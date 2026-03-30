Életét vesztette a négykerekű motorjával autónak csapódó fiatal

Kocsisor alakult ki a balesetet követően az érintett útszakaszon • Fotó: Kézdivásárhelyi közlekedési info/Facebook

Fotó: Kézdivásárhelyi közlekedési info/Facebook

Életét vesztette egy 27 éves fiatal férfi, hárman megsérültek egy balesetben Lemhény közelében vasárnap este.

2026. március 30., 12:27

Összeütközött egy négykerekű motor és egy személyautó Lemhény és Nyújtód között a 11-es országúton vasárnap este fél 9 körül. A helyszíni vizsgálatok alapján az ATV-t vezető 27 éves férfi a becsapódás következtében életét vesztette. A járművön utazó utas, valamint a személyautó sofőrje és annak utasa is megsérült, őket kórházba szállították ellátásra.

A rendőrség megállapította, hogy a négykerekű motort vezető férfi

nem rendelkezett jogosítvánnyal, a jármű pedig nem volt bejegyezve.

A személyautó vezetőjét alkoholszondával ellenőrizték, az eredmény negatív lett – tájékoztatott a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

Az elsődleges adatok szerint a baleset oka az lehetett, hogy a sofőr nem az útviszonyoknak megfelelően vezetett, az út nedves volt. Az ATV vélhetően átsodródott a szemközti sávba, ahol összeütközött a szabályosan közlekedő autóval.

Az ügyben folytatódik a nyomozás.

Háromszék Baleset
Ezek is érdekelhetik

Két kislány tűnt el Dicsőszentmártonban, nagy erőkkel keresik őket a hatóságok
Földrengés zavarta meg a vasárnap délután nyugalmát
Megtörte rossz sorozatát Miskolcon, előnybe került az elődöntőben a Gyergyói HK
A kenőpénz továbbra is jelen van az egészségügyben Rogobete szerint, aki elárulta, ő maga adott vagy kapott-e
Uralta a játékot, négy gólig jutott a Temesvári Poli ellen az FK Csíkszereda
Villáminterjú László Szende Katalinnal: Mindenre van megoldás
Két kislány tűnt el Dicsőszentmártonban, nagy erőkkel keresik őket a hatóságok
Székelyhon

Két kislány tűnt el Dicsőszentmártonban, nagy erőkkel keresik őket a hatóságok
Földrengés zavarta meg a vasárnap délután nyugalmát
Székelyhon

Földrengés zavarta meg a vasárnap délután nyugalmát
Megtörte rossz sorozatát Miskolcon, előnybe került az elődöntőben a Gyergyói HK
Székely Sport

Megtörte rossz sorozatát Miskolcon, előnybe került az elődöntőben a Gyergyói HK
A kenőpénz továbbra is jelen van az egészségügyben Rogobete szerint, aki elárulta, ő maga adott vagy kapott-e
Krónika

A kenőpénz továbbra is jelen van az egészségügyben Rogobete szerint, aki elárulta, ő maga adott vagy kapott-e
Uralta a játékot, négy gólig jutott a Temesvári Poli ellen az FK Csíkszereda
Székely Sport

Uralta a játékot, négy gólig jutott a Temesvári Poli ellen az FK Csíkszereda
Villáminterjú László Szende Katalinnal: Mindenre van megoldás
Nőileg

Villáminterjú László Szende Katalinnal: Mindenre van megoldás
2026. március 29., vasárnap

Így sikerült megmenteni a pusztulástól Kézdiszék ékkövét

Sokan már feladtak mindent reményt arra nézve, hogy a kézdivásárhelyi barokk épületegyüttes legrégibb része, a minorita rendház valaha is újra régi pompájában tündökölhet. A magyar kormány azonban nem hagyta pusztulásba veszni Kézdiszék ékkövét.

A fogyatékkal élők foglalkoztatása a cégeknek és a helyi gazdaságnak is megéri

A fogyatékkal élők munkába állítása a dolgozóknak, a cégeknek és a helyi gazdaságnak is előnyös – erre hívja fel a figyelmet a Diakónia Alapítvány sepsiszentgyörgyi Ergon Munkaközvetítő Irodája.

Hogyan maradjon a víz a földeken? Új megoldásokat keresnek Kézdivásárhelyen

Mit tehetünk azért, hogy a hirtelen lezúduló csapadék ne tűnjön el földekről? Vas- és betonmentes vízvisszatartási megoldásokon gondolkodnak Kézdivásárhelyen egy pályázat keretében, amit a napokban ismertettek a városházán.

Kézdivásárhelyről a nagyvilágba egyetlen hátizsákkal – tippek és trükkök két rutinos utazótól

Az utazás luxus, és csak a gazdagok kiváltsága. Legalábbis sokan még mindig így gondolják. Szilvia és Alpár viszont YouTube-vlogjaikban mutatják meg, hogy ez korántsem így van. A kézdiszéki fiatalok tapasztalataikról meséltek a Székelyhonnak.

2026. március 28., szombat

Örökbefogadták a sepsiszentgyörgyi kukából mentett kecskegidát

Fura hangok hallatszottak a napokban egy sepsiszentgyörgyi süllyesztett hulladéktárolóból, a járókelők a helyi rendőrséget riasztották. Kiderült, hogy egy alig pár órás kecskegida küzdött a túlélésért a szemét között.

Csőtörés miatt nincs víz több utcában Kézdivásárhelyen

Csőtörés elhárításán dolgoznak a vízszolgáltató munkatársai Kézdivásárhelyen, ezért szombat este 6 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás több utcában.

2026. március 27., péntek

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

2026. március 27., péntek

Ismét lehet tojásírást tanulni a zabolai kastélyban

A húsvétig ugyan még keveset várni kell, de nem árt már most felfrissíteni a kesice-használati ismereteinket. A zabolai Mikes-kastélyban szombaton azonban nemcsak tojásírási technikákat leshetünk el, hanem különleges zenei élményben is részünk lehet.

2026. március 26., csütörtök

Kézdivásárhely is bekerült az EYOF 2027 helyszínei közé

A kormány csütörtöki ülésén jóváhagyta, hogy Kézdivásárhely és Azuga is felkerüljön a 2027-es Európai Ifjúsági Téli Olimpiai Fesztivált (EYOF) szervező romániai települések listájára.

2026. március 26., csütörtök

A betegek szolgálatába áll az új tüdőkórház

Lezárult az engedélyeztetési folyamat, így március 30-án megnyitja kapuit az új tüdőkórház Sepsiszentgyörgyön. A korszerű intézményben a járóbeteg-ellátás, az ambuláns gondozás és a kórházi kezelés egyaránt elvégezhető.

