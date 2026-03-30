Üzemanyagárak és élelmiszerárak: újabb intézkedésekről tárgyaltak

2026. március 30., hétfő

Közvetlen kapcsolatot biztosít Európa számos nagyvárosával a marosvásárhelyi repülőtér

Ezer utas fordult meg a marosvásárhelyi reptéren Virágvasárnap, ez volt az első nap, amikor elindult a bázisgép és újraindultak a járatok. Mint elhangzott: a légikikötő Erdély kapuja, és a turistának meg kell mutatni a régió értékeit.