Életét vesztette a négykerekű motorjával autónak csapódó fiatal

Összeütközött egy négykerekű motor és egy személyautó Lemhény és Nyújtód között a 11-es országúton vasárnap este fél 9 körül. A helyszíni vizsgálatok alapján az ATV-t vezető 27 éves férfi a becsapódás következtében életét vesztette. A járművön utazó utas, valamint a személyautó sofőrje és annak utasa is megsérült, őket kórházba szállították ellátásra.

A rendőrség megállapította, hogy a négykerekű motort vezető férfi