Amíg nem biztonságosak a gátak, minden egyéb másodlagos az árvíz sújtotta településeken

A tavalyi árvíz elevenen él az érintettek emlékezetében
Fotó: Tuchiluș Alex
A hatóságok folyamatosan figyelik a Kovászna megyei patakok vízszintjét, miközben az újabb esőzések a tavalyi áradások emlékét idézik fel az érintett településeken. A községvezetők szerint egyelőre nincs vészhelyzet, de a gátak állapota továbbra is kulcskérdés.
Tavaly május végén a néhány nap alatt lehullott nagy mennyiségű eső kiterjedt áradásokat okozott Háromszéken, főként Nagyborosnyó és Kökösbácstelek környékén. A héten ismét jelentős csapadékra van kilátás, a patakok vízszintje pedig már a hétvégi esőzések alatt nagyot nőtt. Ennek kapcsán annak jártunk utána, mi történt a tavalyi árvíz óta, és megismétlődhet-e az akkori katasztrófa.
Silviu Tăraș, Kökös polgármestere úgy véli, egyelőre nincs vészhelyzet, mert az esőzések között van annyi szünet, hogy levonuljon az árhullám.
– mondta az elöljáró. Bácsteleken a Tatrang vízszintje jelenleg még másfél méterrel a híd alatt van, de a helyzetet folyamatosan figyelik az oda kihelyezett kamerán keresztül.
Most még messze van a kritikus szinttől a Tatrang vize Kökösbácsteleken. Archív felvétel
Fotó: Tuchiluș Alex
Ha az előrejelzés beigazolódik, vagyis szerda és csütörtök között nem esik, nem valószínű, hogy baj lesz – vélekedik a polgármester.
ugyanakkor az utóbbi évek áradásai nyomán a helyiek a védekezéshez szükséges gyakorlati tudást is megszerezték.
Az elöljáró szerint általában kétévente előfordulnak olyan áradások, amelyek miatt valamelyik vízfolyás mentén a gátakhoz kell vonulni. Felidézte: 2024-ben a bácsteleki Falu-patak gátja szakadt át, és az áradó Feketeügy feltorlódó vize öntötte el a házakat és udvarokat, nem pedig a jóval közelebb húzódó Tatrang.
Az árvízveszély továbbra is kiemelten foglalkoztatja a falubelieket. A falugyűlésen is egyértelművé vált, hogy
A tavalyi áradás, a házak kényszerű elhagyása és az azt követő felújítások súlyos traumát jelentettek az érintetteknek.
Nagyborosnyói árvíz - amit álmában sem kíván újra látni az ember. Archív felvétel
Fotó: Tuchiluș Alex
Nagyborosnyón Kanyó Antal polgármester szerint nincs ok aggodalomra. Elmondása szerint a vízügyi szakemberek a napokban is a terepen dolgoztak: magasították és szélesítették a gátat a Kovászna-patak mentén, emellett megjavították az abba, illetve a Füzes-patakba vezető csatornák zsilipjeit is.
Sándor László, a Kovászna megyei vízügyi igazgatóság vezetője közölte, hogy amit önerőből lehetett, elvégeztek. „Kitakarítottuk a Zágon patakát, mederkotrást végeztünk, de
– fogalmazott. Elkészült egy tanulmány a Bácstelek és Dobolló környékén szükséges árvízvédelmi intézkedésekről, ezt már jóváhagyták a Râmnicu Vâlcea-i központú Olt Vízügyi Igazgatóságnál, de még Bukarestben is rá kell bólintaniuk a hatóságoknak, és csak ezután derülhet ki, jut-e pénz a kivitelezésre.
– hívta fel a figyelmet a szakember.
Az előrejelzések szerint egy-két napos szünet után a hét második felében ismét esőzések várhatók Háromszéken.
A tavaly május végi bőséges esőzések több mint tíz települést érintettek Kovászna megyében, köztük Nagyborosnyót, Bélmezőt, Kökösbácsteleket, Székelytamásfalvát, Uzont, Kovásznát, Bölönt, Barátost és Bodzafordulót. Bácstelekről és Márkosrétről több száz embert kellett evakuálni, Nagyborosnyón pedig 800 hektár mezőgazdasági terület került víz alá.
Tűzoltók, rendőrök, csendőrök, katonák és önkéntesek küzdenek továbbra is az áradás következményeivel, erősítik és magasítják a gátakat, töltéseket, szivattyúzzák a vizet a gazdaságokból – közölte a Kovászna megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU).
