Idén sem fogja meghazudtolni magát április az időjárás tekintetében

Kelleni fog a nagykabát az előttünk álló két hétben is.

Országszerte változékony időjárásra lehet számítani a következő két hétben az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfői előrejelzése szerint.

Székelyhon 2026. március 30., 15:432026. március 30., 15:43 2026. március 30., 15:442026. március 30., 15:44

Március 30. és április 12. között Erdélyben

egyik napról a másikra következhetnek be hirtelen lehűlések és felmelegedések, főként a nappali hőmérsékleti értékek fognak ingadozni.

A hétfői 14 Celsius-fokról keddre 8 fokra csökken a csúcsértékek regionális átlaga, és április elsejétől kezdődően a kéthetes időszak végéig rendszeres lesz a hőmérsékleti ingadozás.

Április 6-a környékén akár 18 Celsius-fokig is felmelegszik az idő, 12-én pedig 15 Celsius-fok körüli lesz a regionális átlag.

Az éjszakai levegő hőmérséklete ezzel szemben regionális átlagban végig nulla és 5 fok között változik a kéthetes időszakban. Csapadékra végig számítani lehet, de

nagyobb területekre kiterjedő, jelentősebb mennyiségű csapadék valószínűsége március 31-én, majd április 6-án és 9-én lesz magasabb.