Életét vesztette a négykerekű motorjával autónak csapódó fiatal

Kocsisor alakult ki a balesetet követően az érintett útszakaszon
Fotó: Kézdivásárhelyi közlekedési info/Facebook
Életét vesztette egy 27 éves fiatal férfi, hárman megsérültek egy balesetben Lemhény közelében vasárnap este.
2026. március 30., 12:272026. március 30., 12:27
Összeütközött egy négykerekű motor és egy személyautó Lemhény és Nyújtód között a 11-es országúton vasárnap este fél 9 körül. A helyszíni vizsgálatok alapján az ATV-t vezető 27 éves férfi a becsapódás következtében életét vesztette. A járművön utazó utas, valamint a személyautó sofőrje és annak utasa is megsérült, őket kórházba szállították ellátásra.
A rendőrség megállapította, hogy a négykerekű motort vezető férfi
A személyautó vezetőjét alkoholszondával ellenőrizték, az eredmény negatív lett – tájékoztatott a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.
Az elsődleges adatok szerint a baleset oka az lehetett, hogy a sofőr nem az útviszonyoknak megfelelően vezetett, az út nedves volt. Az ATV vélhetően átsodródott a szemközti sávba, ahol összeütközött a szabályosan közlekedő autóval.
Az ügyben folytatódik a nyomozás.
szóljon hozzá!