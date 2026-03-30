Megkezdték a Maros és Hargita megyén áthaladó autópálya tervezését

Sóvárad és Pipirig közötti 116 kilométeres hegyvidéki szakasz épül
Fotó: CNIR
Elkezdődött az A8-as autópálya Marosvásárhely–Târgu Neamț közötti, 64 kilométeres szakaszának tervezése, ami fontos lépés az Erdélyt Moldvával összekötő sztráda megépítésében – jelentette be Ciprian Șerban közlekedési miniszter hétfőn.
A román UMB építőipari vállalat vezette konzorcium megkezdte a romániai autópálya-építések legnehezebb terepei közé tartozó Sóvárad-Gyergyóalfalu és a Gerinces-Pipirig szakasz tervezését – idézi a tárcavezető bejegyzését az Agerpres.
A miniszter emlékeztetett, hogy a közúti beruházási társaság (CNIR) által lebonyolított szerződéseket tavaly írták alá,
A mostani lépéssel elkezdődött a Sóvárad és Pipirig közötti teljes, 116 kilométeres hegyvidéki szakasz tervezése.
A Sóvárad–Gyergyóalfalu szakasz hossza 32,4 kilométer, és Maros, illetve Hargita megyén halad át; a nyomvonalon több mint
Az A8-as autópálya legnehezebb részének számító Gerinces–Pipirig szakasz Neamț megyében halad, és 60 hidat és felüljárót, valamint 16 alagutat foglal magában.
A CNIR vezérigazgatója, Gabriel Budescu megerősítette, hogy a 64 kilométeres autópályaszakasz megépítése műszaki szempontból rendkívül összetett feladat. Hozzátette: most már mind a négy, Sóvárad és Pipirig közötti szakasz különböző tervezési fázisban van, ami fontos előrelépés a hegyvidéki szakasz megvalósításában.
Országszerte változékony időjárásra lehet számítani a következő két hétben az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfői előrejelzése szerint.
Ezer utas fordult meg a marosvásárhelyi reptéren Virágvasárnap, ez volt az első nap, amikor elindult a bázisgép és újraindultak a járatok. Mint elhangzott: a légikikötő Erdély kapuja, és a turistának meg kell mutatni a régió értékeit.
Két közlekedési bűncselekmény miatt indítottak eljárást a rendőrök vasárnap Hargita megyében: egy férfit ittas vezetésen, egy fiatalt pedig jogosítvány nélküli autózáson értek.
Megsérült hétfőn egy 15 éves lány, miután kiesett egy mozgó autóbuszból a 15A jelzésű országúton, a Beszterce-Naszód megyei Harina település közelében.
Tavaly 31 ezerre volt tehető a betöltetlen állások száma Romániában a statisztikák szerint, ami ötezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban.
Az üzemanyag árának emelkedését fékező újabb intézkedésekről tárgyalnak hétfőn a Victoria-palotában a koalíciós pártok képviselői – értesült az Agerpres politikai forrásokból.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint hétfő reggel 10 órától kedd reggel 10 óráig a szél erősödése, mérsékelt csapadék, a hegyekben pedig havazás és hóréteg kialakulása várható.
Öt személy életét vesztette hétfő reggel egy Kolozs megyében történt közúti balesetben.
79 éves korában elhunyt Nádasdy Ádám nyelvész, költő, műfordító.
A romániaiak 89 százaléka elégedetlen azzal, ahogyan a kormány az üzemanyagválságot kezelte – derül ki a CURS egy friss felméréséből.
