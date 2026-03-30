Üzemanyagárak és élelmiszerárak: újabb intézkedésekről tárgyaltak

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

Az üzemanyagár-emelkedések hatását fékezni hivatott újabb intézkedésekről tárgyaltak hétfői ülésükön a koalíciós pártok politikusai.

Székelyhon

2026. március 30., 18:05

A tanácskozás után kiadott közleményük szerint a kormánypártok a polgárokat és a gazdaság egyensúlyát védő újabb intézkedések bevezetését mérlegelik. Ezek közül az egyik legjelentősebb az üzemanyag jövedéki adójának csökkentése. Ugyanakkor arról is döntés született, hogy

újabb három hónappal meghosszabbítják az alapélelmiszerek kereskedelmi árrésének korlátozását.

Az új intézkedések kidolgozásával a Marian Neacșu és Tánczos Barna miniszterelnök-helyettesek, Alexandru Nazare pénzügyminiszter, Bogdan Ivan energiaügyi miniszter és Irineu Darău gazdasági miniszter alkotta munkacsoportot bízták meg – írja az Agerpres.

2026. március 30., hétfő

Kiszámolták, mennyivel csökkennének az üzemanyagárak a jövedéki adó mérséklése esetén

A benzin és a gázolaj áfájának általános csökkentése helyett egy célzott, ideiglenes és csak bizonyos árszintek átlépésekor alkalmazott intézkedés jelenti a fenntartható megoldást az üzemanyagok drágulására – véli az Intelligens Energia Egyesület elnöke.

2026. március 30., hétfő

Felszámolták a suceavai „pénzgyárat”, 2,5 millió eurónyi hamis bankjegy került elő

Összesen mintegy 2,5 millió euró névértékű hamis bankjegyet foglaltak le a román és a bolgár hatóságok a Suceava megyei „pénzgyár” ügyében indított nyomozás keretében – közölte hétfőn a Facebook-oldalán Cătălin Predoiu belügyminiszter.

2026. március 30., hétfő

Megkezdték a Maros és Hargita megyén áthaladó autópálya tervezését

Elkezdődött az A8-as autópálya Marosvásárhely–Târgu Neamț közötti, 64 kilométeres szakaszának tervezése, ami fontos lépés az Erdélyt Moldvával összekötő sztráda megépítésében – jelentette be Ciprian Șerban közlekedési miniszter hétfőn.

2026. március 30., hétfő

Idén sem fogja meghazudtolni magát április az időjárás tekintetében

Országszerte változékony időjárásra lehet számítani a következő két hétben az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfői előrejelzése szerint.

2026. március 30., hétfő

Közvetlen kapcsolatot biztosít Európa számos nagyvárosával a marosvásárhelyi repülőtér

Ezer utas fordult meg a marosvásárhelyi reptéren Virágvasárnap, ez volt az első nap, amikor elindult a bázisgép és újraindultak a járatok. Mint elhangzott: a légikikötő Erdély kapuja, és a turistának meg kell mutatni a régió értékeit.

2026. március 30., hétfő

Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőr is rendőrkézre került a hétvégén

Két közlekedési bűncselekmény miatt indítottak eljárást a rendőrök vasárnap Hargita megyében: egy férfit ittas vezetésen, egy fiatalt pedig jogosítvány nélküli autózáson értek.

2026. március 30., hétfő

Mozgó buszból esett ki egy diáklány, bűnügyi eljárás indult az ügyben

Megsérült hétfőn egy 15 éves lány, miután kiesett egy mozgó autóbuszból a 15A jelzésű országúton, a Beszterce-Naszód megyei Harina település közelében.

2026. március 30., hétfő

Ezekben az ágazatokban volt magas az üres álláshelyek aránya Romániában

Tavaly 31 ezerre volt tehető a betöltetlen állások száma Romániában a statisztikák szerint, ami ötezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban.

2026. március 30., hétfő

Az üzemanyagkrízis további mérsékeléséről egyeztetnek a koalíciós partnerek

Az üzemanyag árának emelkedését fékező újabb intézkedésekről tárgyalnak hétfőn a Victoria-palotában a koalíciós pártok képviselői – értesült az Agerpres politikai forrásokból.

2026. március 30., hétfő

Továbbra is el kell viselnünk a csapadékos időt, a hegyekben havazhat is

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint hétfő reggel 10 órától kedd reggel 10 óráig a szél erősödése, mérsékelt csapadék, a hegyekben pedig havazás és hóréteg kialakulása várható.

2026. március 30., hétfő

