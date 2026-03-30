Idén sem fogja meghazudtolni magát április az időjárás tekintetében

Kelleni fog a nagykabát az előttünk álló két hétben is.
Országszerte változékony időjárásra lehet számítani a következő két hétben az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfői előrejelzése szerint.
Március 30. és április 12. között Erdélyben
A hétfői 14 Celsius-fokról keddre 8 fokra csökken a csúcsértékek regionális átlaga, és április elsejétől kezdődően a kéthetes időszak végéig rendszeres lesz a hőmérsékleti ingadozás.
Az éjszakai levegő hőmérséklete ezzel szemben regionális átlagban végig nulla és 5 fok között változik a kéthetes időszakban. Csapadékra végig számítani lehet, de
A hegyekben hétfőn 6, kedden viszont már csak 2 Celsius-fokra lehet számítani, április elsején pedig felmelegedés veszi kezdetét, amely nyomán jövő hétfőn, április 6-án 8-10 Celsius-fok is várható nappal.
