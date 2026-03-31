Amíg nem biztonságosak a gátak, minden egyéb másodlagos az árvíz sújtotta településeken

A tavalyi árvíz elevenen él az érintettek emlékezetében • Fotó: Tuchiluș Alex

A tavalyi árvíz elevenen él az érintettek emlékezetében

Fotó: Tuchiluș Alex

A hatóságok folyamatosan figyelik a Kovászna megyei patakok vízszintjét, miközben az újabb esőzések a tavalyi áradások emlékét idézik fel az érintett településeken. A községvezetők szerint egyelőre nincs vészhelyzet, de a gátak állapota továbbra is kulcskérdés.

Bodor Tünde

2026. március 31., 10:302026. március 31., 10:30

Tavaly május végén a néhány nap alatt lehullott nagy mennyiségű eső kiterjedt áradásokat okozott Háromszéken, főként Nagyborosnyó és Kökösbácstelek környékén. A héten ismét jelentős csapadékra van kilátás, a patakok vízszintje pedig már a hétvégi esőzések alatt nagyot nőtt. Ennek kapcsán annak jártunk utána, mi történt a tavalyi árvíz óta, és megismétlődhet-e az akkori katasztrófa.

A biztonság a legfontosabb

Silviu Tăraș, Kökös polgármestere úgy véli, egyelőre nincs vészhelyzet, mert az esőzések között van annyi szünet, hogy levonuljon az árhullám.

Akkor szokott baj lenni, ha a 2–3 napig folyamatosan zuhog az eső”

– mondta az elöljáró. Bácsteleken a Tatrang vízszintje jelenleg még másfél méterrel a híd alatt van, de a helyzetet folyamatosan figyelik az oda kihelyezett kamerán keresztül.

Most még messze van a kritikus szinttől a Tatrang vize Kökösbácsteleken. Archív felvétel • Fotó: Tuchiluș Alex

Most még messze van a kritikus szinttől a Tatrang vize Kökösbácsteleken. Archív felvétel

Fotó: Tuchiluș Alex

Ha az előrejelzés beigazolódik, vagyis szerda és csütörtök között nem esik, nem valószínű, hogy baj lesz – vélekedik a polgármester.

A tavaly átszakadt gátakat kijavították, és elegendő zsák és homok áll rendelkezésre, ha azonnali beavatkozásra lenne szükség,

ugyanakkor az utóbbi évek áradásai nyomán a helyiek a védekezéshez szükséges gyakorlati tudást is megszerezték.

Az elöljáró szerint általában kétévente előfordulnak olyan áradások, amelyek miatt valamelyik vízfolyás mentén a gátakhoz kell vonulni. Felidézte: 2024-ben a bácsteleki Falu-patak gátja szakadt át, és az áradó Feketeügy feltorlódó vize öntötte el a házakat és udvarokat, nem pedig a jóval közelebb húzódó Tatrang.

Az árvízveszély továbbra is kiemelten foglalkoztatja a falubelieket. A falugyűlésen is egyértelművé vált, hogy

minden más beruházás és fejlesztés másodlagos a helyiek számára a gátak biztonságához képest.

A tavalyi áradás, a házak kényszerű elhagyása és az azt követő felújítások súlyos traumát jelentettek az érintetteknek.

Nagyborosnyói árvíz - amit álmában sem kíván újra látni az ember. Archív felvétel • Fotó: Tuchiluș Alex

Nagyborosnyói árvíz - amit álmában sem kíván újra látni az ember. Archív felvétel

Fotó: Tuchiluș Alex

Nagyborosnyón Kanyó Antal polgármester szerint nincs ok aggodalomra. Elmondása szerint a vízügyi szakemberek a napokban is a terepen dolgoztak: magasították és szélesítették a gátat a Kovászna-patak mentén, emellett megjavították az abba, illetve a Füzes-patakba vezető csatornák zsilipjeit is.

Árterületekre lenne szükség

Sándor László, a Kovászna megyei vízügyi igazgatóság vezetője közölte, hogy amit önerőből lehetett, elvégeztek. „Kitakarítottuk a Zágon patakát, mederkotrást végeztünk, de

a gátak ugyanannyira biztonságosak, mint tavaly”

– fogalmazott. Elkészült egy tanulmány a Bácstelek és Dobolló környékén szükséges árvízvédelmi intézkedésekről, ezt már jóváhagyták a Râmnicu Vâlcea-i központú Olt Vízügyi Igazgatóságnál, de még Bukarestben is rá kell bólintaniuk a hatóságoknak, és csak ezután derülhet ki, jut-e pénz a kivitelezésre.

Árterületeket is ki kellene alakítani, de senki nem hajlandó a földjéről lemondani azért, hogy a vizek alsóbb szakaszán másoknak ne legyen kára”

– hívta fel a figyelmet a szakember.

Az előrejelzések szerint egy-két napos szünet után a hét második felében ismét esőzések várhatók Háromszéken.

A tavaly május végi bőséges esőzések több mint tíz települést érintettek Kovászna megyében, köztük Nagyborosnyót, Bélmezőt, Kökösbácsteleket, Székelytamásfalvát, Uzont, Kovásznát, Bölönt, Barátost és Bodzafordulót. Bácstelekről és Márkosrétről több száz embert kellett evakuálni, Nagyborosnyón pedig 800 hektár mezőgazdasági terület került víz alá.

Több mint tíz települést sújtottak az áradások Háromszéken
Több mint tíz települést sújtottak az áradások Háromszéken

Tűzoltók, rendőrök, csendőrök, katonák és önkéntesek küzdenek továbbra is az áradás következményeivel, erősítik és magasítják a gátakat, töltéseket, szivattyúzzák a vizet a gazdaságokból – közölte a Kovászna megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU).

Háromszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
2026. március 30., hétfő

Életét vesztette a négykerekű motorjával autónak csapódó fiatal

Életét vesztette egy 27 éves fiatal férfi, hárman megsérültek egy balesetben Lemhény közelében vasárnap este.

Életét vesztette a négykerekű motorjával autónak csapódó fiatal
Életét vesztette a négykerekű motorjával autónak csapódó fiatal
2026. március 30., hétfő

Életét vesztette a négykerekű motorjával autónak csapódó fiatal
2026. március 29., vasárnap

A fogyatékkal élők foglalkoztatása a cégeknek és a helyi gazdaságnak is megéri

A fogyatékkal élők munkába állítása a dolgozóknak, a cégeknek és a helyi gazdaságnak is előnyös – erre hívja fel a figyelmet a Diakónia Alapítvány sepsiszentgyörgyi Ergon Munkaközvetítő Irodája.

A fogyatékkal élők foglalkoztatása a cégeknek és a helyi gazdaságnak is megéri
A fogyatékkal élők foglalkoztatása a cégeknek és a helyi gazdaságnak is megéri
2026. március 29., vasárnap

A fogyatékkal élők foglalkoztatása a cégeknek és a helyi gazdaságnak is megéri
2026. március 29., vasárnap

Hogyan maradjon a víz a földeken? Új megoldásokat keresnek Kézdivásárhelyen

Mit tehetünk azért, hogy a hirtelen lezúduló csapadék ne tűnjön el földekről? Vas- és betonmentes vízvisszatartási megoldásokon gondolkodnak Kézdivásárhelyen egy pályázat keretében, amit a napokban ismertettek a városházán.

Hogyan maradjon a víz a földeken? Új megoldásokat keresnek Kézdivásárhelyen
Hogyan maradjon a víz a földeken? Új megoldásokat keresnek Kézdivásárhelyen
2026. március 29., vasárnap

Hogyan maradjon a víz a földeken? Új megoldásokat keresnek Kézdivásárhelyen
2026. március 29., vasárnap

Kézdivásárhelyről a nagyvilágba egyetlen hátizsákkal – tippek és trükkök két rutinos utazótól

Az utazás luxus, és csak a gazdagok kiváltsága. Legalábbis sokan még mindig így gondolják. Szilvia és Alpár viszont YouTube-vlogjaikban mutatják meg, hogy ez korántsem így van. A kézdiszéki fiatalok tapasztalataikról meséltek a Székelyhonnak.

Kézdivásárhelyről a nagyvilágba egyetlen hátizsákkal – tippek és trükkök két rutinos utazótól
Kézdivásárhelyről a nagyvilágba egyetlen hátizsákkal – tippek és trükkök két rutinos utazótól
2026. március 29., vasárnap

Kézdivásárhelyről a nagyvilágba egyetlen hátizsákkal – tippek és trükkök két rutinos utazótól
2026. március 28., szombat

Örökbefogadták a sepsiszentgyörgyi kukából mentett kecskegidát

Fura hangok hallatszottak a napokban egy sepsiszentgyörgyi süllyesztett hulladéktárolóból, a járókelők a helyi rendőrséget riasztották. Kiderült, hogy egy alig pár órás kecskegida küzdött a túlélésért a szemét között.

Örökbefogadták a sepsiszentgyörgyi kukából mentett kecskegidát
Örökbefogadták a sepsiszentgyörgyi kukából mentett kecskegidát
2026. március 28., szombat

Örökbefogadták a sepsiszentgyörgyi kukából mentett kecskegidát
2026. március 28., szombat

Csőtörés miatt nincs víz több utcában Kézdivásárhelyen

Csőtörés elhárításán dolgoznak a vízszolgáltató munkatársai Kézdivásárhelyen, ezért szombat este 6 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás több utcában.

Csőtörés miatt nincs víz több utcában Kézdivásárhelyen
Csőtörés miatt nincs víz több utcában Kézdivásárhelyen
2026. március 28., szombat

Csőtörés miatt nincs víz több utcában Kézdivásárhelyen
2026. március 27., péntek

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?
Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?
2026. március 27., péntek

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?
2026. március 27., péntek

Ismét lehet tojásírást tanulni a zabolai kastélyban

A húsvétig ugyan még keveset várni kell, de nem árt már most felfrissíteni a kesice-használati ismereteinket. A zabolai Mikes-kastélyban szombaton azonban nemcsak tojásírási technikákat leshetünk el, hanem különleges zenei élményben is részünk lehet.

Ismét lehet tojásírást tanulni a zabolai kastélyban
Ismét lehet tojásírást tanulni a zabolai kastélyban
2026. március 27., péntek

Ismét lehet tojásírást tanulni a zabolai kastélyban
2026. március 26., csütörtök

Kézdivásárhely is bekerült az EYOF 2027 helyszínei közé

A kormány csütörtöki ülésén jóváhagyta, hogy Kézdivásárhely és Azuga is felkerüljön a 2027-es Európai Ifjúsági Téli Olimpiai Fesztivált (EYOF) szervező romániai települések listájára.

Kézdivásárhely is bekerült az EYOF 2027 helyszínei közé
Kézdivásárhely is bekerült az EYOF 2027 helyszínei közé
2026. március 26., csütörtök

Kézdivásárhely is bekerült az EYOF 2027 helyszínei közé
2026. március 26., csütörtök

A betegek szolgálatába áll az új tüdőkórház

Lezárult az engedélyeztetési folyamat, így március 30-án megnyitja kapuit az új tüdőkórház Sepsiszentgyörgyön. A korszerű intézményben a járóbeteg-ellátás, az ambuláns gondozás és a kórházi kezelés egyaránt elvégezhető.

A betegek szolgálatába áll az új tüdőkórház
A betegek szolgálatába áll az új tüdőkórház
2026. március 26., csütörtök

A betegek szolgálatába áll az új tüdőkórház
