Felszámolták a suceavai „pénzgyárat”, 2,5 millió eurónyi hamis bankjegy került elő

Fotó: Román Rendőrség
Összesen mintegy 2,5 millió euró névértékű hamis bankjegyet foglaltak le a román és a bolgár hatóságok a Suceava megyei „pénzgyár” ügyében indított nyomozás keretében – közölte hétfőn a Facebook-oldalán Cătălin Predoiu belügyminiszter.
Bejegyzésében a tárcavezető emlékeztetett, a bűnszervezet tagjai 50, 100 és 200 eurós hamis bankjegyeket állítottak elő Suceava megyei titkos nyomdájukban.
Az építés alatt álló, elszigetelt ingatlanban kialakított „pénzgyárat” a Iași és a Suceava megyei rendőrség szervezett bűnözés elleni főosztálya, valamint a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) munkatársai által végzett házkutatások nyomán találták meg. A nyomozásban a bolgár rendőrség is segített a román hatóságoknak – emelte ki Predoiu.
A miniszter bejegyzése szerint Romániában három, Bulgáriában öt személyt tartóztattak le az ügyben, illetve
a hamisításhoz használt felszerelésekkel együtt.
Az ügyben múlt héten tartották a házkutatásokat – emlékeztet az Agerpres.
