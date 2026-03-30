Mozgó buszból esett ki egy diáklány, bűnügyi eljárás indult az ügyben

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Megsérült hétfőn egy 15 éves lány, miután kiesett egy mozgó autóbuszból a 15A jelzésű országúton, a Beszterce-Naszód megyei Harina település közelében.
A megyei katasztrófavédelmi felügyelőség közlése szerint egy SMURD-mentőegység a besztercei sürgősségi kórházba szállította kivizsgálásra a deréktájékát fájlaló lányt.
Paul Rodilă, a Beszterce-Naszód megyei rendőrség szóvivője az Agerpresnek elmondta, hogy az első információk szerint
A felsőilosvai lány egy iskolai kiránduláson vett részt – mondta még a szóvivő.
A megyei rendőrség közleménye szerint a kirándulásra kibérelt buszt egy 44 éves felsőilosvai sofőr vezette.
Vasile Șteopoaie, a megyei tanfelügyelőség vezetője szerint az autóbuszban 60 diák és hat tanár volt, háromnapos kirándulásra indultak Segesvár, Brassó és Törcsvár környékére az iskolai Zöld héten. A kirándulás folytatódik, és ha az egészségügyi állapota megengedi, a buszból kiesett lány is csatlakozik majd hozzájuk – tette hozzá a főtanfelügyelő.
