Kiszámolták, mennyivel csökkennének az üzemanyagárak a jövedéki adó mérséklése esetén

A benzin és a gázolaj áfájának általános csökkentése helyett egy célzott, ideiglenes és csak bizonyos árszintek átlépésekor alkalmazott intézkedés jelenti a fenntartható megoldást az üzemanyagok drágulására.

Székelyhon 2026. március 30., 18:232026. március 30., 18:23

Hétfőn közzétett elemzésében – melyet az Agerpres szemléz – a szakértő kifejtette: nem az a kérdés, hogy csökkenthető-e az üzemanyagok adóterhe, hanem az, hogy hol, milyen mértékben és mikor érdemes az államnak beavatkozni. Az adócsökkentéseket pedig olyan formában kell bevezetni, hogy ne veszélyeztessék az állam alapvető kiadásait – többek között a nyugdíjak és bérek kifizetését –, és ne gyakoroljanak kedvezőtlen hatást a gazdaságra. Hirdetés Chisăliță szerint Romániában nem indokolt az üzemanyagok áfájának jelentős, általános csökkentése, mivel a 2026-os költségvetést eleve feszesre tervezeték, a hiánycél pedig a GDP 6,2 százaléka. Ehelyett

az üzemanyagok jövedéki adójából befolyt bevételekből kellene fedeznie a kormánynak a drágulások hatásait enyhítő intézkedéseket.

Csakhogy előbb pontosan meg kell határozni, hogy hol és milyen mértékben csökkenthetőek az adók a költségvetés egyensúlyának kockáztatása nélkül. A szakértő emlékeztetett, hogy az állam három eszközzel befolyásolhatja közvetlenül az üzemanyagárakat: az áfa általános csökkentésével,

a jövedéki adó mérséklésével,

illetve célzott kompenzációs rendszerekkel. Ezek közül szerinte az utóbbi a leghatékonyabb a gazdasági hatás és a költségvetési teher szempontjából, és ezt alkalmazta a kormány a közúti fuvarozók támogatására is. Számításai szerint az áfa legfeljebb 1–2 százalékponttal csökkenthető ideiglenesen, míg

a jövedéki adó literenként 20 banis mérséklése literenként mintegy 24 banis árcsökkenést eredményezhet.