Jó hír a nyugdíjasoknak: tízezrek kapnak gyógykezelési jegyet

Fotó: Gecse Noémi
Mintegy 114 ezer gyógykezelési jegyet biztosít a kormány a nyugdíjasoknak 2026-ban az Országos Nyugdíjpénztáron keresztül – derül ki a munkaügyi minisztérium közvitára bocsátott tervezetéből.
Petre-Florin Manole munkaügyi miniszter hétfői közleménye szerint a gyógyfürdő-kezelési program sok nyugdíjas számára jelent egészségügyi támogatást, ezért fontos biztosítani a folytonosságát – írja az Agerpres.
A minisztérium tájékoztatása szerint a turnusok 16 naposak, ebből 12 nap maga a gyógykezelés.
A jegyek 15 százalékát térítésmentesen biztosítják egyes, külön jogszabályok alapján jogosult személyek, illetve a munkahelyi baleset- vagy foglalkozási betegség miatt nyugdíjazott személyek számára. Több mint 50 ezer jegyet a nyugdíjpénztár saját gyógykezelő egységeiben biztosítanak, a többit szerződött szolgáltatóknál.
A programra a 2026-os társadalombiztosítási költségvetésben 410 millió lejt különítettek el.
A legfelsőbb bíróság hétfőn bejelentette, hogy beperelt a közigazgatási bíróságon a kormányt és a pénzügyminisztériumot a bírák és ügyészeknek megítélt bérjogosultságok 2026-ban esedékes kifizetésének elhalasztása miatt.
A benzin és a gázolaj áfájának általános csökkentése helyett egy célzott, ideiglenes és csak bizonyos árszintek átlépésekor alkalmazott intézkedés jelenti a fenntartható megoldást az üzemanyagok drágulására – véli az Intelligens Energia Egyesület elnöke.
Az üzemanyagár-emelkedések hatását fékezni hivatott újabb intézkedésekről tárgyaltak hétfői ülésükön a koalíciós pártok politikusai.
Összesen mintegy 2,5 millió euró névértékű hamis bankjegyet foglaltak le a román és a bolgár hatóságok a Suceava megyei „pénzgyár” ügyében indított nyomozás keretében – közölte hétfőn a Facebook-oldalán Cătălin Predoiu belügyminiszter.
Elkezdődött az A8-as autópálya Marosvásárhely–Târgu Neamț közötti, 64 kilométeres szakaszának tervezése, ami fontos lépés az Erdélyt Moldvával összekötő sztráda megépítésében – jelentette be Ciprian Șerban közlekedési miniszter hétfőn.
Országszerte változékony időjárásra lehet számítani a következő két hétben az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfői előrejelzése szerint.
Ezer utas fordult meg a marosvásárhelyi reptéren Virágvasárnap, ez volt az első nap, amikor elindult a bázisgép és újraindultak a járatok. Mint elhangzott: a légikikötő Erdély kapuja, és a turistának meg kell mutatni a régió értékeit.
Két közlekedési bűncselekmény miatt indítottak eljárást a rendőrök vasárnap Hargita megyében: egy férfit ittas vezetésen, egy fiatalt pedig jogosítvány nélküli autózáson értek.
Megsérült hétfőn egy 15 éves lány, miután kiesett egy mozgó autóbuszból a 15A jelzésű országúton, a Beszterce-Naszód megyei Harina település közelében.
Tavaly 31 ezerre volt tehető a betöltetlen állások száma Romániában a statisztikák szerint, ami ötezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban.
szóljon hozzá!