Kiszámolták, mennyivel csökkennének az üzemanyagárak a jövedéki adó mérséklése esetén

Fotó: Borbély Fanni
A benzin és a gázolaj áfájának általános csökkentése helyett egy célzott, ideiglenes és csak bizonyos árszintek átlépésekor alkalmazott intézkedés jelenti a fenntartható megoldást az üzemanyagok drágulására.
Hétfőn közzétett elemzésében – melyet az Agerpres szemléz – a szakértő kifejtette: nem az a kérdés, hogy csökkenthető-e az üzemanyagok adóterhe, hanem az, hogy hol, milyen mértékben és mikor érdemes az államnak beavatkozni. Az adócsökkentéseket pedig olyan formában kell bevezetni, hogy ne veszélyeztessék az állam alapvető kiadásait – többek között a nyugdíjak és bérek kifizetését –, és ne gyakoroljanak kedvezőtlen hatást a gazdaságra.
Chisăliță szerint Romániában nem indokolt az üzemanyagok áfájának jelentős, általános csökkentése, mivel a 2026-os költségvetést eleve feszesre tervezeték, a hiánycél pedig a GDP 6,2 százaléka. Ehelyett
Csakhogy előbb pontosan meg kell határozni, hogy hol és milyen mértékben csökkenthetőek az adók a költségvetés egyensúlyának kockáztatása nélkül.
A szakértő emlékeztetett, hogy az állam három eszközzel befolyásolhatja közvetlenül az üzemanyagárakat:
az áfa általános csökkentésével,
a jövedéki adó mérséklésével,
illetve célzott kompenzációs rendszerekkel.
Ezek közül szerinte az utóbbi a leghatékonyabb a gazdasági hatás és a költségvetési teher szempontjából, és ezt alkalmazta a kormány a közúti fuvarozók támogatására is.
Számításai szerint az áfa legfeljebb 1–2 százalékponttal csökkenthető ideiglenesen, míg
szóljon hozzá!