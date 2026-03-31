Bolojan szerint az árak emelkedése gazdasági visszaesést fog eredményezni idén

Ilie Bolojan szerint a 2026-os év a vártnál nehezebb lesz, mivel a közel-keleti helyzet jelentősen bonyolítja a dolgokat; és megemlítette, hogy az árak emelkedése enyhe gazdasági visszaesést eredményez.

Székelyhon 2026. március 31., 09:582026. március 31., 09:58 2026. március 31., 09:592026. március 31., 09:59

A kormányfő hétfő este a Digi24-nek nyilatkozva elmondta, hogy egy négypárti kormánykoalícióban „nem könnyű bonyolult intézkedéseket hozni”, reformokat végrehajtani.

A 2026-os év nehezebb lesz, mint azt év elején felmértük, de akkor még nem volt az iráni helyzet, amely nagyon bonyolítja a dolgokat, és amelynek hatása az egész világra kiterjed, beleértve az európai piacokat is, és elkerülhetetlenül áremelkedéshez vezet, ami enyhe gazdasági visszaesést jelent. Ez pedig a belföldi helyzetünkön túlmenően közvetetten ránk is hatással van”