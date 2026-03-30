Mozgó buszból esett ki egy diáklány, bűnügyi eljárás indult az ügyben

Megsérült hétfőn egy 15 éves lány, miután kiesett egy mozgó autóbuszból a 15A jelzésű országúton, a Beszterce-Naszód megyei Harina település közelében.

Székelyhon 2026. március 30., 13:592026. március 30., 13:59

A megyei katasztrófavédelmi felügyelőség közlése szerint egy SMURD-mentőegység a besztercei sürgősségi kórházba szállította kivizsgálásra a deréktájékát fájlaló lányt. Paul Rodilă, a Beszterce-Naszód megyei rendőrség szóvivője az Agerpresnek elmondta, hogy az első információk szerint

a lány egy kanyarban esett ki a mozgó járműből a vészhelyzeti ajtón keresztül.

A felsőilosvai lány egy iskolai kiránduláson vett részt – mondta még a szóvivő.

A rendőrség büntetőeljárást indított gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt, és vizsgálja a baleset körülményeit.