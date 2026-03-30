Jó hír a nyugdíjasoknak: tízezrek kapnak gyógykezelési jegyet

Mintegy 114 ezer gyógykezelési jegyet biztosít a kormány a nyugdíjasoknak 2026-ban az Országos Nyugdíjpénztáron keresztül – derül ki a munkaügyi minisztérium közvitára bocsátott tervezetéből.

Petre-Florin Manole munkaügyi miniszter hétfői közleménye szerint a gyógyfürdő-kezelési program sok nyugdíjas számára jelent egészségügyi támogatást, ezért fontos biztosítani a folytonosságát – írja az Agerpres.

A minisztérium tájékoztatása szerint a turnusok 16 naposak, ebből 12 nap maga a gyógykezelés.