Megkezdték a Maros és Hargita megyén áthaladó autópálya tervezését

Sóvárad és Pipirig közötti 116 kilométeres hegyvidéki szakasz épül

Sóvárad és Pipirig közötti 116 kilométeres hegyvidéki szakasz épül

Fotó: CNIR

Elkezdődött az A8-as autópálya Marosvásárhely–Târgu Neamț közötti, 64 kilométeres szakaszának tervezése, ami fontos lépés az Erdélyt Moldvával összekötő sztráda megépítésében – jelentette be Ciprian Șerban közlekedési miniszter hétfőn.

Székelyhon

2026. március 30., 16:162026. március 30., 16:16

A román UMB építőipari vállalat vezette konzorcium megkezdte a romániai autópálya-építések legnehezebb terepei közé tartozó Sóvárad-Gyergyóalfalu és a Gerinces-Pipirig szakasz tervezését – idézi a tárcavezető bejegyzését az Agerpres.

A miniszter emlékeztetett, hogy a közúti beruházási társaság (CNIR) által lebonyolított szerződéseket tavaly írták alá,

a kivitelezés teljes időtartama 54 hónap, ebből 14 hónap a tervezésre, 40 hónap a munkálatokra jut.

A mostani lépéssel elkezdődött a Sóvárad és Pipirig közötti teljes, 116 kilométeres hegyvidéki szakasz tervezése.

A Sóvárad–Gyergyóalfalu szakasz hossza 32,4 kilométer, és Maros, illetve Hargita megyén halad át; a nyomvonalon több mint

30 felüljáró, három alagút és két vadátjáró épül.

Az A8-as autópálya legnehezebb részének számító Gerinces–Pipirig szakasz Neamț megyében halad, és 60 hidat és felüljárót, valamint 16 alagutat foglal magában.

A CNIR vezérigazgatója, Gabriel Budescu megerősítette, hogy a 64 kilométeres autópályaszakasz megépítése műszaki szempontból rendkívül összetett feladat. Hozzátette: most már mind a négy, Sóvárad és Pipirig közötti szakasz különböző tervezési fázisban van, ami fontos előrelépés a hegyvidéki szakasz megvalósításában.

Hargita megye Maros megye Marosszék Gyergyószék
1 hozzászólás Hozzászólások
