékeit.
2026. március 30., 15:03
Március utolsó hétvégéjén érkezett meg a Wizz Air bázisgép Marosvásárhelyre és a járatok újraindulásának első napján már ezer utas fordult meg a légikikötőben. Harminchárom fős csapat dolgozik, több váltásban a gépen, sokan közülük visszajöttek, hazajöttek Marosvásárhelyre más településekről.
Hétfőn kisebb ünnepséget szerveztek a járatok újraindulására, annak örömére, hogy
Olasz zene fogadta hétfőn délben az utasokat és a sajtótájékoztatóra érkezőket a marosvásárhelyi repülőtér várótermében. Kevéssel dél előtt Párizsból érkezett a repülő és egy órán belül indult tovább Rómába.
A Maros megyei tanács alelnöke, Csibi Attila Zoltán köszöntőjében arról beszélt: örül, hogy utazásra kész marosvásárhelyiekkel találkozott a reptéren, hiszen hosszú munka előzte meg a kilenc járat indulását.
De nemcsak innen lehet utazni, hanem Erdélyt is meg lehet látogatni, azt szeretnénk, hogy minél több turista látogasson ide. A valódi fejlődés az, ha nemcsak innen elutazunk, hanem másokat is ide tudunk hívni, hogy megnézzék a város, a megye, a régió, Székelyföld értékeit” – jelentette ki a megyei tanács alelnöke.
Marosvásárhely alpolgármestere bizakodó: az új járatok gazdasági fellendülést is hoznak
– értékelte Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester, aki szerint az, hogy Marosvásárhelyről Európa számos városába el lehet jutni kedvezni fog a turizmus fellendülésének és a gazdasági fejlődésnek is.
Novák Anastazia: biztonsági okokból szüneteltetjük a ciprusi járatot
Novák Anastasia, a Wizz Air fenntarthatóságért felelős és kommunikációs igazgatója is köszöntötte a jelenlevőket, bemutatva, hogy milyen fejlesztések vannak a társaságnál. Megtudtuk, hogy új gépeket vásárolnak és kilencezer alkalmazottból valamivel több, mint ezer romániai.
Indoklás nélkül törölte a Wizz Air légitársaság a marosvásárhelyi repülőtér kínálatából a Ciprusra induló járatot április 22. és szeptember 16. között – erősítette meg a Székelyhonnak Peti András, a repülőtér igazgatója.
Az illetékes elmondta, hogy elsősorban biztonsági okokból szüneteltetik, április 19-szeptember 20. között a Ciprusra induló járatot Marosvásárhelyről. Tájékoztatása szerint szeptembertől újra lehet majd oda repülni.
Ami a repülőjegyek árát illeti, figyelembe véve az üzemanyag árának folyamatos emelkedését, a kommunikációs igazgató arról beszélt, hogy
Ahogy nő az érdeklődés a járat iránt nőnek az árak is. „A repülőjegy-árak mindig dinamikusak” – fogalmazott Novák Anastasia.
Peti András elmondta: kilenc új járat indult a reptérről
A repülőtér igazgatója, Peti András a Székelyhonnak elmondta:
Addig is a váróteremben egy helyen lehet innivalót és élelmiszert vásárolni. Bár megszervezték a versenytárgyalást újabb három vendéglátói hely megnyitására, a szerződés aláírása előtt a cég visszalépett, így most a mással tárgyalnak. Ottjártunkkor megnéztük az árakat:
Az illetékestől megtudtuk, hogy egyelőre nincsenek parkolási gondok, mindenki talált megállóhelyet, aki autóval érkezett a légikikötőhöz.
Az is elhangzott, hogy Marosvásárhelyről érdemes transzferbusszal érkezni a repülőtérre, ez a Kultúrpalotától indul és egy jegy ára tíz lej. A parkolódíj a reptéren: egy napra negyvenkét lej, egytől három napig százöt lej.
Két közlekedési bűncselekmény miatt indítottak eljárást a rendőrök vasárnap Hargita megyében: egy férfit ittas vezetésen, egy fiatalt pedig jogosítvány nélküli autózáson értek.
Megsérült hétfőn egy 15 éves lány, miután kiesett egy mozgó autóbuszból a 15A jelzésű országúton, a Beszterce-Naszód megyei Harina település közelében.
Tavaly 31 ezerre volt tehető a betöltetlen állások száma Romániában a statisztikák szerint, ami ötezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban.
Az üzemanyag árának emelkedését fékező újabb intézkedésekről tárgyalnak hétfőn a Victoria-palotában a koalíciós pártok képviselői – értesült az Agerpres politikai forrásokból.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint hétfő reggel 10 órától kedd reggel 10 óráig a szél erősödése, mérsékelt csapadék, a hegyekben pedig havazás és hóréteg kialakulása várható.
Öt személy életét vesztette hétfő reggel egy Kolozs megyében történt közúti balesetben.
79 éves korában elhunyt Nádasdy Ádám nyelvész, költő, műfordító.
A romániaiak 89 százaléka elégedetlen azzal, ahogyan a kormány az üzemanyagválságot kezelte – derül ki a CURS egy friss felméréséből.
A kőolajat leszámítva nem áll rosszul Románia az energiahordozók terén, mégis egyre költségesebbek ezek a lakosság számára. Mi ennek az oka? – ehhez hasonló kérdésekkel fordultuk Antal Lóránthoz, a szenátus energiaügyi bizottságának elnökéhez.
A Richter-skála szerint 3,9-es erősségű földrengés történt vasárnap 17 óra 16 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
